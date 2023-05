Megszólalt a mentős Gálvölgyi kálváriájáról: Nem sajnáljuk a segítséget, csak a lehetőségeink végesek

Nem csak az emberhiány okoz problémát a mentősöknél, hanem az indokolatlan hívások is, amikor nem sürgős, életveszélyes esethez kell kivonulni - magyarázta mentős olvasónk Gálvölgyi János kálváriájára reagálva. Mint kifejtette: a világon nincs még egy hely, ahol a több napos, nem fenyegető tünetekhez szirénázva menne mentő, nálunk sokkal gazdagabb államokban sem. "Nem sajnáljuk a segitséget. Csak a lehetőségeink végesek" - tette hozzá.

Mint korábban beszámoltunk róla, súlyos emberhiánnyal küzd a mentőszolgálat, ezért is történhetett meg többek között, hogy Gálvölgyi Jánoshoz 50 perc után sem érkeztek ki, így a színészt a családja vitte kórházba. Ugyanakkor, mint azt Rékassy Balázs orvos, egészségügyi szakközgazdász is kifejtette, semmiképpen sem helyes, hogy most a mentősökön verjük el azért a port, ami történt.

Ezen az állásponton van olvasónk is, aki 40 évet húzott le mentősként, és hosszas levélben reagált a hét elején megjelent cikkünkre - és egy egészen új szemszögből világította meg az eseményeket. Mint írta, "a rendszerben van hiba, talán, nem biztos, hogy az OMSZ oldalán".

Mindig volt indokolatlan hivás a mentőknél, csak nem ennyi. Láttam 1-2 hivást az elmúlt 40 évben. A statisztikában is látható a 2020-as évben csökkentek a kivonulások számai – Covid első időszakában mi is nagyon jól éreztük, nem hivtak mindenhez mentőt az emberek. A Covid alatt azonban egy idő után az ügyelet nem ment ki a betegekhez, mondván nincs védőruhájuk, nekünk volt. Mi mentünk. A háziorvosok sem mentek ki, mert nem volt védőruhájuk. Mi mentünk. Rendben

- magyarázta. Aztán, ahogy elmúlt a járvány, "az ügyeletek, a háziorvosok megneszelték, ez nekik nagyon kényelmes, ezután sem mentek ki - 2021-es emelkedés és azt követően is."

Mint olvasónk részletezte, nagyjából ez időtájt alakult ki az a rendszer az ügyeleteknél, hogy 3 budapesti kerületre jutott 1 ügyeleti autó, a kerületi ügyeleteken ülő orvos, vagy mentőtiszteken kívül – bár tudomása szerint a kerületek nem igy szerződtek az ügyeletet ellátó szervezetekkel.

Ez is megérne egy misét. Vannak olyan városi ügyeletek, ahol 20 km-re lévő városból jár át az ügyelet. Nem, nem megy át, csak szerződés van erről, hamarabb megy a mentő…

- tette hozzá. Arról is beszélt, szerinte érdemes lenne meghallgatni egy nap bejelentési hanganyagát, hányszor telefonál bejelentő azzal, hogy nem kap sehonnan máshonnan segitséget, hányszor mondják, "felhivtam az ügyeletet, a háziorvosomat, azt mondta hivjak mentőt".

Tehát ahova más nem megy ki segiteni helyszin, kórkép, kedv, akármi okból, mi kimegyünk. Nem sajnáljuk a segitséget. Csak a lehetőségeink végesek. Budapesten kétszer ennyi autó sem lenne elég. Megjegyzem, a világon nincs még egy hely, ahol a több napos, nem fenyegető tünetekhez szirénázva menne mentő, nálunk sokkal gazdagabb államokban sem. Azt is meg kellene értetni emberekkel, és igen, az már az educációs hiányosság: mindenkinek jár a sürgős szükség esetén az ellátás. Tehát sürgős szükség esetén

- húzta alá. Példaként felhozott egy esetet, amikor egy néző egy focimeccsen könnyű sérülést szenvedett: autóval volt a család, de kérték, menjen érte mentő "mert igy gyorsabban sorra kerül a kórházban".

Elnézést kérnék, de meccsre van idő, egészségügyi ellátásra nincs. Ez a magyar valóság a lakosság oldalán. Ehhez nem elég a kocsipark. Ha csak a valódi mentésekhez mennénk, akkor elegendő lenne. Szoktam volt mondani, ha egy cég megrendelés állománya meghaladja a kapacitást, akkor vagy fejleszt, vagy lemondja a megrendelését. Nos, gondolom, ebből valamelyiket meg kéne tenni

- zárta sorait.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA