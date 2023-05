Színt vallott Győrfi Pál a Gálvölgyi-ügyről: most minden kiderült a tragikus esetről

Győrfi Pál bocsánatot kért Gálvölgyi János családjától. A mentős szóvívő részletesen is beszámolt az ügyről: tényleg nagyon úgy néz ki, hogy hibáztak a mentőszolgálatnál.

Bocsánatot kért Győrfi Pál Gálvölgyi János családjától, tette mindezt a az ATV Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában. A szóvívő elmondta, a vizsgálat még nem zárult le, de az a kolléga aki először felvette a család hívását, hibázhatott, rosszul sorolta be a művész állapotának a súlyosságát. Ez első minősítés pedig nagyon fontos, még akkor is, ha ezt később felül lehet bírálni.

Győrfi Pál az eset kapcsán elmondta azt is, hogy a mentésirányítónak nem lett volna szabad, hogy lecsapja a telefont. A szóvívő szerint ez nem professzionális hozzállás, és hozzátette azt is, kommunikációs hiábk biztosan történtek. Aztán később az is kiderült, hogy Gálvölgyi közvetlen életveszélyben is volt. "A tünetek vagy panaszok között elhangzott az a kifejezés, hogy nehéz légzése van a betegnek, nehezen kap levegőt; ha ez így van, az önmagában egy életveszélyre utaló körülmény" - fogalmazott Győrfi, madj hozzátette, tévedni lehet, de inkább a beteg javára, szóval a kevésbé súlyos esetekkor súlyosabbat feltételezni.