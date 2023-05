Több tízezer magyar retteg most ettől: fogalmuk sincs, hogyan tovább - ez könyörtelen lesz

A pénzügyi tudatosság, a karrierépítés és a fiatalokat érintő általános dilemmák köré szerveződött az első Gen Z Fest, melynek az Akvárium Klub adott otthont. A Pénzcentrum videósorozatának, a Cashtagnek a legújabb epizódjában arról kérdeztük a résztvevőket, hogy mit várnak a jövőtől és mik azok a problémák, melyekkel szembesülnek a mindennapokban. Az előadókkal is beszélgettünk, akik elmondták, hogy ők hogy látják a fiatalok helyzetét és számos tanáccsal is szolgáltak a Z generáció részére.

Pénz, karrier, lakás - többek közt ezen témák köré szerveződött a Gen Z Fest, a Portfolio Csoport első olyan nagyszabású konferenciája, mely kifejezetten a fiatalabb generációk szakmai előrejutási lehetőségét, pénzügyi tudatosságát hivatott elősegíteni. Az Akvárium Klubban megrendezett, fél napos esemény könnyed fesztiválhangulatban telt, ahol a fiatalok két előadás között egymással és a meghívott vendégekkel is érdekes beszélgetésekbe kezdtek. Milyen a jó munkahely? Mire kell figyelni egy állásinterjún vagy egy bértárgyalás során? És hogy látják a fiatalok a jövőt és a karriert? Sok más mellett ezekre a kérdésekre keressük a választ a Pénzcentrum videósorozatának legújabb részében.

A jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben nem csak a felnőtteket, de a fiatalokat is számos égető kérdés foglalkoztatja a lakásvásárlástól kezdve a karrierúton át a megtakarításokig. Ezen kérdésekre azért is nehéz választ kapni, mert a mai generáció helyzete merőben eltér a szüleikétől és még inkább a nagyszüleikétől. A Gen Z Fest első előadója, Steigervald Krisztián generációkutató szerint a generációhoz való tartozás alapját az képezi, hogy ki mikor, milyen korban született. Ez ugyanis alapjaiban meghatározza a magára szedett élmény és tapasztalatgyűjteményt. Mindegyik korosztály más ás más kihívásokkal szembesül és jóllehet a mostani fiatalok egy kényelmesebb világba születtek bele, számos nehézséggel kell szembenézniük.

A Z generáció pénzügyi helyzete sokkal rosszabb, mint az előző generációk financiális helyzete volt akkor, amikor ők voltak annyi idősek, mint most a „Zések”. Nincs annyi vagyonuk és elkölthető jövedelmük, ami már önmagában elég nyomasztó tud lenni.

-mondta el Steigerwald Krisztián, aki szerint a nehézségekhez a média is jócskán hozzájárul, hiszen azon keresztül mindenki a sikerről beszél. Az Instagrammhoz és TikTokhoz hasonló audiovizuális platformok látványosan mutatják be, hogy másnak mennyi mindene van, miközben az ember azt érezheti, hogy neki viszont mennyi minden hiányzik az életéből. A jövőben való bizakodás ezért nem egyszer aggodalommal vegyül, melyet több fiatal is megfogalmazott az esemény során.

EZ IS ÉRDEKELHET Soha nem látott kihívással szembesülnek a magyar dolgozók: ezt nem lehet a szőnyeg alá söpörni Ráadásul a várható életkor miatt egyre több generáció él egymás mellett, ami soha nem látott kihívásokkal szembesíti az embereket családi és főként munkahelyi környezetben.

Egy hitelt nem is adnak akárkinek, mert kell egy minimum szint hozzá és nem is elég, mert amit adnak hitelösszeget, az a harmada a laskásáraknak, szóval ha nem tudsz örökölni valakitől, akkor nincs túl sok esélyed

- fogalmazta meg vlogunknak az egyik résztvevő, míg egy másik fiatal arról beszélt, hogy őneki is fejtörést okoz az, hogy miként tud elérni majd a karrierjében olyan szintre, ahol már nem okoz gondot neki egy autó vagy egy ingatlan megvásárlása. A Periféria Központ munkatársaként dolgozó Pósfai Zsuzsanna éppen az egyik legvitatottabb témáról, a lakáspiaci trendekről tartott előadást.

Mint elmondta, a 2012-2021 közötti lakásár index szerint az egész EU-ban jelentősen emelkedtek a lakásárak, azonban a többi országhoz képest Magyarországon volt tapasztalható a legnagyobb drágulás. Szerinte az utóbbi időben nagyon elszakadtak a lakásárak és jövedelmek, így egyre kevesebb ember teheti meg, hogy önerőből saját ingatlanhoz jusson. Az azonban csak az érem másik oldala, hiszen az albérletpiacon is komoly átalakulást tapasztalhattunk. A szakember szerint:

A 18-35 év közötti budapestiek 35 százaléka albérletben lakik, 20 százalékuk pedig ismerős vagy családtag lakásában kedvezményesen. A bérlés tehát jelentős téma, mégis kevés szó esik róla: pedig a bérleti díjak az utóbbi másfél évben 40 százalékkal megemelkedtek és jogi szempontból is kiszolgáltatttak az elbérlők.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az utolsó előadást tartó ex-atya és sokak kedvenc influenszere, Hodász András szerint a fiatalokban lévő aggodalmak nem csak a jelenlegi helyzetnek, például a háborúnak tudhatóak be, de fellelhetőek bennük a tipikus generációs félelmek is, melyekkel a korábbi generációknak is meg kellett küzdeni. „Együtt a haverokkal sokkal könnyeb, amikor bulizó fiatalokat látok akkor én azt is látom, hogy ők meg tudják erősíteni egymást és fel tudják oldani közösségben ezeket a félelmeket” – mondta el a Cashttagnek Hodász András.

Az egyik megkérdezett fiatal szerint a mai középiskolák komoly hiányossága, hogy bemutassák a diákoknak, hogy pontosan mi vár rájuk az iskola után vagy, ha kilépnek az életbe milyen alapvető befektetési gondoltokat kéne elsajátítaniuk. Ennél pozitívabbnak ítéli meg a fiatalok jövőjét Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő Zrt., Citadella Származtatott Befektetési Alap portfóliókezelője is, aki szerint a lakáspiacon korrekció várható és könnyebbé fog válni a saját ingatlan vásárlása is. Hozzátette, ő azért is bízik a fiatalokban, mert nagyon felkészültnek és tájékozottnak találja őket.

Olyanokat tudnak, amit én még az egyetem elvégzése után sem

Az Urbanista blog egyik alapítója, Zubreczki Dávid is tartott előadást a Gen Z Festen, ahol a jövő városáról beszélt. A szakemberrel nemrég készült egy átfogó interjúnk, ezúttal pedig a rendezvényen is találkoztunk vele. Vlogunknak elmondta, hogy azok a nyugat európai példák válnak egyre vonzóbbá a fiatalok számára, amelyek a fenntarthatóságot és az újrahasznosítást helyezik előtérbe. Szerinte a fiatalok nem feltételnül a csili-vili, hight-tech környezetre vágynak, sok esetben jóval elfogadóbbak a Berlinben látható újrahasznosított területeken zajló koncepciókkal.

Az előadók számos jó tanáccsal és bőséges útravalóval szolgáltak a fiataloknak. Az egyik ilyen hasznos tanács Polgár Petrától, Randstad Kft operációs vezetőjétől érkezett, aki szerint az előrejutásban az egyik legfontosabb az önismeret. Videónkban elmondta, hogy a fiataloknak érdemes saját magukat figyelni a munka során, még akkor is, ha olyan jellegű munkát végeznek, amiről azt gondolják, hogy nem feltétlenül releváns a saját maguk számára, hiszen ezzel a saját működésüket is elkezdik megismerni és hamarabb észrevehetik az erősségeiket.