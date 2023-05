Érik a totális összeomlás? 250 ezer magyar dolgozó veszítheti el az állását egyik hétről a másikra

Magyarországon 250 ezer munkavállalónak van határozott idejű szerződéses munkája. Ez sok országban nem feltétlenül egy negatív dolog, de idehaza rossz szájízt ad, sokan pedig attól rettegnek, nem hosszabbítják meg őket. A régiónkban szintén nem számít megszokott foglalkoztatási módnak a határozott idejű szerződés, Hollandiában vagy a déli országokban viszont nagyon kapós munkaforma.

Az Európai Unióban a 15-64 éves korosztályban összesen 24 millió ember dolgozott határozott idejű szerződéssel az Eurostat friss jelentése szerint. Ez a korosztály összes munkavállalójának a 12 százaléka. Érdemes persze megjegyezni, hogy az egyes országok között igen nagy eltérések vannak, ami ezt a foglalkoztatási módot illeti.

Fontos kiemelni, hogy az ideiglenes szerződéses forma önmagában nem egy rossz dolog. Olyan országokban például, ahol elterjedtebb a projekt alapú munka, és a munkavállalókkal inkább szerződést kötnek, nem várják el, hogy számlázzon, alapvetően működhet jól. Máshol viszont egyáltalán nem elterjedt, sőt kifejezetten rossz szájízt kelt, és a dolgozók inkább folyamatosan abban reménykednek, vajon meghosszabbítják-e a munkájukat vagy az utcára kerülnek.

Ha kifejezetten csak a 2022-es negyedik negyedéves adatokat nézzük, akkor az EU-ban átlagosan a 15-64 éves korosztályba tartozó munkavállalóknak a 13,5 százaléka volt így foglalkoztatva. Hollandiában viszont az összes munkavállaló majdnem egyharmada, 27,5 százaléka, amivel toronymagasan náluk meg legjobban ez a modell. A második helyen Spanyolország végzett, itt a munkavállók 18 százalékának volt ideiglenes munkaszerződése, de ettől az aránytól Portugália sem maradt el sokkal, náluk 17,4 százalékot mértek.

Ehhez képest ahogy látjuk, a lista másik végén teljesen más adatok szerepelnek. A negatív éllovas Litvániában például csupán a foglalkoztatottak 2,1 százaléka dolgozott így, de Romániában csupán a 2,3 százalkuk. Hátulról a dobogó harmadik fokára Lettország állhatott fel 2,9 százalékkal. Ahogy a listán látjuk, Magyarország egyértelműen a teljes lista hátsó fertályában helyezkedik el. 2022 negyedik negyedévében a 15-64 éves foglalkoztatottak 5,4 százaléka rendelkezett határozatlan munkaidős szerződéssel,

de ez még így is csaknem 250 ezer magyar munkavállalót érint.

Ők pedig a hazai foglalkoztatási modellből abszolút inkább a szorongó, nem pedig a projekt alapú munkavállalók, akiknek legtöbbje leginkább csak abban bízhat, hogy meghosszabbítják ideiglenes szerződését. Mert ha nem, akkor ők gyakorlatilag egyik napról a másikra vállhatnak munkanélkülivé.

Az adatokat látva nem is meglepő, hogy ez a foglalkoztatási mód nem igazán elterjedt errefelé. Ha megnézzük mind a régióban, mind például az egész Baltikumban a munkavállalók nagyon kevés részét foglalkoztatják így. Miközben Hollandiában vagy olyan déli országokban, mint Spanyolország, Portugália vagy Olaszország kifejezetten elterjedt.

Nők, férfiak, fiatalok

Egyébként ha a hazai tendenciákat nézzük, akkor az elmúlt két év negyedik negyedévében nem történtek nagy mozgások: a határozott időre szóló szerződéses munkavállalók aránya az összes foglalkoztatotthoz képest 5,4-5,6 százalék között mozgott. Ha a nemeket nézzük, úgysincs igazán eltérés idehaza, mind a férfiak, mind pedig a nők ugyanazt az átlagot hozzák.

Korosztályosan is érdekes megfigyelni az adatokat, hiszen ha a 15-29 éves korosztályt, azaz a fiatalabb munkavállalókat nézzük, akkor itt például Hollandiában a foglalkoztatási rátájuk már 50 százalék fölé kúszik, de Portugáliában és Olaszországban is 40 százalék fölött van. A magasabb arány pedig Magyarországon is megfigyelhető: a tavalyi évben ugyanis a fiatal foglalkoztatottak 8,9 százalékát foglalkoztatták határozott idejű szerződéssel, ami az évek óta stagnáló felnőtt lakosság adatihoz képest szignifikánsabb nagyobbnak számítanak, de így sem érik el a 10 százalékot. És ezzel is az EU-ban a hátulsó 10 között szerepelünk.