Pénz: euró és forint bankjegyek.
Gazdaság

Szomorú napot zárt a forint: gyengült a főbb devizákkal szemben

MTI
2025. augusztus 21. 18:51

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 394,64 forintról 396,91 forintra erősödött 18 órakor, napközben 394,02 forint és 397,11 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 420,75 forintról 423,07 forintra ment fel, míg a dolláré 338,84 forintról 342,07 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1643 dollárról 1,1603 dollárra változott.
