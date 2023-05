Ezek most a legproblémásabb használt autók: meglepő márka került a legrosszabbak közé

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kijött a Német Autóklub friss autómeghibásodási jelentése. Az összesítésbe most először kerültek bele az elektromos autók is. Mint kiderült, 2022-ben is a legtöbb autómeghibásodás az indítóakkumulátorokhoz volt köthető - ezekben az esetekben jellemzőbb is, hogy az ember saját hibájából idézi elő a problémát, meríti le az akkut.

Címlapkép: Getty Images

