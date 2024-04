Itt a legújabb brüsszeli mesterterv: rengeteg magyar közlekedőt érinthet ez a támogatás

A kerékpározás lehet a városi lét új szimbóluma, ami ösztönzi a versenyképességet és a gazdaságot is. Ez lenne a célja a Régiók Európai Bizottságának (CoR), amely épp a kerékpározásról szóló európai javaslaton dolgozik. Ennek lényege, hogy elősegítse a kerékpározásban rejlő lehetőségek teljes kiaknázását az Európai Unió területén, ami egyfajta stratégiai iránytűként szolgálhat a vonatkozó uniós és nemzeti politikák számára a jövőben. A javaslatot a Régiók Európai Bizottsága egyhangúlag fogadta el a 160. plenáris ülésén, amelyre a Pénzcentrum exkluzív meghívást kapott.

Kulcsfontosságú prioritás ma Európában, hogy az emberek jólétét és az európai ipar versenyképességét helyezze a zöld átmenet középpontjába. Ahogy arra az Európai Uniós szakemberek több tanulmány elkészítése után rámutattak, a kerékpározás ma az egyik legfenntarthatóbb és legegészségesebb közlekedési forma, miközben egy igen gyorsan fejlődő iparág, amely kitűnő helyzetben van ahhoz, hogy támogassa ezt a fontos folyamatot. A kerékpározás arányának növelése egyértelműen hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának, a levegő- és zajszennyezésnek, valamint a torlódások, közlekedési dugók csökkentéséhez.

Ez a fajta közlekedési eszköz ráadásul javíthatja a fizikai és mentális jólétet, valamint a társadalmi befogadást. Ma már egyre inkább a kerékpározás lett a fenntartható turizmus egyik kulcsfontosságú eleme, ami kézzelfogható előnyökkel jár a helyi gazdaság számára a „minőségi zöld munkahelyek” révén, különösen a kis- és középvállalkozások számára. Az Európai Bizottság ezért olyan elvek kidolgozását javasolta, amelyek segítenek a kerékpározásban rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázásában. Ezek a Kerékpározásról szóló európai nyilatkozat (Proposing a European Declaration on Cycling) részét képezik, amely a jövőben stratégiai iránytűként szolgálhat a vonatkozó uniós és nemzeti politikák számára.

A városi mobilitás jövőjének fókuszában nem maga a kerékpár, hanem az áll, hogy miként válhat a városi lét új szimbólumává. Tény, hogy egyre több ember számára válik alapvető közlekedési eszközzé, ami egyértelművé teszi, hogy ennek megfelelően kell átalakítanunk a településeinket az ott élők számára, amivel javíthatjuk az egészségügyi helyzetet, ösztönözhetjük a versenyképességet és fejleszthetjük a gazdaságot. Célunk, hogy egyensúlyt teremtsünk azok között, akik a tömegközlekedési eszközöket használják, gyalogosként vagy kerékpárral közlekednek, miközben biztosítjuk a lakosságnak, hogy tisztább levegőt lélegezzenek be és élvezhessék a környezetük adta előnyöket. Ennek eredményeként a városok fenntarthatóbbá válhatnak, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy megőrizzük a megfelelő életminőséget a jövő generációi számára. Ezekhez a változtatásokhoz és a helyi önkormányzatok vállán nyugvó lehetőségek kiaknázásához azonban elengedhetetlen a finanszírozás biztosítása. Gyalogos és kerékpáros mobilitási központokat kell létrehozni, valamint biztosítani a közös európai átjárhatóságot. Be kell fektetnünk az emberek mobilitásába, hogy fontos változást hozzunk létre ezen a téren, ami hozzájárulhat a jövő felépítéséhez. A buszok és vonatok kerékpárszállító kapacitásának növelése is prioritást élvez, hogy a városi közlekedés mindenki számára elérhető, kényelmes és hatékony legyen

– mondta Arianna Maria, a Kerékpározásról szóló európai nyilatkozat előadója a Régiók Európai Bizottságának 160. plenáris ülésén.

A kerékpározás számos előnye ellenére azonban még mindig kevesen kerékpároznak az Európai Unióban, miközben a tagállamok, régiók és városok között óriási különbségek vannak ennek a szintje között. Szakemberek szerint ennek okai többrétűek: különösen a nem megfelelő infrastruktúra és az ebből eredő biztonsági aggályok, valamint a kerékpározáshoz való kulturális hozzáállásbeli különbségek és a tudatosság hiánya. Az unióban már számos lépést tettek e problémák megoldása és a kerékpározás népszerűsítése érdekében. A teljesség idénye nélkül említhetjük például az unió közlekedéspolitikájának felülvizsgálatát, a fenntartható és intelligens mobilitási stratégiát és a városi mobilitási keretrendszert.

Ezek mindegyike a kerékpározás és más fenntartható közlekedési formák elterjedésének növelésére szólít fel. Javaslat született már a kerékpárosoknak kialakított parkolók minimális számára vonatkozóan, valamint egy új kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS2) bevezetésére, amely szén-dioxid-árat vetne ki a közúti közlekedésben és más ágazatokban használt üzemanyagokra. Emellett biztosítanák a kerékpározással kapcsolatos projekteket különböző programokon keresztül, mint például az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz, az InvestEU 15 és a Horizont Európa Program révén.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A javasolt nyilatkozat szerint ahhoz, hogy jelentősen növelni lehessen a kerékpározók számát, emelni kell az ebben rejlő lehetőségek számát annak érdekében, hogy hatékonyan hozzájárulhasson az unió mobilitási, éghajlati, környezetvédelmi, egészségügyi, ipari és szociális célkitűzéseinek eléréséhez. Ehhez a helyi, regionális, nemzeti és uniós szintű döntéshozóknak tovább kell fokozniuk a kerékpározás népszerűsítésére irányuló erőfeszítéseiket, miközben vonzóbbá és biztonságosabbá kell tenniük a kerékpározást minden korosztály, a különböző erőnléti és a fizikai problémákkal élők számára.

Ezek alapján az Európai Nyilatkozat a kerékpározásról nyilatkozat fő elvei a következők köré csoportosulnak:

A kerékpározási politikák fejlesztése és megerősítése; A befogadó, megfizethető és egészséges mobilitás ösztönzése; Több és jobb kerékpáros infrastruktúra létrehozása; A beruházások növelése és a kerékpározás kedvezőbb feltételeinek megteremtése; A közúti biztonság és a közlekedésbiztonság javítása; Minőségi zöld munkahelyek és egy világszínvonalú európai kerékpáripar fejlesztésének támogatása ; A multimodalitás és a kerékpáros turizmus támogatása; A kerékpározásra vonatkozó adatgyűjtés javítása.

A Bizottság emellett referenciakeretet és iránymutatásokat is előterjesztett a kerékpárosok számának növelésére, valamint a kapcsolódó minőségi munkahelyek és ipar támogatására. Szakértők szerint a most elfogadott Kerékpározásról szóló európai nyilatkozat az eddigi legambiciózusabb uniós kezdeményezés a kerékpározásról, amely a kerékpározást teljes értékű közlekedési módként ismeri el. Azt is hozzátették, hogy ez az egyik „legfenntarthatóbb, legelérhetőbb és leginkluzívabb, legolcsóbb és egészséges közlekedési és rekreációs forma, ami kulcsfontosságú az európai társadalom és gazdaság számára.” Ehhez persze megfizethető és megbízható közlekedési eszközzé kell tenni minden jövedelmi szinten élő emberek számára.