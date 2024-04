Benzinárstop 2024: küszöbön a bevezetés, ezért üzenne hadat valójában a kormány a szabad piacnak

Reichenberger Dániel Link a vágólapra másolva

Egyöntetűen rossz lépésnek tartanák a Pénzcentrum által megkérdezett szakértők a benzinárstop újbóli bevezetését, már csak azért is, mert a piaci folyamatokba való beavatkozást nem tartanák most jó ötletnek. Emellett az is kiderült, hogy az a régiós adat, amelyre a kormány most már előszeretettel hivatkozik, némileg azért ferdíti a valóságot. Ennek ellenére is úgy látszik azonban, hogy elkerülhetetlen a befagyasztás a kutakon.

Alapos meglepetést okozott múlt pénteki sajtótájékoztatóján Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, mikor egy kérdésre válaszolva kijelentette: nincs kizárva, hogy a kormány ismét benzinárstopőot vezet be, ahogy azt 2021 ősze és 2022 decembere között egyszer már megtette. Mint mi is beszámoltunk róla, a miniszter szerda-csütörtökig kérte a sajtó és a közvélemény türelmét, mert mint fogalmazott, a kormány még nem döntött véglegesen a kérdésben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Azóta a miniszter azt is közölte, hogy konkrétan javasolni fogja a benzinárstop újbóli bevezetését a kormánynak, mivel álláspontja szerint a kereskedők túl nagy árréssel dolgoznak. Megkérdeztünk három szakértőt, hogy szerintük mi következik most, és milyen alternatívák állhatnak még a kormány előtt. Magas, de mégis mihez képest? A benzin és a gázolaj ára az elmúlt hónapokban valóban komoly áremelkedésen ment keresztül. A bizonytalan közel-keleti helyzet, a világpolitika számos kedvezőtlen eseménye rángatták az árat, s nem tett jót az sem, hogy a forint is gyengélkedett. Most ott tartunk, hogy szerdától a benzin átlagára 650, a gázolajé pedig 639 forint lesz literenként a hazai kutakon. Nagyon úgy tűnik azonban, hogy az, amire a nemzetgazdasági miniszter is hivatkozik, mégpedig a régiós különbségekre, egyáltalán nem indokolnák a benzinárstop újbóli bevezetését. Mohos Kristóf, a Portfolio elemzője azt mondta kérdésünkre, hogy eleve nem optimális az, ahogy a kormány ezt a kérdést kezeli. A kormány álláspontja szerint régiós szinten magasak a benzinárak hazánkban, és ez derül ki a KSH adataiból is, amire eleve hivatkoztak. A helyzet viszont némileg visszás: a KSH a régióba számolja Bulgáriát, Csehországot és Lengyelországot is, vagyis olyanokat, amelyekkel hazánknak nincsen közös határa. Márpedig szerintem az nem életszerű, hogy valaki 600 kilométert utazik azért, mert lényegesen olcsóbb a benzin ezekben az országokban. Ha azt nézzük, hogy a velünk határos országokban mekkora az ár, akkor azt láthatjuk, hogy alig néhány forint a különbség, tehát némileg fals megközelítés a régió áraira hivatkozni - mondta Mohos Kristóf. Árstop nélkül is lehetne olcsóbb Kapásból lehetne hatvan forintot lefaragni a benzin árából, és még csak árstopot sem kellene bevezetni hozzá - erről beszélt lapunknak Bujdos Eszter, a Holtankoljak ügyvezetője. A szakértő azt mondta: számos lehetőség fekszik a kormány előtt, de szinte biztos abban, hogy mégis a benzinárstop mellett döntenek majd. A kormány szívesen hivatkozik a régiós árkülönbségekre, csak azt felejti ki az egyenletből, hogy a régióban nagyjából 21 sázzalékos áfakulcs van a benzinre, míg nálunk 27 százalék. Ott van aztán a kiskereskedelmi adó, aminek csökkentésével vagy törlésével megint olcsóbb lehetne, valamint a januárban felemelt jöedéki adót is túlárazottnak gondolom. Ha csak ezt a három adónemet legalábbis átgondolná a kormány, máris hatvan forinttal lehetne olcsób. De hát közelednek a választások, a benzinárstop újbóli bevezetése egy jó kampányfogás - az már más kérdés, hogy mennyire okos lépés megint drasztikusan beavatkozni a piaci folyamatokba - mondta erről Bujdos Eszter. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Ez beavatkozás a piac működésébe Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj-Szövetség főtitkára is beszélt lapunknak az egyre valóságosabbnak látszó, közelgő benzinárstopról. Szerinte is az adók rendszerét kellene átgondolni először, és ő is a jövedéki adót említette elsőként. A kormány előtt több lehetőség is fekszik, és azt gondolom, hogy minddel tudnának is mit kezdeni. Ott van legelőször is az adók köre, melynek egyes elemeit Magyarországon kívül csak néhány európai országban használják. Aztán a jövedéki adó rendszerén is lenne mit átgondolni – ha csak ezt megfontolnák, akkor az sem biztos, hogy szükség lenne a benzinárak befagyasztására - mondta a főtitkár. Még a véleményét is megosztotta a Pénzcentrummal: szerinte sem szabad beavatkozni a piaci folyamatokba, és rossz lépésként értékelné, ha valóban a benzinárstop mellett döntene a kormányzat. Ha a véleményemet kérdezi: szerintem nem lenne szabad benzinárstopot bevezetni, már csak történelmi okokból sem. A rendszerváltás óta a piaci körülmények között nagyon jól működött ez a szektor, és az a véleményem, hogy ebbe semmilyen szinten nem szabad beleavatkozni. Arra a kérdésre viszont nem tudok válaszolni, hogy ha mégis megtörténik, akkor milyen szinten fagyasztják be az árat, milyen szintben gondolkodhatnak - tette még hozzá Grád Ottó. A szakértők szerint tehát kimondottan nem lenne jó lépés, ha ismét befagyasztanák a benzinárakat. Arra persze nem vállalkoztak, hogy megjósolják: ha meg is történik, azt milyen árszinten tenék meg - valószínűsíthető, hogy most nem állnánk meg a legutóbbi, 480 forintos szintnél. címlapkép: MTVA/Bizományosi - Róka László

