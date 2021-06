Alig ismert szabály szedi ádozatait Horvátországban: magyaroknak is repülhet a gigabírság

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Idén nyáron is rengeteg magyar tölti a horvát tengerparton a szabadságát. Közülük sokan horgászfelszerelést is visznek magukkal a kiruccanásra. Fontos hangsúlyozni, hogy a horgászengedélyt mindenkinek kötelező kiváltani a déli szomszédunknál is! Ha engedély nélkül horgászunk a horvát tengerparton, és elkapnak az ellenőrök, akkor 3 ezer kunás bírságot is kiszámlázhatnak.

Címlapkép: Getty Images

