Megszólaltak az elemzők a kamatdöntés kapcsán: erre lehet számítani a jövőben

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően 6,75 százalékra csökkentette a hazai alapkamatot. A döntés összhangban volt az elemzői konszenzussal, bár voltak olyan várakozások is, amelyek kamattartásra számítottak. Az alapkamat mellett a kamatfolyosó két szélét is 25 bázisponttal csökkentették. Az Erste Bank és Equikor elemzői is megfogalmazták véleményüket.

Címlapkép: Getty Images

