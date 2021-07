Nálad is lapulhat ilyen kincs a fiókok mélyén: el se hinnéd, mennyit érnek a gyűjtőknek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nemcsak a tévéket adták-vették a magyarok az idei Labdarúgó-Európa-bajnokság alatt, mint a cukrot, hanem előkerülkerültet a fiókok, szekrények mélyéről a sportrelikviák is. A futballhoz köthető ereklyék márciusban kezdték elárasztani az online piactereket: több, mint százezer forintért kelt el a magyar válogatott '91-es meze, de egy egyszerű képeslap is, amelyet az Aranycsapat küldött. Az egykori ikonikus meccsekre szóló belépőjegyekért is több tízezer forintot voltak hajlandók fizetni a gyűjtők.

Címlapkép: Getty Images

