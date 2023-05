Itt a legproblémásabb használt autók listája: meghökkentő, milyen márka került hátulra

A Pénzcentrumon ezen a héten is rendkívül sok témával foglalkoztunk, volt szó többek között az üzemanyag árának alakulásáról, a használt autók piacáról, a határozott munkaidőben foglalkoztatottak számáról, de Gálvölgyi János állapota is sokakat érdekelt. Olvasd el újra válogatásunkat, nézd meg, mi érdekelte legjobban az embereket 2023 20. hetén.

Ezek most a legproblémásabb használt autók: meglepő márka került a legrosszabbak közé

Kijött a Német Autóklub friss autómeghibásodási jelentése. Az összesítésbe most először kerültek bele az elektromos autók is. Mint kiderült, 2022-ben is a legtöbb autómeghibásodás az indítóakkumulátorokhoz volt köthető - ezekben az esetekben jellemzőbb is, hogy az ember saját hibájából idézi elő a problémát, meríti le az akkut.

Érik a totális összeomlás? 250 ezer magyar dolgozó veszítheti el az állását egyik hétről a másikra

Magyarországon 250 ezer munkavállalónak van határozott idejű szerződéses munkája. Ez sok országban nem feltétlenül egy negatív dolog, de idehaza rossz szájízt ad, sokan pedig attól rettegnek, nem hosszabbítják meg őket. A régiónkban szintén nem számít megszokott foglalkoztatási módnak a határozott idejű szerződés, Hollandiában vagy a déli országokban viszont nagyon kapós munkaforma.

Váratlant lépett Matolcsy, felfordulnak a lakáshitelek: változhatnak a törlesztők 2023 nyarán?

A jegybank múlt heti rendelete népmesei fordulattal élve szigorította is a hitelfelvetélt Magyarországon, meg nem is. Az 500 000 forintos nettó jövedelmű háztartások ugyan jelentős nagyságú potenciális hitelösszegtől esnek el a jelzálogkölcsönök esetén (ezzel adott esetben jócskán megnövelve a szükséges önerőt), a kisösszegű hitelek igénylése azonban nagyobb összeghatárig mentesül majd a JTM szabályok alól. A Pénzcentrum most utánajárt, hogy a hiteligénylő családok mekkora részét, pontosan mennyiben érintik majd a júliustól életbe lépő változások.

Hatalmas ütést kapott az arcába 5 millió magyar: ezt ők is megérzik, hiába nem járnak mindig boltba

Kihívásokkal teli év után, 9,9%-os éves növekedést követően 1323 milliárd forintos forgalommal zárt 2022-ben a belföldi online kiskereskedelem – hangzott el a GKID-Mastercard május 16-i sajtóeseményén, amin a Pénzcentrum is részt vett. A 2020-21-es kiemelkedő évek után – igazodva a nemzetközi trendekhez – 2022-ben a magyar online piac is jelentősen vesztett a sebességéből. A magyar vásárlók azonban egyre jobban kedvelik az online vásárlást: a piac növekedésének elsődleges motorja immár a vásárlási gyakoriság folyamatos emelkedése. A vásárlókért folyó versenyben egyre nehezebb dolga van a magyar vállalkozásoknak - derült ki a Digitális Kereskedelmi Körkép kutatásának idei első, tavaszi fordulójából.

Nevetségesen olcsó úti cél a nyárra: még csak kevés magyar fedezte fel ezt a vidéket

Kis mérete ellenére Albánia változatos tájegységei számos izgalmas turisztikai élményt kínálnak. Adriai-tenger partvidéke gyönyörű strandoknak ad otthont, amelyeket még árasztottak el a turisták olyan nagy mértékben. Az étkezés és a szállás is sokkal olcsóbb, mint itthon vagy akár Horvátországban. És bár a látogatók száma évről évre növekszik, az ország komoly gazdasági nehézségekkel küzd.

EZ IS ÉRDEKELHET Több tízezer magyar retteg most ettől: fogalmuk sincs, hogyan tovább - ez könyörtelen lesz Az Akvárium Klubban megrendezett, fél napos esemény könnyed fesztiválhangulatban telt, ahol a fiatalok két előadás között egymással és a meghívott vendégekkel is beszélgetést kezdeményeztek.

EZ IS ÉRDEKELHET Fű alatt kivezették a napelemstopot? Megszólalt a minisztérium, erre készüljön, aki nullázná a rezsit Most akkor feloldották a napelemstopot? - tette fel a kérdést a Pénzcentrum olvasója. A szakértők szerint a történet nem ilyen egyszerű.

Vad ellentét feszül a magyar nyugdíjasok között: így élnének álmaikban a szegények és a gazdagok

Mind a jövedelmi különbségek, mind a rendes megélhetéshez szükségesnek tartott pénz mennyiségét illetően óriási különbségek mutatkoznak a magyarországi nyugdíjasok között. A legszegényebbek szerint a jövedelmük még a nagyon szűkös megélhetésre sem elegendő. Ahhoz pedig, hogy valamelyik réteg legalább azt mondhassa, hogy átlagosan megél a pénzéből, a leggazdagabbakig. Ők viszont már a lécet is fentebb teszik, és a nagyon jó életkörülményekhez szerintük fejenként 500 000 forintra lenne szükség havonta. Mutatjuk mennyi pénzből élnek a magyar nyugdíjasok, de azt is, mire vágynának, és ehhez mekkora mennyiségű pénzre lenne szükségük.