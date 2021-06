Szinte senki sem tud a szabályról: már ezért is 300 ezres bírságot kaphatnak a háztulajok

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Szinte senki sem tud arról a rendeletről, amely kötelezően előírja, hogy 6 évente felül kell vizsgálni otthonunk elektromos hálózatát. Amennyiben a hatóságok kiszúrják a szabálytalanságot, akár több százezer forintra is büntethetik a háztulajokat. Sőt, azzal is kevesen vannak tisztában, hogy ha kiadjuk, vagy eladjuk ingatlanunkat, akkor is kötelező elvégeztetni a felülvizsgálatot. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy ne csak a bírság elkerülése miatt vizsgáltassuk át a lakást, hanem saját biztonságunk érdekében.

Javában pörög a felújítási láz, az alapanyagárak az egekben és ember legyen a talpán, aki belátható időn belül normális szakembert talál magának. Ez részben a felújítási támogatásnak és a kedvezményes felújítási hitelnek is köszönhető, illetve a szakikat az újlakás-bumm is elszippantotta a lakosságtól. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ennek hatására elég komoly várólistával dolgoznak a magyar villanyszerelők is az egyik szakmai szervezet szerint: Most nagyjából négy-hat hónapot tudnak mondani egy nagyobb volumenű munkára azok a szakemberek, akikre érdemes várni, tehát igényes, minőségi munkát adnak ki a kezük közül. Nagyobb volumen alatt egy hálózatfelújítást, teljes vezetékcserét értek - vázolta Mayer Gergely, az Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetségének elnöke a Pénzcentrumnak. A szakember arról beszélt, hogy egyelőre nem látja, mikor rövidülhetnek a várólisták, folyamatosan érkeznek a megkeresések. Arra a kérdésünkre, hogy milyen gyakran érdemes átvizsgáltatni az elektromos rendszerünket Mayer Gábor felidézte, hogy a jogszabályok szerint ezt hatévente kell elvégezni, ám ő azért ennél sűrűbb intervallumot javasolna: Az autónkat is évente legalább egyszer elvisszük átvizsgáltatni, hogy minden rendben legyen, hasonlóan érdemes eljárni otthonunk elektromos rendszere kapcsán is. Ugyanakkor az Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetségének elnöke szerint nem számít, hogy milyen régi a rendszerünk, inkább az állapot a mérvadó. Az sem számít, ha például alumínium vezetékek vannak, ha azok sértetlenek, a mai napig telepítünk ilyen hálózatokat ipari környezetben, mert sokkal olcsóbb, mint a rézkábel. Arra viszont érdemes figyelni, hogy az alumínium törékeny, könnyebben megsérülhet a vezeték. Ezért is érdemes átnézetni időnként a régebbi rendszerünket. Annak kapcsán, hogy az elavultabb vezetékek megdobhatják-e a rezsinket, mert "elfűtik" az energiát, felmelegednek, Mayer Gábor azt mondta, valóban létezik ilyen jelenség, ám a lakossági elektromos hálózatok esetében ez nagyon csekély veszteséggel jár, amit nemigen érzünk meg a csekkeken. Ennek inkább ipari környezetben van jelentősége - tette hozzá. Egyre több a kontár szaki De kik azok a villanyszerelők, akikre nem érdemes várni? Mayer Gábor elsősorban azokra a szakikra gondolhatott, akiknek még a szakképesítése sincs meg. Korábban ugyanerről beszélt Bánfi Krisztián villamosbiztonsági felülvizsgáló is, aki szerint 2021-re eljutottunk odáig, hogy különbséget lehet és kell is tenni villanyszerelő és villanyszerelő között. Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 550 forintos törlesztővel a Sberbank nyújtja (THM 7,11%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 39 604 forintos törlesztőt (THM 7,17%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A szakértő kifejtette, hogy a bizonyítvánnyal rendelkezők mellett azok is villanyszerelőnek vallják magukat, akik életükben még egy oktatáson sem vettek részt. Ők nem értenek a hálózatokhoz, valójában csavarhúzó-kezelő szakmunkásnak titulálhatók - tette hozzá. Ez a jelenség pedig szerinte egészen addig nem érdekel senkit, ameddig valamilyen tragédia nem történik. Merthogy az ilyen kontár szerelők munkája akár életveszélyes is lehet. Egy rosszul bekötött, nem ellenőrzött elektromos hálózat életeket, a közvetlen családtagjaink életét veszélyezteti. 2014 óta minden kivitelezési munka csak érintésvédelmi felülvizsgálattal záródhat, enélkül az átadás nem mehetne végbe. Ehhez képest ez gyakorlatilag sehol nem történik meg. Ezt követően legkésőbb hatévente időszakos felülvizsgálatra van szükség, de erről a szabályról a legtöbben nem is értesültek – fogalmazott Bánfi Krisztián, majd hozzátette: az építésiengedély-köteles lakóingatlanoknál fel kell vezetni a dokumentumokat egy rendszerbe, így kikerülhetetlen az érintésvédelmi felülvizsgálat. A kivitelező viszont szinte kizárt, hogy hat év múlva magától visszajön az időszakos ellenőrzés miatt, ezért a családoknak kell azt észben tartaniuk, ami önmaguk védelmében nagyon fontos. Mint mondta, őt a 20 éves pályafutása alatt egyszer sem hívták időszakos felülvizsgálatra az ügyfelek, csak akkor keresik, ha már beütött a baj - például ráz a csap. Tapasztalatai szerint az emberek azért nem hívják ki felülvizsgálatra a szakértőket, mert nem tudnak róla, hogy ez szükséges. Komoly büntetés is lehet a feledékenység vége Amellett, hogy a saját és családunk biztonságát veszélyeztetjük, már csak azért sem érdemes megfeledkezni a nagyjából 30 ezer forintba kerülő felülvizsgálatról, mert a vonatkozó, 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet értelmében ha a hatóságok észreveszik a hiányosságot, akkor 40 ezer forinttól 300 ezer forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak. Sőt, egy másik jogszabály értelmében a lakások eladása, vagy bérbe adása esetén kötelezően előírja az ingatlan villamoshálózatának felülvizsgálatát. Ugyanúgy, ahogyan az energetikai tanúsítványt is kötelező megcsináltatni, ha gazdát cserél egy ház, vagy lakás.

