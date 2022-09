Messze még a kiút a válságból: még sokára kászálódhat ki a piac a gödörből

A gazdasági világválság a kereslet-kínálatra lehet a legnagyobb hatással: miközben a cégek kénytelenek emelni a termékek, szolgáltatások árát, az emelkedett kiadások mellett átalakulnak a vásárlók szokásai. Berta Gergő marketingszakértő arról beszélt, ilyenkor a szükségletekhez igazodva érdemes átalakítani a cégek portfólióját, a fejlesztés ugyanis a növekedés garanciája a nehéz időkben. Mint mondta, 1-2 év, mire a válság mindenkit utolérhet, és úgy lehet igazán nagy piaci előnyre szert tenni, amikor mások lejtmenetbe kapcsolnak.

Akár 1-2 évig is eltarthat, mire a kialakult gazdasági válság utoléri a teljes piacot, a krízisből való kilábalásban pedig hatalmas szerepet tölt majd be, hogy ki, milyen módon kezeli ezt az időszakot.

Berta Gergő, a Maximum Business tulajdonosa arról beszélt, a cégek többsége kénytelen lesz a termékei, szolgáltatásai árán emelni, hogy a költségeiket kitermelhessék. Viszont ezen emelkedett kiadások mellett a fogyasztók vásárlási szokásai átalakulnak és a szükségletpiramis alapján a legfontosabb termékeket fogják az elsők között megvenni.

Így a cégek is az igényekhez alkalmazkodva elsősorban a marketinget és a képzéseket kezdik el megvágni abban bízva, hogy a fennmaradásuk és túlélésük első hatékony eszköze ez lesz. Csakhogy itt követik el az első és legfontosabb íratlan szabályt, hiszen ahelyett, hogy az igényekhez szükségletekhez igazítanák a portfóliójukat, inkább fejvesztve próbálnak spórolni mindenen. Holott ellenkező esetben növekedhetnének is

– mutatott rá. A marketingszakember beszélt arról is, a válság szintén kirívó problémája, hogy mindenki ehhez hasonló pánikcselekedeteket visz véghez, miközben a hivatalos statisztikák alapján a 2008-as válságban a cégek 43 százaléka növekedett és 17 százalék kezdett csak lejtmenetbe. Rögtön megjegyezte, ezek nem a legjobb számok, de sokszor azt vetítjük előre, mintha a vállalatok 98 százaléka válna veszteségessé.

Példaként említette, hogy a világ öt legrégebbi vállalata Japánban található. Van köztük olyan, aminek alapítása még a honfoglalás előtti időkre nyúlik vissza. Akkor templomok építésével foglalkoztak, amikor háború volt, átálltak koporsógyártásra majd, amikor konjuktúra volt, akkor újra visszaálltak. Ma pedig már nem is templomokat, hanem hétköznapi lakásokat építenek. Ebből is jól látszik, hogy az innováció mindig a fejlődés kulcsa, és ez a válságokra is igaz.

Bárki lehet a válság nagy nyertese

Berta Gergő szót ejtett arról is, statisztikák szerint krízisben a cégek 52 százaléka fél éven belül, 78 százalékuk pedig két éven belül csökkenti a marketingköltségeit, holott ezt nem indokolná semmi.

A cégvezetők önmagukat kényszeríti bele ebbe azzal, hogy nem mennek szembe a piaccal és fejlesztenek inkább helyette. Sokan az innovációra milliós beruházásként gondolnak, holott ennek ma már vannak nagyon költséghatékony módjai is. A Facebook és a Google hirdetések kifejezetten jó eszközök lehetnek, hiszen nagyon pontosan mérhetők, a vásárlók elérése ezeken a felületeken a legegyszerűbb

– hívta fel rá a figyelmet. A szakértő azt javasolja a cégeknek, tartsák fenn eddigi költségeiket, vagy ha most terveztek nagyobb marketingkiadást, semmi ne tántorítsa el őket.

Mire mindenkit utolér a válság, már 2024-et is írhatunk. Ezt az átmeneti időszakot pedig használhatjuk a növekedés ugródeszkájaként is, miközben mások lejtmenetbe kapcsolnak. Egyértelmű, hogy lesznek hatalmas nyertesei az elkövetkező időszaknak. Ehhez direkt mérések alapján beállított hirdetések kellenek, mi is ezért dolgozunk minden ügyfélnél teljesen transzparens, rövid távon tervezhető hirdetési bevétel növekedésekkel, mindezt garanciával

– zárta gondolatait.