Kiderült a D-vitamin titok: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai tablettákról

Járványidőszakban különösen fontos, hogy a megfelelő vitaminszint fenntartásával az egészséges emberek is támogassák szervezetük immunrendszerét, hogy ellenállóbb legyen a fertőzésekkel szemben. Az egyik fontos vitamin ehhez a D-vitamin, amelynek bevitele őszi-téli időszakban különösen fontos, hiszen ősztől kevesebb a napsütéses órák száma, emiatt pedig a szervezet nem tud eleget előállítani a fontos vitaminból. Azzal viszont kevesen vannak tisztában, hogy mekkora mennyiségben érdemes szedni a D-vitamint, hogy betegség esetén növelni kell-e az adagolást, illetve milyen formában a leghatásosabb.

Vannak olyan időszakok, állapotok, mint az őszi-téli vírusszezon, terhesség, fokozott stressz (pl. karácsony előtt), amikor a szervezetnek a normál mennyiségnél több vitaminra és ásványi anyagokra van szüksége a megfelelő műkédéshez, illetve a védekezéshez a kórokozókkal szemben. Fontos vitaminok az immunrendszerünk számára az A-vitamin, illetve a β-karotin, B6-, B12-, C-, D-, E-vitamin, valamint ásványi anyagok közül a cink és a szelén. Ezek támogatják a fizikai „védelmi vonalak”, mint a bőr, a gyomor-bélrendszer, a légutak stb. egészségének fenntartását, illetve az immunválaszban szerepet játszó sejtek működését is.

Bár egyes élelmiszerekben, mint a tejtermékek, tengeri halak, tojássárgja, stb. megtalálható kis mennyiségben a D-vitamin, a fő forrást saját szervezetünk jelenti. A D-vitamin előállításhoz azonban szükség van UV-B sugárzásra, így az őszi-téli hónapokban, amikor kevesebb a napsugárzás, érdemes lehet étrendkiegészítő formájában bevinni a vitamint. Az ajánlott bevitel mennyisége egyénfüggő, időseknek, krónikus betegeknek, várandósoknak, de még a túlsúlyosaknak is nagyobb lehet a szükséglete az átlagnál.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült a C-vitamin titok: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti kapszulákról Ősszel sokan döntenek úgy, hogy C-vitamin készítményekkel erősítik az immunrendszerüket a kórokozókkal szemben, azt viszont nem tudják, érnek-e bármit az olcsó bolti pirulák.

Az utolsó átfogó kutatás - a 2014-es Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP) - adatai szerint a magyar lakosság élelmiszerekből származó D-vitamin bevitele nagyon alacsony: nők esetében 2.0 μg, férfiak körében 2.5 μg volt. A napi ajánlott bevitel ezzel szemben sokáig 5 μg vagy 200 NE (nemzetközi egység) volt, időközben viszont a 3. Magyar D-vitamin konszenzus megemelte a napi beviteli referencia szintjét: (1500-2000 NE), elhízás esetén pedig a duplája, 3000-4000 NE a javasolt bevitel.

Fontos, hogy ez a beviteli szint a hiányállapotot megelőzéséhez elegendő, a már kialakult D-vitamin-hiány esetén a sokszorosát szükséges bevinni. Viszont egy egészséges szervezet számára az ajánlottnál nagyobb dózis bevitele káros is lehet, krónikus mérgezést okozhat.



Milyen formában érdemes D-vitamint szedni?

Rengetegféle készítmény, tabletta, italpor, szirup, stb. közül választhat az, aki a D-vitamin szintjét szeretné fenntartani. Dr. Marjai Tamása, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai elnöke lapunknak korábban elmondta, hogy felnőttek számára alapvetően a tablettás és a kapszulás készítmények a leggyakoribbak, míg a csecsemőknek és a gyermekeknek cseppekre adagolható folyékony készítmények állnak rendelkezésükre. Ezen kívül más formában is forgalmaznak D-vitamint, például kalciummal kombinálva pezsgőtablettaként.

Azokat a készítményeket tudjuk leginkább ajánlani, melyekben a D-vitamin C-vitaminnal van kombinálva. Az utóbbi időben megjelentek azok a készítmények is, melyek a két vitamin mellett cinket vagy szelént tartalmaznak. Ezek a mikrotápanyagok ugyanúgy szükségesek az immunrendszer megfelelő működéséhez, ezért érdemes őket is bevinni a szervezetbe

- mondta el a szakember.

Hogyan szedjük a D-vitamint?

D-vitamin hiány pótlására felnőtteknél lehetőség van arra, hogy vitamint hetente, kéthetente vagy havonta egyszer vegyük be nagyobb mennyiségben, de nem ez a jellemző. Orvosi felügyelet nélkül, vény nélküli készítmények szedésénél sokkal inkább javasolt a napi adagolás

- mondta el Marjai Tamás. Mivel a napi bevitel 1500-2000 nemzetközi egység (NE), ennek megfelelően érdemes szedni a tablettát is. Egy 1000 NE-t tartalmazó tablettának például a javallott adagolása felnőttek esetén kétnaponta 1 tabletta - hiszen ne felejtsük el, hogy a szervezet is állít elő D-vitamint, valamint természetes úton is viszünk be belőle a táplálkozással. Ezen változtathatnak olyan körülmények, mint az életkor, betegség, túlsúly, stb. Ebben az esetben szükség lehet egyéni adagolásra, ezt pedig orvossal kell egyeztetni.

Nem érdemes túlzásba vinni

Nemcsak 1000 NE hatóanyag tartalmú tabletták vannak viszont forgalomban, van például olyan készítmény, amely 3200 NE-t tartalmaz. Ez már önmagában több, mint a javasolt beviteli érték, pedig még természetesen úton is jut a szervezetbe D-vitamin. A bevitel felső határát viszont, amely 10 000 NE még nem éri. A gondok ott kezdődnek, hogy sokan megelőzés céljából egyszerre több, kombinált készítményt kezdenek el szedni.

Lehetséges, hogy a napi egy D-vitamin tabletta mellett szed valaki még multivitamint is, amely máris növeli a bevitelt például 10 μg (400 NE) mennyiségű hatóanyaggal. Lehetséges, hogy emelett D-vitaminnal dúsított margarint fogyaszt valaki, vagy gyümölcsleveket. Ezek is tartalmaznak kis mennyiségben (3-4 μg) D-vitamint. A túladagolás akkor következik be, ha valaki folyamatosan túl nagy mennyiségben viszo be a D-vitamint étrendkiegészítők formájában.

A túladagolás tünetei: émelygés, hányás, étvágytalanság, szomjúság, gyakori vizelési inger, fejfájás, feszültség, gyengeség. Szélsőséges esetben vesekő, vesekárosodás is lehetséges. A vesék károsodását bőrviszketés is jelezheti.

Egy egészséges embernek már csak azért sem érdemes magassabb dózisban szedni a D-vitamint, mert kidobott pénz. Eleve a "levelenként" árult tabletták a legtöbbször nem érik meg, hiszen 15-20 darabosak, így egységáron jóval drágábbak, mint egy 100 darabos kiszerelés. A tablettás vitamin megfelelően tárolva sokáig megőrzi szavatosságát, nem "romlik meg" - míg egy szirup, felbontva kevésbé tartós. A magasabb hatóanyagtartalmú készítmények pedig jellemzően drágábbak, pedig a fentiek figyelembevételével belátható, hogy nincs mindenkinek szüksége rá, sőt káros is lehet.

Ahogy a fenti táblázatból látszik, nem mindig a legolcsóbb termék van valójában a legjobb áron. A hazai árösszehasonlító oldalak adatai alapján például az Eurovit D-Vitamin 2000NE tabletta 60 darabos kiszerelése a legtöbb patikában 1200 forint körüli áron mozog. Ez kedvezőnek tűnhet, viszont ha 1000NE hatóanyag - vagyis az ajánlott napi bevitel - egységárán nézzük, az 10 forintba kerül. A JutaVit D3-Vitamin 2000NE lágykapszula 1500 forint, de egységáron viszont 7,5 forint, mivel az 100 darabos kiszerelésű.

Fontos nézni tehát a kiszerelést is, de nem biztos, hogy egy nagyobb kiszerelésű termék automatikusan olcsóbb is. Ez igaz például a Naturland D-vitamin 4000NE Forte tabletta esetében - a 120 darabosat jobban megéri venni, mint 60 darabosat - de az Eurovit (2000NE) esetében már nem igaz. Viszont azon is érdemes elgondolkodni, szüksége van-e az embernek 120 darab 4000NE hatóanyagtartalmú készítményre. Hacsak nem indokolja valamilyen körülmény, pl. betegség, hogy a napi ajánlott bevitelnél ennyivel többet szedjen valaki, akkor felesleges. Ha megfelezve, vagy kétnaponta vesz be valaki ilyen hatóanyagtartalmú tablettát, akkor 120 darab kitarthat 8 hónapig is, amire szintén nem feltétlenül van szükség.

Az is megfigyelhető, hogy a nagyobb hatóanyag tartalmú tablettákat többnyire "Forte" elnevezéssel látja el a forgalmazó, egységárban viszont ezek sem feltétlenül olcsóbbak vagy drágábbak a magasabb hatóanyagtartalmuk miatt. A Naturland terméke egységáron mindössze 5 forint, a BioCo D3-Vitamin Forte közel 7, a Béres Forte készítménye viszont több mint 10 forint.

Ezek a minimális különbségeknek tűnhetnek, a patikában, boltokban inkább azt láthatják a vásárlók, hogy vehetnek 1000, 2000, vagy 3000 ezer forintos D-vitamint is. Az, hogy melyik éri meg jobban, már függ a felhasználástól - mekkora bevitelre van szükség naponta - és hogy mennyi ideig, hányan szednék. Egy családnak lehet, hogy jobban megéri egy magas hatóanyagtartalmú, sokszemes kiszerelés. Ha valaki egymagának vásárolna, és csak egészségmegőrzés a cél, lehetséges, hogy egy 1000NE hatóanyagtartalmú, kisebb kiszereléssel jár jobban.