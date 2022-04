Óriási változás élesedik a magyar webshopokban: az ilyen akciókat már kár is keresni

Május végététől szigorítja a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szabályozását. A változások többek között az árak feltüntetésére, az akciótartásra és a fogyasztói értékelések megjelenítésére– írja az Inforádió.

Az internetes vásárlásnál sokan megnézik a korábbi véleményeket az adott termékről, ezért májustól jogsértő lesz, ha egy vállalkozásnál olyan fogyasztók írnak értékelést, akiknél nem ellenőrizhető, valóban megvásárolták-e az adott terméket. Ezentúl csak olyan fogyasztói vélemény szerepelhet egy oldalon, amiről biztos, hogy valós tapasztalat alapján írták – nyilatkozta Gondolovics Katalin, a GVH szóvivője a rádiónak. Ezen kívül szintén feketelistás gyakorlat lesz a termékek valótlan fogyasztói értékelésekkel vagy ajánlásokkal való hirdetése, de az is, ha ezzel mást megbíznak a kereskedők. Így a vásárlók biztosak lehetnek abban, hogy valódi véleményt olvasnak, mikor egy termékről tájékozódnak.

A szigorítások érintik az akciótartást is: árcsökkentés esetén kötelező lesz kiírni az eredeti, magasabb árat is, nem lesz elég megadni az akció mértékét jelölni százalékban. Ezen kívül az akció csak olyan árat jelenthet, ami az elmúlt 30 napban a legalacsonyabb volt, és értékesítették is érte a terméket. Ez alól csak a minőségüket csak rövid ideig megőrző termékek képeznek kivételt, tette hozzá a szóvivő.