Megszólalt Nagy Márton: ekkortól csökkenhet a brutális infláció Magyarországon

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter arról számolt be a minap, hogy októberben erős hatással lesz hazánk inflációs adataira a rezsiemelés, annak ellenére is, hogy a miniszter úgy gondolja, hogy a lakosság 75 százalékát egyáltalán nem érintik a szigorítások, és a fennmaradó 25 százaléknak a felét is mérsékelten.

Ennek ellenére elismerte, hogy a rezsiemelés hatással volt az élelmiszerárakra, illetve egyéb fogyasztási cikkek árára is. Ezért a következő hónapokban további emelések bárhatóak, de számításai szerint jövő év elején csökkenni fog az infláció, ami azonban jövőre is 10 százalék fölött fog maradni.