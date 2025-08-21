2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close-up a Hungarian one thousand Forint.
Gazdaság

Nagy változás készül az áfa kapcsán? Rengeteg embert érinthet, mutatjuk a javaslatot

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 14:32

Az áfa alanyi adómentesség értékhatárának három lépcsőben történő emelését javasolja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a kormánynak, miután a hét elején a kormány-kamara megállapodás mentén egyeztetett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel Nagy Elek, az MKIK elnöke, valamint a Kamara vezetősége.

A megbeszélés középpontjában azok a konkrét intézkedések álltak, amelyek rövid távon segítik a vállalkozásokat, középtávon pedig hozzájárulnak a magyar gazdaság modernizációjához, a magasabb hozzáadott értékű termelés arányának növeléséhez. Az egyeztetésen a felek kölcsönösen elfogadták az elveket és a Kamara vezetősége vállalta, hogy ennek megfelelően a részletes javaslatait a legrövidebb időn belül eljuttatja a kormányzatnak és azokat a nyilvánosságnak is bemutatja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tárgyaláson kiemelt hangsúlyt kapott a legkisebb cégek és egyéni vállalkozók adóterheinek mérséklése. Ennek keretében a Kamara javasolja az áfa alanyi adómentesség értékhatárának további, többlépcsős emelését, folytatva az általa javasolt januári emelést. A hatályos áfa alanyi adómentességi értékhatár jelenleg 18 millió Ft, a cél három éven belül eljutni a 24 milliós értékhatárig.

Az MKIK javaslata szerint a tervezhetőség és kiszámíthatóság miatt fontos több évre előre tudni az adómértékeket, ezt támogatja az emelések fokozatos bevezetése.

A Kamara javaslata alapján 2026-ban 20 millióra, 2027-ben 22 millióra, 2028-ban 24 millió forintra emelkedne a határ, előre bejelentve.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az intézkedés 20 millió forintos értékhatár mellett körülbelül 8 300 vállalkozást érinthet nettó visszaigénylők nélkül, míg a visszaigénylőkkel együtt ez a szám 10 600; 22 millió forintos értékhatárnál az érintett vállalkozások száma 15 800-ról 20 100-ra nőhet; 24 millió forintos határnál pedig 22 800-ról 28 000-re emelkedhet kedvezményezett vállalkozások száma.

Ezzel egyidőben a Kamara javasolja az 50 ezer forintos adó mellett két új, választható tételes adó bevezetését is, egy 75 ezer, illetve 100 ezer forintos tételes adót, ami egyúttal magasabb nyugdíjjogosultságot biztosítana az ezt választó kisvállalkozók számára
Címlapkép: Getty Images
#kormány #áfa #forint #kamara #mkik #magyar #millió #javaslat #adómentesség #magyar kereskedelmi és iparkamara #átalányadózás #adózás rendje #áfaalanyok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Gyengült a forinő hétfő reggelre

Gyengült a forinő hétfő reggelre

Minimálisan gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

FRISS HÍREK
Több friss hír
15:03
14:43
14:32
14:14
14:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 19. 16:55
Trump találkozói közelebb hozták a békét?  
Media1
2025. június 24. 12:03
Elkészült az AI Guide - interjú Kovács Tiborral, az MLE elnökével a mesterséges intelligenciás útmutatóról  
MEDIA1  |  2025. augusztus 21. 10:31
Another Connection Between RTL and Orbáns NER
In recent months, a growing number of leaked documents and internal information have suggested that...
MNB Intézet  |  2025. augusztus 21. 10:22
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe....
Holdblog  |  2025. augusztus 21. 06:25
Ha az ételpazarlás ország lenne
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csoma...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 15. 20:50
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 21.
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
2025. augusztus 21.
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
2025. augusztus 21.
Így zajlik látatlanul a világ legnagyobb kémcsatája: a jövő nem Európának kedvez, ez még fájni fog
2025. augusztus 20.
Ettől Zacher Gábor beájulna: bődületes, mennyi alkoholt iszik egy átlag magyar
2025. augusztus 21.
Hivatalos! Új forintérmét vezetnek be Magyarországon: ennyit ér, ez benne a különleges
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 21. csütörtök
Sámuel, Hajna
34. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Példátlan mennyiségű kőolajat és gázt találtak: eljöhet az energia-aranykor Magyarországon is?
2
2 hete
Globális riasztást adtak ki: küszöbön az összeomlás, Magyarország is elbukik
3
1 hete
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
4
3 hete
Súlyos válság fenyegeti Magyarországot: a katasztrófa már a küszöbön áll
5
3 hete
Hamarosan hiánycikk lehet az egyik alapélelmiszerünk: mit fogunk enni helyette?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vásárlóerő - paritás
meghatározása a két ország fogyasztói árindexeinek összevetésével végezhető el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 14:02
Hivatalos! Új forintérmét vezetnek be Magyarországon: ennyit ér, ez benne a különleges
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 13:06
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
Agrárszektor  |  2025. augusztus 21. 14:28
Komoly segítséget kapnak a magyar gazdák: sokat bukhat, aki nem él vele