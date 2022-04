Adóreformot sürget Matolcsy György: felborultak az egyensúlyok, változatni kell

A bátrabb várakozásoknak megfelelő, igen nagy mértékben, 100 bázisponttal, 4,4-ről 5,4 százalékosra emelte a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa az alapkamatot. A döntést követően Matolcsy Görgy, az MNB elnöke ismertette a döntés hátterét és a magyar gazdaságra váró további nehézségeket.

A Monetáris Tanács márciusban 100 bázisponttal emelte az alapkamatot. Ez megfelel a kevésbé óvatos elemzői várakozásoknak, és a jegybank elnök bejelentése szerint az irányadó egyhetes betéti ráta is a várt ütemben emelkedik majd. Ezzel és a monetáris politika egyéb kihívásaival kapcsolatban a jegybank kedd délután háromkor tartott sajtótájékoztatót.

Folytattuk és persze folytatjuk a küzdelmet az infláció ellen. Mi az elsők között voltunk, akik figyelmeztettek, hogy visszatér az infláció, sőt tartós marad, sőt tartósan magas értéket ér el. Emiatt indítottuk el a monetáris alapkamat emelési ciklusunkat - kezdte ismertetőjét Matolcsy György.

A jegybank elnöke az MNB utóbbi években elért eredményeiről szólva arról beszélt, "megnyertük" 2020-21-et, a cél, hogy ezt az évtizedet is megnyerjük, a probléma, hogy a mintázatok hasonlóak a hetvenes és a negyvenes években látottakhoz.

A feladatunk az, hogy úgy folytassuk Magyarország felzárkóztatását, hogy "megnyerjük" az évtizedet és fenntarthatóvá tesszük a felzárkóztatást. Közben azonban a vitathatatlan sikereink nyomában is, elromlottak a pénzügyi egyensúlyok hazánkban.

A piaci egyensúly felbomlott, ezt mutatja az infláció elszabadulása. Ez nem magyar jelenség, hanem mindenhol látható. A kormány erre válaszul helyesen lépett az árstopokkal és egyéb intézkedésekkel fékezi a két számjegyű inflációt - véli a jegybank elnöke. Szerinte az év egészét egy 9 százalék körüli infláció jellemzi majd.

A másik egyensúly, ami elromlott, az a költségvetés egyensúlya. Óriási vívmány volt a 3 százalék alatti deficit helyreállítása. De a küzdelem itt is folytatódik, teljesen világos, hogy az infláció mellett küzdenünk kell a költségvetési egyensúly helyreállításáért is - véli Matolcsy.

Ezek mellett elromlott a folyó fizetési mérleg egyensúlya is. Bizony azt látjuk, hogy három egyensúlyi terület felborult.Mindhármat együtt helyre kell állítani, ezért hozta az MNB mai döntését is. Ezen felül egy minőségi felzárkózási szerkezetre van szükségünk, a foglalkoztatási szint megtartása továbbra is célunk, de a termelékenységi fordulat az igazi cél - mondta az MNB vezére.

Le kell tenni egy második adóreform alapjait, ennek zöldnek, digitálisnak és forgalmi adóra koncentrálónak kell lennie

- hangsúlyozza Matolcsy. Az MNB mindent megtesz a fenti három kihívás leküzdéséért, de egyedül nem tudjuk ezt a kihívást jól megválaszolni és például az inflációt legyőzni.

Ezért szükség lesz a költségvetés támogatására, az MNB azt javasolja a kormánynak, hogy térjen vissza az egyensúlyi növekedés és egyensúlyi felzárkózás gazdaságpolitikájához. A jegybank ezért kétéves gazdasági stabilizációs programot javasol , ennek kidolgozását már megkezdték, a következő hetekben pedig átadják a kormánynak ezt a programot.

A kamatemelési ciklus egy határozott lépéssel folytatódik - vette át a szót Virág Barnabás alelnök, aki ezután áttért a lépés indokaira is. Az alelnök ismertette, hogy 2022 Márciusában az infláció 8,5%, a maginfláció 9,1% volt. Az MNB értékelése szerint ebben továbbra is a nemzetközi tényezők dominálnak. Ez alapján számíthatunk rá, hogy az átárazási magatartásban megjelenik az élénk belső kereslet hatása is, az első három hónapban a szokásosnál nagyobb átárazások történtek.

Ez azt jelenti, hogy az emelkedő nyersanyagköltségek nagyon gyorsan begyűrűznek a fogyasztói árakba. Ez a folyamat a következő hónapokban is folytatódhat, áprilisban az infláció várhatóan tovább emelkedik majd és meghaladja a 9%-ot Az éves átlagos infláció a márciusban prognosztizált 7,5-9,8%-os sáv felső harmadában alakulhat. Összességében a háború hatása ebből akár 2,5-3 százalékpontot is magyarázhat. Mindaddig folytatjuk a kamatemelést, amíg az inflációs kilátások nem csökkennek 3% környékére. Jelenleg úgy látni, hogy az infláció csökkenése 2023-ban indulhat meg - összegezte az MNB legújabb elemzéseinek eredményét Virág Barnabás.

A cél továbbra is az alapkamat és az egyhetes betéti kamat közti különbség összezáródása. A következő hónapokban a további kamatemelések mértékét hónapról-hónapra értékeli a Monetáris Tanács. Az inflációs kilátások alakulását és a kockázati környezetet is figyelembe veszik majd a döntéseknél - zárta megszólalását az MNB alelnöke.