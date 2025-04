Így hozhatja el a történelem egyik legnagyobb válságát Trump vámháborúja: ideje aggódnunk?

Válsághangulat uralkodik a nemzetközi piacokon Donald Trump új vámintézkedései nyomán. A befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok valóban kereskedelmi háborúba sodródik, ami világszinten recessziót idézhet elő. A hagyományosan biztonságosnak számító eszközök is gyengülnek, miközben a piacokon kényszereladások és növekvő volatilitás jellemzi a kereskedést. Egyelőre kevés jel utal arra, hogy a helyzet gyorsan megoldódna.

Április eleje óta folyamatos nyugtalanság uralja a tőzsdéket, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette az eddigi legnagyobb volumenű vámpolitikai intézkedéseit. A befektetők először még abban bíztak, hogy a vámok csak alkupozíciót szolgálnak majd, és hamar visszavonásra kerülnek. Mostanra azonban egyre világosabb: Trump komolyan gondolja. Ennek következményeként a piacok lejtmenetbe kapcsoltak, és a világ egy potenciális, mélyreható kereskedelmi háború, sőt akár egy recesszió küszöbén találhatja magát.

Bár április 8-án némi stabilizálódás volt tapasztalható, az árfolyamzuhanás addigra már globálissá vált. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy még azok az eszközök is – például az arany vagy az amerikai államkötvények –, amelyek hagyományosan biztonságos menedéket jelentenek válság idején, most szintén esnek.

A helyzetet a The Economist portál videójában is elemezte:

Kényszereladások és a pánikspirál

A jelenség hátterében részben technikai okok állnak. Egyre több befektető és alapkezelő kap úgynevezett margin callt – ez az, amikor a bróker vagy bank felszólítja az ügyfelet, hogy pótolja az értékpapírszámláján keletkezett fedezethiányt. Ilyenkor nem feltétlenül a legkockázatosabb eszközöktől szabadulnak meg, hanem attól, amit gyorsan és nagy veszteség nélkül el lehet adni.

Így kerülhet sor arany és államkötvények tömeges eladására – még akkor is, ha ezekre elvileg épp most lenne a legnagyobb igény. A folyamat öngerjesztővé válhat: az eladások miatt esnek az árak, az árfolyamesés újabb margin callokat generál, ami további eladásokat vált ki.

Ez a fajta láncreakció ugyan még nem ért el válságszintű mélységet, de az eszközárakban már most is látványos volatilitás mutatkozik. A kockázatkerülési hullám a piac minden szegmensét érinti – az opciós biztosítások ára, amelyek a hirtelen áringadozások ellen védenek, meredeken emelkedett az elmúlt napokban.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási vérengzés a tőzsdén: brutálisat zuhant az S&P500, Nasdaq, Tesla Drámai zuhanás következett be az amerikai tőzsdéken Donald Trump vámpolitikája és az ebből fakadó gazdasági bizonytalanság miatt.

Banki kockázatkezelők és a dominóhatás

A volatilitás megugrása azt is jelenti, hogy a bankok és alapkezelők kockázatkezelői elkezdik szigorítani a belső szabályokat. Ilyenkor a kereskedőket arra kötelezik, hogy csökkentsék a nyitott, nagy kockázatú pozícióikat. Ha sok szereplő egyszerre kezd el eladni, az újabb árfolyameséseket okozhat, ami újabb kockázatcsökkentést és eladásokat indíthat el – ez az igazi dominóhatás.

Mi hozhat megnyugvást?

A piaci káosz enyhítésének leggyorsabb módja az lenne, ha az Egyesült Államok visszavonná a vámintézkedéseket, vagy legalább jelezné, hogy készen áll a tárgyalásra. Egy ilyen gesztus azonnal nyugtatólag hatna a piacokra, és megtörhetné az esés dinamikáját.

Ennek azonban jelenleg kevés a jele. Donald Trump kommunikációja eddig nem mutatott hajlandóságot visszalépésre, sőt, inkább további szigorításokat helyezett kilátásba. A világ többi gazdasági hatalma – különösen Kína és az Európai Unió – egyelőre visszafogottan reagál, de a háttérben már készülnek a válaszlépések.

EZ IS ÉRDEKELHET Trump miatt az arany is zuhanni kezdett: van kiút a brutális esésekből? Az arany árfolyama jelentős csökkenést mutat péntek délután, annak ellenére, hogy a piaci bizonytalanság kiemelkedően magas szintet ért el.

Merre tovább?

A következő hetek kulcsfontosságúak lesznek. Ha a kereskedelmi feszültségek tovább nőnek, akkor nemcsak a részvénypiacokon, hanem a reálgazdaságban is érezhető lesz a hatás. A vállalati beruházások visszaeshetnek, az exportőrök óvatosabbá válnak, és az ellátási láncok bizonytalanná válhatnak.

A befektetők jelenleg nem csupán a tőzsdei árfolyamok miatt aggódnak, hanem a gazdasági környezet egészsége miatt is. És ha a félelem egyszer begyűrűzik a vállalatok és a fogyasztók döntéseibe, az már nemcsak pénzügyi, hanem gazdasági válságot is hozhat. Egyelőre tehát minden ok megvan az óvatosságra – és a figyelemre.