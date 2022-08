Záporoznak a panaszok a hivatalhoz: ezzel a szolgáltatással akadt a legtöbb magyarnak gondja

A Gazdasági Versenyhivatal 2022. első félévében is nagy hangsúlyt fektetett a magyar emberek védelmére, valamint a verseny tisztaságának biztosítására a nemzetgazdaság jelentős ágazataiban. A nemzeti versenyhatóság ágazati gyorsvizsgálataival biztosította a koronavírus-járvány alat­ti reklámok tisztességességét, valamint hozzájárult ahhoz, hogy a verseny jótékony hatásainak köszönhetően közel felére csökkenjen az antigén gyorstesztek hazai kiskereskedelmi ára. Az építőipar területén tavaly megkezdett gyorsvizsgálatok sorozata is folytatódott, amely szintén az áremelkedések mérséklését szolgálja a versenytorzulások felszámolásával.

A GVH továbbra is kiemelt feladatként kezeli a fogyasztók tájékozott döntéseinek elősegítését az online és a hagyományos felületeken egyaránt. Az elmúlt félév középpontjában az influenszer-marketing gyakorlatai mellett az e-kereskedelem és az adatvagyon összefüggései álltak, amelynek kapcsán a versenyhatóság előremutató javaslatokkal élt a fogyasztói bizalom erősítése, illetve a hazai kkv-k fejlesztése érdekében. Az összefonódások ellenőrzése kapcsán a hatóság továbbra is a gyors ügyintézést tartotta szem előtt, melynek köszönhetően a GVH hatékonysága Európában továbbra is az élmezőnybe tartozik.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) közzétette 2022 első félévének eredményeit összegző Gyorsjelentését a magyar piaci versenyről. A jelentés szerint 2022-ben beérkezett panaszok a legkülönbözőbb ágazatokat érintően érkeztek a versenyhatósághoz: 22%-a az internetes kereskedelem, 12%-a kiskereskedelem, míg 11%-a távközlési szolgáltatásokat érintően érkezett. Az első félévben 608 panaszt és 55 bejelentést nyújtottak be állampolgárok és vállalkozások. Ez nagyságrendileg megfelel az előző évek adatainak

Az elmúlt félévben 2 gyorsított ágazati vizsgálatot zárt le a GVH és 1 vizsgálat megindítására került sor: átfogó javaslatcsomagot dolgozott ki a verseny élénkítésére és a fennálló piaci problémák kezelésére, legfőbb eredmény: Covid antigén gyorstesztek – gyors beavatkozás, azonnali jogszabálymódosítás

Először a GVH működésében a vizsgálat integrálta egy fogyasztóvédelmi sweep eredményeit a gyorsított ágazati vizsgálati jelentésbe, és javaslatok megfogalmazására került sor a helyes kereskedelmi gyakorlatok kialakítására

antigén és antitest gyorsvizsgálatok lefolytatásával a GVH hozzájárult a pandémia alatti reklámok tisztességes közléséhez: a jogalkotó egy külön veszélyhelyzeti kormányrendeletben, a gyógyászatisegédeszköz-ellátás egyes veszélyhelyzeti szabályairól szóló 34/2022. (II. 8.) Korm. rendeletben fogadta el a GVH azon javaslatát, amely az értékesítési pontok bővítésére vonatkozott, így a fogyasztók több értékesítési helyen (pl. kiskereskedelmi láncoknál, drogériáknál és benzinkutatknál) jutnak hozzá a tesztekhez

míg a gyorsított ágazati vizsgálat lefolytatása előtt a Magyarországon kapható antigén gyorstesztek ára európai viszonylatban is magas volt, a GVH javaslata folytán tett kormányzati lépések miatt jelentősen bővült az értékesítési helyek száma, és közel felére csökkent az antigén gyorstesztek hazai kiskereskedelmi ára

az antitest gyorstesztek piacának vizsgálata eredményeként a GVH felhívta a kereskedők figyelmét arra, hogy kerüljék az antitest-termelődés és a védettség fennállása közötti öszszefüggésekre való utalásokat, valamint a GVH általában véve is javasolja az antitest gyorstesztekkel kapcsolatban a „védettség” kifejezés használatának mellőzését a fogyasztói tájékoztatást végzők, vagyis pl. a gyógyszertárak szakszemélyzete, illetve a hatóságok részéről.

A GVH továbbra is kiemelt feladatként kezeli az utóbbi időszakban tapasztalható drasztikus építőipari

alapanyag-áremelkedéshez kötődő, esetleges piaci torzulások vagy jogsértések feltárását. Ezért 2022 júniusában gyorsított ágazati vizsgálatot indított a hőszigetelő anyagok hazai piacán is, mivel a piaci jelzések alapján a verseny torzulhatott az áremelkedéssel küzdő szektorban. A GVH szerint a szektorban mutatkozó áremelkedés a verseny torzulásával függhet össze, ezért indokolt a problémák mielőbbi feltárása és a sürgős beavatkozás - írja a jelentés.

„A kötelezően ellátandó alapfeladataink mellett három olyan képessége is van a nemzeti versenyhatóságunknak, amely után nemzetközi szakmai érdeklődés mutatkozik. Az egyik az Európában is egyedülálló - a magyar Kormánytól kapott - felhatalmazás a gyorsított ágazati vizsgálatok lefolytatására. A másik a környezetvédelem és versenyjog kapcsolatának kutatása, míg a harmadik a fogyasztói jóléti hasznok számszerűsítése, közgazdasági elemzése.” – értékelte az első félév munkáját Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke.