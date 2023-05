Nincs megállás: újabb akkumulátorgyártó cég érkezik Debrecenbe

Megvette az újabb akkumulátorgyár kínai beruházója azt a 45 hektáros területet, ahol egy újabb üzem, egészen pontosan a BMW-gyár beszállítója lesz a jövőben. Mindeközben Szijjártó Péter külügyminiszter Pekingben jelentette be, hogy 3 milliárd euró, azaz több mint 1000 milliárd forintértékben jöhetnek újabb autóipari beruházások Magyarországra – számolt be az RTL.

Közeli szomszédságban lesz a debreceni BMW-gyár és annak beszállítója. Bár januárban még cáfolta a város vezetése, hogy a két gyár egymás mellé fog kerülni, azonban a múlthéten bejelentették az újabb akkumulátorgyár érkezését. Ráadásul a hírek szerint a 45 hektáros területet a kínai cég 4,75 milliárd forintért vette meg a beruházó.

Mindeközben tegnap Pekingből jelentkezett be Szijjártó Péter, aki újabb 3 milliárd eurónyi (több mint 1000 milliárd forint), kínai autóipari beruházást jelentett be. Azt még nem lehet tudni, hogy ez pontosan melyik cégeket takarja, és azok hová fognak érkezni. Azonban az akkumulátorgyár építéséről is tárgyalt a külügyminiszter.

A debreceniek éppen ezért egy újabb közmeghallgatást szeretnének, azonban könnyen lehet, hogy ez sose fog bekövetkezni, miután egy áprilisi rendeletmódosítás lehetővé tette, hogy az érintettek személyesen ne legyenek jelen. Elegendő mindent egy honlapon közzé tenniük, így nem kell nyilvános vitára bocsátani az ügyet.