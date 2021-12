Emelik a nyugdíjkorhatárt, nagy változás jön a patikákban: ezeket olvasta mindenki 2021-ben

Az idei év híreit, eseményeit továbbra is főként a koronavírusjárvány határozta meg. Év elején a harmadik hullám felfutása és lecsengése, majd az oltások megszervezése határozta meg a járvánnyal kapcsolatos hírek fő csapásirányát. Időközben egyre inkább megismerték a kutatók a vírus viselkedését, az újonnan megjelenő vírus variánsokat folyamatosan nyomonkövetik. 2021. júniusában döntött a WHO, hogy a korábban használatos eredetmegjelölés (pl. indiai mutáns, brit mutáns) helyett a görög ábécé betűi után nevezi el a variánsokat. Az új variánsok közül 2021-ben először a delta vált dominánssá, utána érkezett a delta plusz variáns, majd a nemrég megjelent omikron. Jelenleg a negyedik hullám tart Magyarországon, amely vélhetően már leszálló ágban van.

Azonban nem csak a járvány volt az egyetlen meghatározó tényező az idei évben. Év elején került bevezetésre az otthonfelújítási támogatás, majd februártól elérhetővé vált a hozzá kapcsolható hitel is. A tavaly fellángolt felújítási láz így 2021-ben új lendületet kapott. Ezzel együtt viszont más, kedvezőtlenebb folyamatok is elindultak: az építőanyagok drágulása, amely azóta is tart. Októberben indult el a Magyar Nemzeti Bank Zöld Otthon Programja, amelyben legfeljebb 2,5 százalékos kamatozású hitelhez juthatnak a legalább BB energiahatékonyságú ingatlant építők vagy vásárlók - nem csak a családosok. Már most jelentős érdeklődés övezi az új zöldhitelt.

Még szeptemberben jelentette be Orbán Viktor, hogy 2022. február 15-ig 1,9 millió gyermeket nevelő magyar családnak térítik vissza a 2021-ben befizetett szja-t. Aki kapja a családi pótlékot, annak nincs ezzel kapcsolatban teendője, aki viszont nem, annak december 31-ig kell benyújtania a családi adóvisszatérítés februári kiutalásához szükséges nyilatkozatot (VISSZADO-nyilatkozat). A nyilatkozatot szerda reggelig már 743 ezren benyújtották az adóhivatalhoz, azok pedig, akik idén megspórolták a nyilatkozat kitöltésére fordított néhány percet, jövőre némi többletfeladattal fognak szembesülni.

A nyugdíjasokat is jó hírek érték ősszel: kiderült, hogy nemcsak nyugídjprémiumra lesznek jogosultak, hanem az idei évben rendhagyó módon minden jogosult egységesen 80 ezer forintot kap. Nyugdíjkorrekció is érkezett a prémium mellé novemberben, az viszont már az alapnyugdíjtól függően, százalékos arányban. Idei hír továbbá az is, hogy jövőre 5 százalékkal emelik a nyugdíjakat (elébe menve a magas inflációnak) és 2022 februárjában – az előzetes tervekkel ellentétben – a teljes 13. havi juttatást kifizetik, nem csak a felét. A Pénzcentrum kalkulátorával bárki könnyedén kiszámolhatja, hogy mekkora összeget várhat januárban és februárban:

Viszont nemcsak a nyugdíjasokat érintette hátrányosan idén az infláció, hanem a magyar lakosság egészét. A Pénzcentrum minden hónapban tudósított róla, hogyan emelkednek az árak, főként az üzemanyagok, alapvető élelmiszerek. A novemberi inflációs adatok szerint 14 éves csúcsra jutott a drágulás üteme, tehát nem volt ilyen áremelkedés a járvány legkeményebb hónapjaiban sem, mint 2021 év végén.

A üzemanyagárak elszállása láttán a kormány szükségesnek tartott bevezetni egy ár-plafont: 480 forintban maximálta a benzin árát.

Az inflációra a jegybank is reagált: elkezdődött egy folyamatos kamatemelési ciklus, ami a befektetésekre kedvező, a hitelkamatokra viszont negatív hatással van, és lehet a továbbiakban. Úgy tűnik tehát, hogy vége a járvány bizonyos értelemben pozitív hatásának az ingatlanpiacon (vevői szemmel): az ingatlanárak megrendülésének és az alacsony lakáshitelkamatoknak. Bár, amíg a turizmus ki nem gyógyul a válságból, az AirBnB piac is téli álmát alussza.

Mutatjuk a 2021-es év legolvasottabb, legfontosabb cikkeit, híreit a Pénzcentrumon:

Egészségügyi hírek

Nagy változás lép életbe a patikákban 2022. január 1-től: erről minden betegnek tudnia kell

November 30-án fogadta el a parlament azt a törvénymódosítást, amely alapján 2022. január 1-től gyakorlatilag megszűnik a gyógyszerek csomagküldése. A módosítás értelmében már nem csak a vényköteles termékek, hanem bármely gyógyszer házhozszállítását csak patikai szakdolgozók végezhetik.

Kiderült a D-vitamin titok: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai tablettákról

Járványidőszakban különösen fontos, hogy a megfelelő vitaminszint fenntartásával az egészséges emberek is támogassák szervezetük immunrendszerét, hogy ellenállóbb legyen a fertőzésekkel szemben. Az egyik fontos segítség ehhez a D-vitamin, amelynek bevitele őszi-téli időszakban különösen fontos, hiszen ősztől kevesebb a napsütéses órák száma, emiatt pedig a szervezet nem tud eleget előállítani a fontos vitaminból. Azzal viszont kevesen vannak tisztában, hogy mekkora mennyiségben érdemes szedni a D-vitamint, hogy betegség esetén növelni kell-e az adagolást, illetve milyen formában a leghatásosabb.

Nagy változás élesedhet a magyar rendelőkben november 1-től: ennyit kell ezután fizetnie a betegeknek

A térítésköteles háziorvosi ellátások díjtételtáblázatát dolgozta ki a Magyar Orvosi Kamara (MOK), amelyet 2021. november 1-jétől használhatnak a háziorvosok. A díjtáblázatban meghatározott díjtételek minimum és maximum díjakat tartalmaznak - ezek ajánlások segíthetik az orvos munkáját. Olyan díjtételeket tartalmaznak, amelyeknek nincs központilag megszabott ára.

Kiderült a C-vitamin titok: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti kapszulákról

Általában minden ősszel rengetegen döntenek úgy, hogy C-vitamin készítményekkel erősítik az immunrendszerüket a kórokozókkal szemben, abban viszont sokan bizonytalanok, milyen formában érdemes szedni, és hogy érnek-e bármit az olcsó bolti pirulák, vagy csak a drága patikai szerek hatásosak. A Pénzcentrum utána járt, érdemes-e a drága tablettákra szórni a pénzt.

Koronavírus-járvánnyal, és -oltással kapcsolatos hírek

Meghökkentő számok: 100 magyarból ennyi hal bele valójában a koronavírusba

A maszk és a távolságtartás csökkenti megfertőződés esélyét és azt is, hogy a fertőzést továbbadjuk - hívta fel a figyelmet Kacskovics Imre immunológus, az ELTE természettudományi karának dékánja. A szakértő rámutatott, hogy az antitestek körülbelül 4-6 hónapig napig nyújtanak védelmet egy, a betegségen átesett vagy egy beoltott embernél, ezért szükség van a harmadik oltásra is.

Súlyos amerikai jelentés: ezt minden magyar Pfizer-, Moderna-oltottnak is tudnia kell

A myocarditis vagy pericarditis esetekről a bejelentések több mint fele az után érkezett az oltások mellékhatásait jelentő rendszerhez, hogy a betegek vagy Pfizer/BioNTech vagy Moderna oltást kaptak a 12-24 éves korosztályban - közölte a CDC.

Hidegzuhany a Szputnyikkal oltottakra: így nem ér semmit a harmadik vakcina

Magyarországon is halad az oltások harmadik dózisának beadása - a beoltottak száma december 30-án 6 262 698 fő, közülük 5 978 673 fő már a második, 3 170 694 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. Ám utazás szempontjából nagyon nem mindegy, ki melyiket kapja. Nagyon úgy tűnik, ismét a Szputnyikosok szívnak: ők ráoltással sem tudnak utazni.

Nyugdíjjal kapcsolatos hírek

Nyugdíjkorhatár emelés jön Magyarországon: mutatjuk, kiket érint az új szabály

Néhány nap múlva, 2022. január 1-jétől ismét emelkedik a nyugdíjkorhatár. Ez azt jelenti, hogy az 1957-ben születettek már csak a 65. életévük betöltése után vonulhatnak nyugdíjba.

Közeleg nyugdíjkatasztrófa: kik lesznek az utolsók, akiknek még futni fogja ellátásra?

Az európai társadalmakban egyre több 65 év felettire egyre kevesebb munkaképes fiatal jut és az időskor is egyre jobban kitolódik, hosszabban elnyúlik. Jelenleg Magyarországon a 65 éves koron túli várható élettartam plusz 15 év körül mozog, azonban ezzel bőven elmarad az EU-s 18 éves átlagtól. 2070-re azonban várhatóan további 7 évvel fog növekedni ez a szám hazánk esetében.

Vásárlás és boltok

Új boltlánc tarolná le Magyarországot: nemsokára nyitnak, retteghet a Spar, Auchan, Kifli?

"Szeptemberben tervezzük meghonosítani először Budapesten, aztán lehet, hogy a többi városban is, ahol már saját raktárakból, saját, házon belüli beszerző kollégák állítják össze azt a portfóliót, amit alapvetően élelmiszerrel fogunk kezdeni a Wolton keresztül, ennek Wolt Market lesz a neve" - mondta el a Pénzcentrum interjújában Tajta Ákos.

Beütött a légkondi-krach Magyarországon: erre senki sem számított

Míg a nyugati országokban növekedett, hazánkban és a régióban csaknem 15-25 százalékkal visszaesett a tavalyi pandémiás időszakban a lakossági klímaberendezések vásárlása. A hűtésre és fűtésre ugyancsak alkalmas hőszivattyúk piaca évente 20-25 százalékot növekszik európai szinten, hazánkban a Zöld Otthon Program hatására várható növekedés ezen a téren.

Megrohamozhatják a Lidl-boltokat a magyar családok: régóta vártak erre az akcióra

A karácsonyi időszakban a hiper- és szupermarketek, áruházak rengeteg szezonális terméket árusítanak, amelyekre az év nagyrészében hiába is várnak a vásárlók. Ezek között rengeteg az élelmiszer, viszont akad sok olyan áru is, ami a játék kategóriában esik, és jellemzően ilyenkor lehet megvenni. A Lidl Magyarország közlése szerint a kisgyermekes családok favoritjának számító fa játékkonya december 20-án került az üzletekbe. Még mindig sok helyen van belőle.

Így veheted meg idén nyomott áron a Szamos-szaloncukrot: ez a trükk a Tescóban működik

Bár a karácsonynak már vége, sokan még most megragadják az alkalmat, hogy bevásároljanak kedvenc szaloncukrukból nyomott áron. Ez az egyik legnépszerűbb szezonális termék Magyarországon: évente mintegy 3500 tonna fogy belőle. Mutatunk egy trükköt, hogyan vehetsz márkás édességet féláron.

Autók és utazás

Máshol a kutyának se kell a magyarok kedvenc autója: csak nálunk imádják ennyire

Ahány ország, annyiféle szempont létezik, mitől is jó egy autó. Amíg az egyik helyen a kicsi, praktikus kocsik örvendenek nagy népszerűségnek, máshol inkább a lóerő számít, illetve hogy meg tud-e küzdeni a jármű a hegy-völgyes tereppel is. A világ legnagyobb autógyártói pedig versengenek a fogyasztók kegyeiért, meglovagolni a divathullámokat, és erősíteni a márkahűséget.

Top 10 titkos nyaralóhely Magyarországon: brutálisan olcsó és kevés a turista

Van élet, van nyár a Balatonon kívül is. Ne feledkezzünk meg arról, hogy számos izgalmas turisztikai térség van még Magyarországon, ahová érdemes az életben legalább egyszer ellátogatni.

Hivatalos, így változik a KRESZ Magyarországon: a sebességhatárhoz is hozzányúlnak

Szeptemberben elkészült és minisztériumközi egyeztetési fázisban van a KRESZ módosító csomag, amely több más mellett az elektromos rollerek problémáját is megoldja majd

Alig ismert szabály szedi áldozatait Horvátországban: magyaroknak is repülhet a gigabírság

Hagyományosan kedvelt úticél a magyarok körében az Adria: rengetegen vehetik célba idén is a horvát tengerpartot. Azonban egy a magyarok által alig ismert szabály miatt könnyen keserűvé válhat a nyaralás: a hatóságok akár 3000 kunára (mai árfolyamon kb. 138 ezer forintra) is megvághatják azt, aki engedély nélkül horgászik a horvát tengerparton.

Otthon és ingatlan

Így vesznek most tömegével családi házat a pestiek vidéken: tudnak valamit?

Az elmúlt másfél év hatalmas változásokat hozott az ingatlanpiacon, amelyben nem kis szerep jutott a koronavírus járványnak. Az első hullám alatt már felröppentek a jóslatok, hogy kilőhet a kereslet az agglomerációs, vidéki családi házak és üdülőövezeti ingatlanok iránt. Azt viszont nem lehetett tudni, hogy meddig tart a karanténhatás: rövid fellángolást, vagy tartós elvágyódást hoz a járvány. Most úgy tűnik, egy bizonyos ingatlantípus is rendkívül keresetté vált a járvány alatt, és az árak is nőni kezdtek - pedig eddig éppen a városokból kiszorulók számára jelentett megfizethető alternatívát.

Megrohanták a pestiek ezeket a településeket: itt vesznek a legtöbben most családi házat

A járvány felpörgette az agglomerációban lévő használt családi házak iránti érdeklődést, a legdrágább négyzetméterár a pilisvörösvári járás településein, illetve Dunakeszi és Szentendre térségében alakult ki. Keresettek a 200 milliónál drágább luxus családi házak is, de nehéz a vevői elvárásokat a kínálattal összeegyeztetni.

Menekülnek ezekből a városokból a magyar fiatalok: nincs semmi, ami visszatartaná őket?

Szeptemberben közel 12 ezer tranzakció realizálódott a hazai ingatlanpiacon, amelynek jelentős részét az agglomerációba kiköltözők adták. A járványügyi helyzet miatt ugyanis a városi lakásokban ragadt emberek, családok szeretnék újra szabadnak érezni magukat, ezért kertkapcsolatos házakat keresnek új otthonuknak. A kiköltözési hullám nem csak Budapestre jellemző, hanem szinte kivétel nélkül az ország többi nagyvárosára is.

Szinte senki sem tud a szabályról: már ezért is 300 ezres bírságot kaphatnak a háztulajok

Szinte senki sem tud arról a rendeletről, amely kötelezően előírja, hogy 6 évente felül kell vizsgálni otthonunk elektromos hálózatát. Amennyiben a hatóságok kiszúrják a szabálytalanságot, akár több százezer forintra is büntethetik a háztulajokat. Sőt, azzal is kevesen vannak tisztában, hogy ha kiadjuk, vagy eladjuk ingatlanunkat, akkor is kötelező elvégeztetni a felülvizsgálatot. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy ne csak a bírság elkerülése miatt vizsgáltassuk át a lakást, hanem saját biztonságunk érdekében.

Munka világa, karrier és vállalkozás

Érik az összeomlás? 250 ezer magyar dolgozó veszítheti el a munkáját egyik napról a másikra

Rekordalacsony Magyarországon az ideiglenesen foglalkoztatottak aránya, viszont még mindig több százezren vannak, akiknek van félnivalójuk, ha lejár a határozott idejű szerződésük. Bár összességében az elmúlt másfél évben folyamatosan csökkent a számuk, több nőt érint ez a helyzet hátrányosan 2021-ben, mint férfit.

Ezt már aligha lehet visszafordítani: megindultak a tömeges felmondások a munkahelyeken

A munkavállalók azokhoz a vállalatokhoz maradtak hűségesek a járvány után is, amelyek megfelelő támogatást nyújtottak számukra, és elmenekültek onnan, ahol ezt nem kapták meg. Aki pedig a kilépés gondolatával kacérkodtak akár már hosszabb ideje, azoknak a járvány komoly lökést jelentett.

Kiszámolták: ennyi pénzből lehet átlagosan élni Magyarországon

Tavaly összességében 7,2 százalékkal emelkedtek az árak Magyarországon, ami messze átlagon felüli. Az átlagos életszínvonal biztosításához fejenként 136 ezer forintot tartottak elégségesnek a magyarok a KSH szerint, ami 4,7 százalékkal több, mint a járvány előtt.

Magyarországon is bevezetésre kerül ez az új adó 2023-tól: mutatjuk, mire kell készülni

2021. október 10-én az OECD elfogadta nemzetközi adórendszer egyik legfontosabb reformtervezetének módosítását, amely biztosítja, hogy a multinacionális vállalatok 2023-tól minimum 15 százalékos társasági adókulccsal adóznak ezen túl gyakorlatilag székhelytől függetlenül. Az OECD főtitkára szerint olyan a globális gazdaságot a jövőben alapjaiban meghatározó megállapodás jött létre, amely biztosítja, hogy nemzetközi adórendszer megfeleljen a digitalizált és globalizált világgazdaságnak, és a multinacionális vállalatok egységesen részt vegyenek az adóterhek viselésében.

Sporthírek

Az év két legmeghatározóbb sporteseménye a tokiói olimpia és a labdarúgó európabajnokság volt, amelynek pénzügyi vonatkozásáról lapunk is beszámolt.