Hideg zuhany a Szputnyikkal oltottakra: így nem ér semmit a harmadik vakcina

A közelgő negyedik hullám, és egyes oltóanyagok hatékonyságával kapcsolatatban megjelenő kérdőjelek nyomán itthon megkezdődött az oltások harmadik dózisának beadása. Ám utazás szempontjából nagyon nem mindegy, ki melyiket kapja. Nagyon úgy tűnik, ismét a Szputnyikosok szívnak: ők ráoltással sem tudnak utazni.

A Magyarországon használt oltóanyagok közül EMA (Európai Gyógyszerügynökség) engedélye a Pfizernek, a Modernának, a Janssennek és az AstraZenecának van, a Sinopharmot a WHO ismerte el, az orosz Szputnyikot viszont egyik szervezet sem, éppen ezért ezzel az oltást sokkal kevesebb országba lehet jelenleg utazni. A Reuters értesülése szerint őszig nem is várható, hogy az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyja a Szputnyikot, holott számos vizsgálat szerint az orosz vakcina végeredményben hatásosabb, mint a kínai.

Vannak országok Európában, amelyek elfogadják a WHO-jóváhagyott vakcinákat is a szabad belépéshez, nem csak azt, amit az európai gyógyszerhatóság engedélyez. Ilyen például Spanyolország is.

A harmadik oltás A harmadik oltás lehetőségét Európában Magyarország biztosította elsőként, az időpontfoglalás a harmadik oltásra gördülékenyen zajlik - nyilatkozta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. A harmadik oltás beadására azért van szükség, mert a vírus új mutációinak, így a delta variánsnak a terjedése rendkívül gyors. A harmadik oltás főleg az idősek számára lehet fontos, akiknél lassabban alakul ki az immunitás, valamint a krónikus betegek csoportjában - emelte ki. Tájékoztatása szerint a harmadik oltásra a háziorvosoknál is lehet jelentkezni, valamint a központi oltóhelyeken - országszerte 78 kórházban - zajlik a vakcinák beadása. A szakértők szerint a harmadik oltás beadásának nincs egészségügyi kockázata, így bárki, aki igényli, megkaphatja.

Persze pontosan szabályozzák itthon, melyik oltás után mit kaphatunk, e szerint:

AstraZenecára adható Pfizer, Moderna és Sinopharm,

a Janssen vakcinára Pfizer, Moderna és Sinopharm,

a Modernára Janssen, Sinopharm és AstraZeneca,

a Pfizerre Janssen, Sinopharm és AstraZeneca,

a Sinopharmra Pfizer, Moderna, AstraZeneca és Janssen,

a Szputnyikra Pfizer, Moderna és Sinopharm.

Fontos tudni, hogy a második oltás után 4-6 hónap után igényelhető csak a harmadik vakcina.

Amint látszik, az eljárásrend szerint a kínaival oltottak kérhetik harmadiknak a Janssen vakcináját, a Szputnyikosok viszont nem. Márpedig ez az egyetlen egydózisú vakcina, csak ebből elég egyet beadni az unióban elfogadott védettséghez – írja az Okosutas. Azt javasolják, hogy

akit kínaival oltottak és utazni szeretne, mindenképp a Janssent válassza harmadiknak: ennek felvételét igazolva már szabad az utazás, teljesen mindegy, mit kaptunk korábban. A Szputnyikosoknak viszont maradnak azok az országok, ahova beengedik őket, vagy plusz tesztek készítése.

Azonban a következő tizenöt országgal megállapodás született az oltási igazolványok kölcsönös elismeréséről – a Magyarországon felhasználásra kerülő valamennyi vakcinával történt oltás esetében –, valamint egymás állampolgárainak beengedéséről:

Bahrein,

Ciprus,

Csehország,

Észak-Macedónia,

Grúzia,

Horvátország,

Moldova,

Mongólia,

Montenegró,

Szerbia,

Szlovákia,

Szlovénia,

Törökország,

Marokkó,

Albánia.

A magyar állampolgárok a fenti országokba – védettségi igazolvány birtokában – szabadon utazhatnak. De nézzük mi a helyzet a listán nem szereplő, ám a magyarok körében népszerű országok határaiban. Az információk a Konzuli Szolgálat oldaláról származnak, ahol az összes országgal kapcsolatban megtalálhatják a naprakész információkat az érdeklődők.

Ausztria

Ausztria a Szputnyikot továbbra sem fogadja el. A Magyarországról történő beutazás feltételei:

48 órán belüli antigén vagy 72 órán belüli PCR tesztről szóló orvosi igazolás, VAGY

orvosi igazolás arról, hogy az utazó a COVID-19 betegségen 6 hónapon belül átesett vagy hogy esetében 90 napon belül vérvizsgálat (szérum, plazma vagy teljes vérkép) alapján antitest kimutatására került sor , VAGY

igazolás arról, hogy az utazót a beutazási rendelet I. mellékletében felsorolt oltások egyikével (Pfizer, Astra Zeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac) beoltották, az alábbiak szerint: az első oltás utáni 22 naptól kezdődően, összesen három hónapig, a második oltástól kezdődően, ameddig az első oltástól 9 hónap nem telt el,- egy dózisú oltóanyagoknál a beadástól számított 9 hónapig, egy oltás megtörténtétől (9 hónapig), amennyiben annak beadása előtt legalább 21 nappal a beoltottnak pozitív PCR tesztje vagy az oltás előtt pozitív antitest tesztje volt.

Az országba történő belépés antitest vizsgálatról készült német vagy angol nyelvű orvosi igazolás birtokában is lehetséges, ezen igazolások a mintavételtől számított 90 napig érvényesek.

Görögország

Magyar állampolgárok oltási igazolvánnyal, bizonyos feltételek mellett a védettség igazolásával (átestek a Covid 19 betegségen), 72 óránál nem régebbi PCR, vagy 48 óránál nem régebbi rapid antigén teszt eredményről szóló igazolással karanténkötelezettség nélkül léphetnek be Görögországba.

Az oltási igazolvánnyal szembeni követelmények: A második oltás beadása után el kell telnie 14 napnak ahhoz, hogy elfogadják az oltási igazolványt. Az állami szerv által kiállított igazolásnak az angol, francia, német, olasz, spanyol, vagy orosz nyelv valamelyikén tartalmaznia kell a következő információkat: a beoltott személy teljes neve, az alkalmazott vakcina típusa, a beadott adagok száma és dátuma (1. és 2.). Az oltási igazoláson szereplő névnek meg kell egyeznie az oltási igazolvány birtokosának útiokmányában szereplő névvel.

Elfogadott oltóanyagok: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson & Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Szputnyik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Spanyolország

Spanyolország két kategóriába sorolja az országokat: kockázatos és nem kockázatos országok. Magyarország 2021. 06. 21. 0:00-tól nem kockázatos beutazási ország, ez a besorolás 2021. 08. 22. 23:59-ig hatályos. (A kockázatos országok listáját az egészségügyi helyzet függvényében hetente vizsgálják felül.)

Azok, akik a járvány szempontjából nem kockázatos országból utaznak be (jelenleg Magyarország is ide tartozik), egy formanyomtatványt kell kitölteniük előzetesen, azon kívül további kötelezettségük nincsen. Jó tudni ugyanakkor, hogy azok, akik a járvány szempontjából kockázatos országból utaznak be, a formanyomtatvány kitöltése mellett az alábbi igazolások egyikével kell, hogy rendelkezzenek. EU digitális Covid igazolás, melyet a származási ország illetékes hatósága által kiállított igazolást fogadnak el, amely igazolja, hogy a WHO vagy az EMA (Európai Gyógyszerügynökség) által engedélyezett vakcinával került beoltásra a beutazó. (Jelenleg a SputnyikV vakcina nem tartozik ebbe a körbe.) Az igazolást a vakcina utolsó dózisának (Janssen esetében az 1., a többi vakcina esetében a 2. dózis) beadása napját követő 14. naptól kezdődően fogadják el érvényesnek. Friss negatív teszteredményt és betegségen való átesésről szóló igazolást is elfogadnak.

Olaszország

Olaszország az országokat öt kategóriába sorolja, amelyekben eltérő szabályok érvényesülnek mind a beutazás, mind a kiutazás vonatkozásában. A Magyarországról érkező utasok („C” kategória) uniós digitális Covid-igazolvány (Certificazione verde COVID-19), vagy azzal egyenértékű igazolás birtokában karanténkötelezettség nélkül léphetnek be, ha az igazolás:

oltási igazolvány, az oltás Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vagy az olasz hatóság által elismert oltóanyaggal történt és a teljes oltási ciklus lezárultát követően (valamennyi előírt dózis beadásra került) 14 nap már eltelt;

gyógyultsági igazolvány, birtokosa gyógyult és a fertőzést igazoló teszttől 180 nap még nem telt el;

48 óránál nem régebbi negatív antigén (AG) vagy PCR teszt eredményén alapuló tesztigazolvány (papír alapú vagy digitális).

Nagy-Britannia

Az egyes országokat piros, sárga és zöld kategóriába sorolják, és az egyes színkategóriákhoz különböző szintű beutazási korlátozásokat kapcsolnak a legenyhébb tesztelési kötelezettségtől a házi karanténon keresztül a karanténhotelig. Magyarország jelenleg a sárga kategóriába tartozik. A sárga országokból beutazókat is két csoportra osztják aszerint, hogy be vannak-e oltva. A fertőzöttségen átesettség ténye továbbra sem jelent semmilyen könnyebbséget az Egyesült Királyságba történő beutazás során. (Jelen utazási tanácsok elsősorban a Magyarországon élő magyar állampolgároknak szólnak; az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárok a londoni nagykövetség honlapján keresztül tudják elérni a beutazási feltételekkel kapcsolatos hivatalos brit weboldalakat. )

Fontos tudni, hogy az oltottsághoz kapcsolódó könnyítések a Sinopharm és Sputnik V vakcinákkal beoltottakra nem vonatkoznak. Az Egyesült Királyságba történő beutazás szempontjából teljes védettséggel az rendelkezik, aki