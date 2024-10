Tényleg brutális béremelés jön Magyarországon? Csak így érhetjük el az 1000 eurós minimálbért

A kormány célja a bérek drasztikus emelése, de vajon reális ez? A tervek szerint 2028-ra a minimálbér eléri az 1000 eurót, a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot, ám az elmúlt évek tapasztalatai és a gazdasági folyamatok kérdésessé teszik ennek megvalósíthatóságát. Miközben a béremelési program ambiciózus, a kivándorlás, az infláció, valamint a vállalatokra nehezedő terhek komoly akadályokat jelenthetnek.

Úgy tűnik, a Kormány elhatározta, hogy erőltetett bérfelzárkózást hajt(at) végre a következő években. Ennek keretében a minimálbért 1000 euróra, a bruttó átlagkeresetet 1 millió Ft-ra várja 2028-ra. Ennek realitása kérdéses, főleg annak tükrében, hogy az elmúlt 20 évben a reálkeresetek évi 3,1%-kal nőttek, illetve azért, mert ez a közalkalmazottak, köztisztviselők és egyéb állami munkavállalók bérének hasonló mértékű emelését is jelentené. Úgy, hogy az idei pedagógus béremelés fedezetét is az EU biztosította!

Az eddigi gazdaságpolitikai víziók és átfogó tervek a keresetekre nem hozták meg az átütő sikert. Az éves nettó átlagkereset szempontjából 2008 óta Magyarország lefaragott Lengyelország és Csehország előnyéből 8-10 százalékpontot, míg Szlovákiával egy szintre kerültünk. Ugyanakkor, amíg 2008-ban a magyar nettó átlagkereset kevesebb, mint felén voltak a bolgárok, addigra ez a szám 2023-ra 75%-ra változott. Hasonló a jelenség a románoknál, ott ez az arány 69%-ról 89%-ra javult. Tény, hogy alacsonyabb szintről könnyebb gyorsan fejlődni.

A nemrégiben bejelentett kormányprogram 420-as Ft/EUR árfolyammal számol az időszak végére, ami nagyjából éves 1,5%-os árfolyamromlást jelentene[1]. A kormány szándékai alapján a bérek euróban nominálisan évi 9%-ot emelkednének, ami a külföldi cégek hazai összeszerelő üzemeinek évi 0,5%-os (a többi külföldi cégnek évi 0,7%-os) költségnövekedést jelent, ami a profit (az árbevételből nagyjából 2,5%) eltűnéséhez vezet. Ahhoz, hogy a régiós átlagból ne lógjunk ki nagyon (ne legyünk túl drágák a külföldiek számára) legalább 500 Ft-os euró árfolyam lenne ideális 2028-ra.

Magyarország és a régió országainak havi nettó átlagkeresete 2008-2023, és tervezett magyar béremelés 2024-2028 (euró/fő/hó)

A bérek (keresetek) alakulása részben az egyes foglalkozási csoportok béralakulásától, részben az egyes csoportok létszámától függ. Minél gyorsabban nő a magasabb keresetűek aránya a foglalkoztatottakon belül, annál gyorsabban emelkedik az átlagbér. A 2009-2023 közötti években a legfeljebb alapfokú végzettséggel (és emiatt alacsonyabb bérrel) rendelkezők aránya 11,5%-ról 10%-ra csökkent, miközben a felsőfokú végzettségűek aránya 24%-ról 32%-ra nőtt[1] a foglalkoztatottakon belül. Ugyanakkor ennek a keresetekre gyakorolt pozitív hatását ellensúlyozta, hogy a szellemi munkát végzők keresete kevésbé emelkedett, mint a fizikai munkát végzőké.

A foglalkoztatottak megoszlása a legmagasabb iskolai végzettség szerint (%)

2008-ban a szellemi munkát végzők kicsit több, mint kétszeresét keresték a fizikai munkát végzőknek, ez tavalyra 1,6-szorosára csökkent[1]. Ez abból fakad, hogy a fizikai munkát végzők reálkeresete 15 év alatt 1,7-szeresére, amíg a fehérgalléros dolgozóké csak 1,3-szorosára emelkedett. Miért nőtt gyorsabban a fizikai munkát végzők bére? Egyrészt bár 16%-kal (193 ezer fővel) nőtt a fizikai munkát végzők létszáma, a felpörgetett beruházások miatt a munkaerő kereslet ennél jobban nőtt. A túlkereslet miatt a vállalkozások egy része egymás elől szívta el a (szak)munkásokat, ezt pedig csak magasabb bérrel tudták megtenni. Másrészt a minimálbér erőltetett emelése volt az ok, mivel az meghaladta az átlagkereset bővülését[2].

A minimálbér (és a garantált bérminimum) gyors emelkedése azzal járt, hogy egyre több ember keres minimálbért és/vagy garantált bérminimumot, miközben az ilyen munkavállalókat alkalmazó cégek bérköltsége átlagon felül emelkedett. Ez korlátozta őket abban, hogy a többi munkavállalónak is emeljék a keresetét.

A minimálbér túlzott emelése végsősoron azzal járhat, hogy munkahelyek szűnnek meg. Ez ráerősít az egyébként is zajló kivándorlásra és a határon átnyúló munkavállalásra, mivel a munkáltatók sokszor nem tudnak versenyképes fizetést adni.

A reálkeresetek és a minimálbér (2008=100) valamint munkatermelékenység (2007=100) változása, 2008-2023



A kormány bérnövekedést célzó programja egybeesik a hosszútávú trenddel: a következő időszakban is nőni fog a diplomások aránya, ami miatt nő az átlagbér. Ugyanakkor az állam ezen túl is erőltetné a béremelést, többek közt minimálbéremeléssel, ami az eddigi tapasztalatok alapján valószínűleg ismét megugró inflációhoz vezet. Ez az intézkedés ráadásul hosszú távon növekedés ellenes, mivel aránytalanul nagy terheket ró a kkv-kra. Ezen túl pedig tisztázatlan, hogy ehhez miként illeszkedik az állami szférába tartozó alkalmazottak béremelése, mivel az állam eddig is nehezen emelte a fizetéseket. Összességében tehát jónak hangzik a gazdaságpolitikai célkitűzés, viszont sok a hátulütő (pl.: árfolyamromlás, infláció), igaz, ezekkel legalább a megnevezett vállalások részben teljesíthetők.