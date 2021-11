Így veheted meg idén nyomott áron a Szamos-szaloncukrot: ez a trükk a Tescóban működik

Bár még egy bő hónap hátra van karácsonyig, a legtöbb üzletben már ott sorakoznak a csokimikulások, csokidíszek a karácsonyfára, szezonális ünnepi péksütemények és az elmaradhatatlan szaloncukor is. Utóbbi az egyik legnépszerűbb szezonális termék Magyarországon: évente mintegy 3500 tonna fogy belőle.

A tavalyi év tapasztalatai azt mutatták, hogy a hagyományos kókuszos, zselés, vajkaramellás és marcipános szaloncukrok mellett már a prémium kategóriás gyártók különlegesebb ízvilágát is megtalálni a kínálatban, és egyre több vegán és diétás szaloncukor. Bár 2020-ban a gyártók gyengébb forgalomra számítottak a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság miatt, de a várakozásuk nem igazolódott be. Múlt évben a legolcsóbb szaloncukrok kilónkénti ára 900 forint körül mozgott, a legdrágább viszont akár a 15 ezer forint/kg-os árat is elérhette.

Az is kirajzolódik a tavalyi trendekből, hogy egyre több vásárló keresi a prémium szaloncukrokat, viszont a minőségért cserébe magasabb árat is kell fizetniük. Sokszor nem is maga a szaloncukor a jelentősebb minőségibb felhasznált anyagok, íz terén, hanem például a csomagolásuk sem celofán, inkább selyempapír és szanitol. Illetve a márkásabb szaloncukrok esetében az is beépül az árba, hogy Szamos vagy Stühmer van a papírra írva. Azok, akik szeretnének minőségi szaloncukrot vásárolni a karácsonyfára, többnyire a nagyobb bolti akciókat, illetve gyártói kedvezményeket várják.

Van azonban ennél egy biztosabb módszer, hogy olcsón jusson az ember minőségi szaloncukorhoz. A Pénzcentrum múlt évben figyelt fel arra, hogy a Tesco Finest szaloncukrok kilós ára lényegesen kevesebb a Szamosnál, a termékleírás szerint pedig

eredeti Szamos recept alapján készülnek.

Ha megnézzük a Tesco webshopot, akkor látható, hogy amíg a Finest mandulás-csokoládés szaloncukor étcsokoládéval mártva, édesítőszerekkel 300g terméke 2999 forintba kerül (9997Ft/kg), addig ugyanott a Szamos mandulás szaloncukor csokoládéval mártva, édesítőszerekkel 140g terméke 2199 forintba (15707Ft/kg) kerül - kisebb kiszerelésben. Vagyis az eredeti Szamos recept alapján készült Finest termék 36 százalékkal olcsóbb, mint az eredeti márka terméke, ha a kilós árat nézzük.

Viszont nagytételben (1800g) rendelve a Szamos honlapjáról 14380 forintot fizetnénk, kilós árral átszámolva pedig 7990 forintot. Tehát kevesebbet, mint a teszkós verzióért kilónként.



Ha megnézzük a Szamos válogatást, amely meggyes, narancsos, feketeribizlis és csokoládékrémmel töltött marcipán szaloncukrokat tartalmaz, 150 gramm és 2199 forint, vagyis 14660Ft/kg áron kapható a Tescóban. Ugyanakkor a duplaakkora kiszerelésű - 300 grammos - Finest válogatás, ami szintén eredeti Szamos recept alapján készült, 2599 forint, vagyis 8663Ft/kg. Közel 41 százalékkal olcsóbban, igaz: ez nem egészen ugyanazokat az ízeket, hanem szilvás, meggyes és narancsos krémmel töltött marcipán szaloncukrokat tartalmaz.

Forrás: Tesco Webshop, 2021. 11. 22.

Érdekességképpen, ahogy arról tavaly beszámoltunk, nagyjából egy éve a Tesco Finest mandulás-csokoládés szaloncukor kilója 6663 forint volt, míg a Szamos praliné szaloncukor válogatás ára pedig 12 850Ft/kg. Ebből is látható, hogy idén a szaloncukor sem kerülte el az infláció, jelentősen drágult.

Nem ritka eset egyébként, hogy bizonyos boltlánc sajátmárkás termékét más gyártó receptúrája alapján készítik, vagy egyenes más gyártótól veszik. Ezzel például a Penny is lebukott: a Karát márkájú több szalámiját is a Pick gyártja, viszont feleannyiért adják őket: