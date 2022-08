Váratlan bejelentést tett a miniszter: felpöröghetnek a szélerőművek Magyarországon

Kormányzati szinten igen ritkán említik a szélerőműveket, most azonban gyors változások következhetnek.

Magyarország 2023 végéig 8 gigawattra növelné a napenergiakapacitását, és zöld utat kaphatnak a szélenergia-szektorba irányuló befektetések - ezt Palkovics Lászó innovációs és technológiai miniszter mondta egy török hírügynökségnek adott interjúban, és a Világgazdaság vette észre. A miniszter nyíltan beszél a Bayraktar katonai drónok beszerzéséről és arról is, hogy Törökország felé irányítanánk a vasúti áruforgalmunkat, az orosz-ukrán háború miatt ugyanis az abba az irányba tartó forgalom ellehetetlenült.

A szélerőművekkel és napenergiával eddig nemigen foglalkozott a kormány, és igen keveset beszélt róla, ezért is váratlan Palkovics bejelentése. Hazánkban olyan törvény is létezik, melynek értelmében lakott település 12 km-es körzetében tilos szélerőművet létesíteni - az ország népsűrűsége és környezeti adottságai miatt ez egyben azt is jelenti, hogy gyakorlatilag lehetetlen is szélerőművet telepíteni.