Itt a friss lista Trump vámpoltikájának árnyékában: ezeknek a termékeknek az ára kilő májustól

Az Európai Unió kreatív válaszlépéseket tervez Donald Trump elnök által bevezetett vámokra, célzottan a republikánus bázist érintő amerikai termékekre kivetett büntetővámokkal - írta meg a Politico.

Az Európai Bizottság egy POLITICO által látott belső dokumentum szerint akár 25 százalékos vámot tervez kivetni széles körű amerikai exporttermékekre, amelyek értéke körülbelül 22,1 milliárd eurót tesz ki az EU 2024-es importja alapján.

A listán szerepelnek hagyományos mezőgazdasági és ipari árucikkek, mint a szójabab, hús, dohány, vas, acél és alumínium – olyan amerikai ágazatokat célozva, amelyek leginkább függenek a transzatlanti exporttól. Mélyebbre ásva kiderül, hogy az EU kereskedelmi szakértői szokatlan kreativitással állították össze a vámtételeket, célzottan olyan termékeket választva, amelyek érzékenyen érintik Trump támogatói bázisát.

Az uniós tagállamok szerdán szavaznak az új vámokról, és nem várható jelentős ellenállás. A jóváhagyást követően az első vámtételek – például az áfonya vagy a narancslé esetében, amelyeket az EU először 2018-ban, Trump első elnöksége alatt vezetett be, de 2021-ben felfüggesztett – április 15-én lépnek életbe.

Május 16-tól 25 százalékos vám lép életbe egy második termékcsoport esetében, beleértve az acélt, húst, fehér csokoládét és polietilént. Végül december 1-jén lép életbe a 25 százalékos vám a mandulára és a szójababra.

A POLITICO 2024-es kereskedelmi adatainak elemzése szerint az uniós vámok összesen 13,5 milliárd dollár értékű, republikánus államokból származó exportot érintenek.

Az EU első számú célpontja a szójabab, a lista legértékesebb tétele, amely gazdasági és szimbolikus jelentősége a Republikánus Párt bázisállamai számára felbecsülhetetlen. Az Egyesült Államok a világ második legnagyobb szójabab-termelője és -exportőre, és az uniós vámok egy olyan ágazatot sújtanának, amelyet már amúgy is megviseltek a kínai ellenlépések, a növekvő globális verseny és az árcsökkenés.

Ráadásul az amerikai szójabab-export 82,5 százaléka Louisianából származik, amely Mike Johnson házelnök hazája. Nem meglepő, hogy az amerikai szójababtermelők már a múlt hónapban bírálták Trump kereskedelmi agresszivitását, azzal érvelve, hogy "a vámokat nem szabad félvállról venni", és sürgették a kormányzatot, hogy "gondolja újra a vámokat".

Az EU emellett célba veszi a kansasi és nebraskai marhahúst, a louisianai baromfit, a michigani autóalkatrészeket, a floridai cigarettákat és az észak-karolinai, georgiai és alabamai faipari termékeket. Bár a Bizottság a francia, olasz és ír lobbi sikeres nyomására kivette a whiskyt a végső tervezetből, más, speciálisabb tételeket is belevett, amelyeket úgy terveztek, hogy a legnagyobb fájdalmat okozzák a republikánus államok exportőreinek.

Ezek között szerepel (de nem kizárólag) az arizonai fagylalt, a dél-karolinai zsebkendők, az alabamai elektromos takarók, a floridai nyakkendők és csokornyakkendők, valamint a wisconsini mosógépek. A floridai és dél-karolinai tésztát is vámok sújtják majd, bár Olaszország valószínűleg örömmel tölti be a piaci rést. Végül az ohiói és kentuckyi női hálóingek, a Bizottság első javaslatának közönségkedvence, bekerültek a végső listába; ahogy a férfi alsóneműk is, bár ezek többnyire demokrata államokban találhatók.

A Trump által kirobbantott kereskedelmi háború jelentős árat követel Washingtontól, mivel Kanada és Kína is saját ellenvámokkal válaszolt az amerikai elnök vámdömpingjére. Összességében a Kína, Kanada és az EU által bevezetett megtorló intézkedések közel 90 milliárd dollár értékű amerikai exportot érintenek.

Peking főként amerikai mezőgazdasági termékekre összpontosított, 15 százalékos vámot vetett ki olyan árucikkekre, mint a csirke, a búza és a kukorica, valamint 10 százalékot a szójababra, húsra, gyümölcsre és egyéb mezőgazdasági exportcikkekre. Kanada eközben két vámcsomagot vezetett be – 25 százalékos vámot különféle agrár-élelmiszeripari termékekre, és további 25 százalékot acél- és alumíniumtermékekre.

Brüsszel a maga részéről a "jutalmazás és büntetés" megközelítéssel kísérletezik, jelezve, hogy nem hajlik meg Trump követelései előtt, miközben nyitva hagyja az ajtót a tárgyalások előtt. Hétfőn az EU felajánlott egy "nulla a nulláért" vámrendszert ipari termékekre, amely többek között autókra, gyógyszerekre, vegyszerekre, műanyagokra és gépekre vonatkozna.

Trump azonban azt mondta, hogy az ajánlat nem elegendő, és arra sürgette az uniós országokat, hogy vásároljanak 350 milliárd dollár értékben amerikai energiatermékeket, hogy a kereskedelmi deficit "eltűnjön... egy hét alatt". Végső megoldásként a blokk bevethetné "kereskedelmi bazookáját" az amerikai szolgáltatások ellen, ami teljesen új szintre emelné a kereskedelmi háborút – valamit, amire még nem minden uniós ország áll készen.