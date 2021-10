Kiderült a C-vitamin titok: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti kapszulákról

A negyedik hullám javában tart, és a koronavíruson túl az őszi-téli időszakban influenzát, náthát okozó vírusok is jobban terjednek. Általában minden ősszel rengetegen döntenek úgy, hogy C-vitamin készítményekkel erősítik az immunrendszerüket a kórokozókkal szemben, abban viszont sokan bizonytalanok, milyen formában érdemes szedni, és hogy érnek-e bármit az olcsó bolti pirulák, vagy csak a drága patikai szerek hatásosak. A Pénzcentrum utána járt, érdemes-e a drága tablettákra szórni a pénzt.

A C-vitamin immunvédelemben, az egészség fenntartásában betöltött szerepét ma már senki sem vitatja, és már kutatások biztosítják azt is, hogy a megfelelő C-vitamin-szint fenntartása csökkenti a demencia és az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét. A legjobb természetes forrásai között szerepel a paprika, és nagy mennyiségben található a citrusfélékben, káposztafélékben, karalábéban, bogyós gyümölcsökben. Az influenzaszezonban sokan már étrend-kiegészítőkkel viszik be a szervezetükbe a vitamint, az viszont már kérdéses, tényleg szükséges-e a napi gyümölcs-zöldség fogyasztás mellett, és hogy nem adagolják-e túl. A C-vitamin felső beviteli szintje (UL) 2000 mg naponta, ez alatt van a még tolerálható mennyiség, viszont ennél nagyobb tartós bevitel már felesleges, és fokozza a vesekő kialakulási esélyét.

A felnőttek számára javasolt referencia beviteli érték az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) javaslata szerint 80 mg, míg az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ajánlásban kissé magasabb, férfiak számára 110 mg, nők számára 95 mg (szoptatás alatt több). A magyar lakosság átlagos C-vitamin-fogyasztását tekintve a nőké eléri az ajánlott mennyiséget, a férfiaké viszont nem éri el a 110 mg-ot.

EZ IS ÉRDEKELHET 8 őszi csemege, ami segít leküzdeni a fertőzéseket: ezzel felturbózhatod az immunrendszered Az őszi-téli időjárás kedvez a vírusok és baktériumok terjedésének és a kevesebb napsütés, kevésbé változatos étrend miatt az immunrendszernek több támogatásra van szüksége.

Az OGYÉI adatbázisában szereplők étrend-kiegészítők között több mint 1600 pirula, tabletta, kapszula, stb. található, amely fő összetevőként C-vitamint (is) tartalmaz. A gyógyszer kategóriában ugyanakkor nem sok ilyet találunk: legfeljebb 10-15 darabot, és ezek közül is sok csak abban tér el egymástól, hogy hány milligrammot tartalmaz a hatóanyagból. (A kiszerelésben is eltérhetnek a termékek - hogy pl. 30 vagy 60 szemes egy doboz -, de ezt sem vettük külön.) Látható tehát, hogy viszonylag kevés termék minősül az összes elérhető közül gyógyszernek, legfeljebb 1 százalék.

Az árakban viszont nagy különbségek mutatkoznak.

A 30 db-os C-MAX Liposzómás C-vitamin például 1500-2000 forint (300 mg hatóanyaggal), a Béres C-vitamin (500 mg) 30x 800-2500 forint. A Jutavit 200 mg-os C-vitamin ára 800-1000 forint, de 60 db van egy dobozban. Az 500 mg-os Cetebe 30 szemes retard kapszula 2500-3500 forint. A 40 db-os - szintén gyógyszernek minősülő - Egis Vitamin C (200 mg) ára 900-1300 forint között alakul. A 100 mg-os Eurovit C-vitamin 800-1000 forintba kerül, és 60 szemet tartalmaz.

Érthető, hogy aki C-vitamint akar venni, nehezen igazodik ki a rengetegféle kiszerelés, hatóanyagtartalom között, ugyanakkor gyakran inkább megbízik az ember egy patikai készítményben, mint a közért kasszája mellett lógó rágótablettákban. Általában arra is szoktak hagyatkozni a vásárlók, hogy a drágább szer biztos hatásosabb, illetve a lassan felszívódó, késleltetett, retard kapszulák biztos jobbak. Pedig ez nem feltétlenül van így.

Étrend-kiegészítőt, vagy gyógyszert érdemes szedni?

Hogy megtudjuk, mindenképp érdemes-e a gyógyszernek minősülő, tehát ellenőrzött készítményeket választani, vagy egy - jellemzően olcsóbb és több helyen beszerezhető - étrend-kiegészítő is megteszi-e, ha immunerősítésről van szó, lapunk korábban a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége szakmai elnökének, dr. Marjai Tamásnak a véleményét kérte.

Általánosságban elmondható, hogy a gyógyszerek minőségét a hatóságok sokkal szigorúbban ellenőrzik, mint az étrend-kiegészítőkét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének jó minőségű C-vitamin étrend-kiegészítő készítmények a piacon. A gyógyszerkészítményeket mindenképpen tudjuk ajánlani, az étrend-kiegészítők közül pedig érdemes a jól ismert és megbízható gyártókat keresni

- tájékoztatta lapunkat a szakember, és hozzátette: lehetőleg kerüljük az ismeretlen forrásból származó, gyanúsan olcsó készítményeket. Tehát nem feltétlenül az számít, hogy gyógyszernek vagy étrend-kiegészítőnek minősül-e egy-egy készítmény, hanem hogy minőségi termék legyen és megbízható gyártótól származzon.

Az is fontos a szakember szerint, hogy a C-vitamin esetében a folyamatos bevitelére azért van szükség, mert az emberi szervezet nem képes előállítani azt, ráadásul egy vízben oldódó vitaminról van szó, melyet a szervezet nem képes hosszabb időn keresztül tárolni. Tehát az egyszerre nagyobb mennyiségben bevitt C-vitamin kevésbé hasznosul, egy jelentős része egyszerűen a veséken keresztül kiürül a szervezetből. Ezért nem érdemes az ajánlott napi bevitelnél sokkal többet bevenni.

Egy kiegyensúlyozott, gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrenddel ezt a mennyiséget teljes mértékben biztosítani tudjuk a szervezetünknek. Ennek további előnye, hogy a C-vitamin mellett sok más hasznos anyagot is magunkhoz veszünk, ezért ez az elsődlegesen javasolt módja a vitamin bevitelnek. Ha úgy gondoljuk, hogy ezt szeretnénk még kiegészíteni, akkor alapesetben napi 250-500 mg-nál több plusz bevitelre nincs szükség

- mondta el a szakember, aki arról is beszélt, hogy retard készítményt akkor érdemes szedni, ha a nagymértékű veszteséget szeretnénk elkerülni, a szervezetnek plusz támogatásra van szüksége. Azonban ilyenkor is elegendő naponta egyszer, reggel 500 mg aszkorbinsavat bevenni. Nátha, influenza esetén napi 500-1000 mg-ra emelhetjük az aszkorbinsav adagját, viszont fontos megjegyezni, hogy a betegség ideje alatt sem tanácsos a napi C-vitamin kiegészítés szintjét 2000 mg fölé emelni.

A nagyobb dózisok bevitelével nem nyerünk több egészséget, csak a pénztárcánkat terheljük meg vele

- mondta el Marjai Tamás. Tehát nem kell tartani az olcsóbb, étrend-kiegészítőnek és nem gyógyszernek minősülő szerektől sem. Azzal pedig, hogy napi 1000 mg-os adagokat szed valaki, amikor nem is beteg, egyáltalán nem használ a szevezetének, sem pedig a pénztárcájának.