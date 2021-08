Máshol a kutyának se kell a magyarok kedvenc autója: csak nálunk imádják ennyire

Ahány ország, annyiféle szempont létezik, mitől is jó egy autó. Amíg az egyik helyen a kicsi, praktikus kocsik örvendenek nagy népszerűségnek, máshol inkább a lóerő számít, illetve hogy meg tud-e küzdeni a jármű a hegy-völgyes tereppel is. A világ legnagyobb autógyártói pedig versengenek a fogyasztók kegyeiért, meglovagolni a divathullámokat, és erősíteni a márkahűséget.

Egy biztos: ha a világ országaiban legkedveltebb autók listáját végignézzük, aszerint a Toyota a legnépszerűbb márka. A Budget Direct Car Insurance eladási statisztikája alapján 2019-ben - amikor a pandémia még nem kavart be - a japán autógyár a vizsgált 104 országból 41-ben áll a toplisták élén valamelyik modelljével.

A legnépszerűbb modell a Toyoták közül is a Hilux pickup lett: 16 országban áll a toplisták élén, köztük Argentínában, Peruban, a Dél-Afrikai Köztársaságban, Thaiföldön, és Ausztráliában. A népszerűségi versenyben döntő szempont lehet az is, hogy helyi gyártók modelljéről van-e szó - főként Európában. Magyarországon a Suzuki Vitara vezette az eladási listákat, a helye tulajdonképpen be van betonozva a hazai piacon.

Legtöbb eladott autómodell az országban:

A térkép kinagyításáért kattints IDE! Forrás: VisualCapitalist

A 2021-es magyar toplistán a Suzuki Vitarát az SX4 S-Cross, a Dacia Duster, a Fiat 500, és a Skoda Octavia követi. A legnépszerűbb gyártók rangsorában pedig a Suzukit a Toyota követi - harmadik a Ford, negyedik a Kia, és ötödik a Skoda. A Suzuki népszerűsége világviszonylatban magyar sajátosság, viszont a nálunk ötödik helyen álló Skoda Octavia számos országban az első: többek között Svájcban, Ausztriában, Csehországban, Lengyenországban, Finnországban, illetve Horvátországban és Szerbiában is.

Németországban a Volkswagen Golf, Franciaországban a Peugeot 2001 vezet, míg Olaszországban a Fiat Panda, Litvániában a Fiat 500 az első.

Mire buknak a vásárlók?

A vásárlókat más és más szempontok hajtják az egyes országokban a vásárláskor. Vannak országok, ahol a kisebb, praktikus kocsik a népszerűek, pl. Olaszországban, ahol nem csak könnyű ezekkel leparkolni a szűk utcában, de hagyománya is van a pici kocsiknak. Máshol ezeket a modelleket maximum bevásárlókocsinak veszik, és a SUV-ok, terepjárók, pickupok a legnépszerűbbek - legyen minél nagyobb, strapabíróbb.

Azt a járvány kezdetén 2020-ban még nem lehetett sejteni, milyen hatása lesz a járványnak az autópiacra. Az biztos, hogy kezdetben a tömegközlekedéssel szemben táplált ellenérzések megkönnyíthették a döntést egy saját autó mellett - a kifejezetten városi modelleket húzva előrébb a listán. A fenntarthatósági szempontok, a kedvezmények, és a töltőhálózat fejlődése pedig egyre több vásárlónak hozza meg a kedvét az elektromos vagy hibrid modellekhez.