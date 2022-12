Gulyás Gergely: utólag kéri a kormány az Országgyűlés jóváhagyását a 2023-as költségvetésre

A kormány üdvözli, hogy a Költségvetési Tanács egyhangúlag jóváhagyta a költségvetés módosítását. A 2023-as költségvetés a rezsivédelem költségvetése, erre több mint 2600 milliárd forintot különített el a kormány - mondta el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán az MTI-nek.

A kancelláriaminiszter szavai szerint a módosítás elfogadására a rendkívüli jogrend lehetőséget ad, de a kormány január első felében az Országgyűlés elé terjeszti azt. A rendkívüli jogrend lehetőséget ad a gyors cselekvésre, de ez semmilyen tekintetben nem korlátozhatja az Országgyűlés hatáskörét, ezért a módosításokat január közepéig a parlament elé terjesztjük, az Országgyűlés jóváhagyását kérve.

"Több veszély fenyeget bennünket, mint bármikor korábban" - fogalmazott Gulyás Gergely hozzátéve, hogy a 2023-as esztendő legfontosabb feladata, hogy megvédjék a magyar családokat, a munkahelyeket és fenntartsák a gazdasági növekedést.

"Fel kell tölteni a rezsivédelmi alapot, mert ezen keresztül biztosítjuk az átlagfogyasztás erejéig a rezsicsökkentett árak fenntartását a magyar családoknál és a rezsivédelmi alapból finanszírozzuk az energiaintenzív magyar vállalkozások támogatását. Ezért a 2023-as költségvetés a rezsivédelem költségvetése, soha nem látott összeget, több mint 2600 milliárd forintot fordítunk erre a célra" - jelentette ki a miniszter.

A Portfolio véleménye szerint "ez a bejelentés meglehetősen újdonság az eddigi kormányzati állásponthoz képest, a kormány korábbi álláspontjához és kommunikációjához képest akár rendkívülinek is nevezhető ez a kormánydöntés. Másrészről pedig gyakorlati oldalról érdekes a kormány lépése, hiszen a 2023-as költségvetés rendelete a napokban megjelenik a Magyar Közlönyben és életbe is lép még január elseje előtt. Vagyis mire ez a tervezet a parlament elé kerül, már annak végrehajtása is elindul. Gyakorlatilag egy olyan költségvetési módosítást tárgyal majd a parlament a következő év elején, amely már eldöntött, a képviselőket nemhogy kész tények elé állítják, hanem elméletileg már kőbe vésett folyamatok lesznek. És itt a hangsúly az elméletileg szón van. Nagyon érdekes lesz azt látni, hogy a parlamenti folyamatban lesz-e lehetőség bármilyen további, érdemi módosításra. Vagyis hogy a képviselőknek lesz-e valódi beleszólásuk abba, hogy miként alakul a 2023-as költségvetés" - írták.

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd