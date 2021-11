Gulyás Gergely: hatósági áras lesz a benzin és a gázolaj ×

Tegnap ülésezett a kormány, fontos döntések születtek. Gulyás Gergely csütörtök délelőtt újabb járványügyi szigorításokat nem jelentett be, azonban mindenki buzdított a 3. oltás felvérelére, aki 4 hónapnál régebben kapta meg a 2. oltását. Beszélt egy lehetséges 5. hullámról is, a sokakat foglalkoztató benzinárakkal kapcsolatban pedig bejelentette, hogy a kormány maximalizálja november 15-től az árakat: 480 forintnál nem kerülhet többe literje.

"100 oltottból egy betegszik meg, ő is enyhe tünetekkel megússza. Az oltások hatékonysága 6 hónap után csökken, ezért mindenkinek azt javasoljuk, vegyen fel 3. megerősítő oltást - mondta el Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Hozzátette, hogy az egészségügyi kapacitások rendelkezésre állnak, kötelező oltást nem kívánnak elrendelni továbbra sem, ezt a munkáltatókra bízzák.

Kötelező lesz az oltás a közigazgatásban, az egészségügyben jó az átoltottság. Fontos, hogy a tanárok is be legyenek oltva.

Hogy a negyedik hullám mikor tetőzik, egyelőre nem tudják. Van, aki szerint ez november vége, van, aki szerint december vége lesz. Egy ötödik hullám sem zárható ki, ekkorra azok lesznek védettek, akik a harmadik oltást is felveszik

- mondta Gulyás Gergely.

A benzinárakkal kapcsolatban elmondta, a 95-ös benzin és a gázolaj ára kihatással van a gazdaságra, ezért november 15-től 480 forintos felső határral rögzítik ezeket. Ennél olcsóbb lehet a benzin, de drágább nem.

Három hónapra vonatkozik a 480 forintos maximális benzinár és a dízelár, és azt követően felülvizsgálják - mondta kérdésre Gulyás. A döntés a 95-ös oktánszámú benzinre, és a gázolajra vonatkozik. Mint később ismertette, nem ismernek olyan EU-s normát, ami tiltaná ezt.

Egy másik kérdésre a miniszter kifejtette: az üzemanyagok adótartama nem fog csökkenni, a kereskedelmi árrésből kell lefaragni a kutakon. A kereskedőket nem fogják kompenzálni az üzemanyagárak maximalizálása miatt, mert "nem lehet kötelezni egy kereskedőt, hogy kereskedjen".

A kormány tárgyalt a rezsiárakról is. Azt állapították meg, hogy energiaválság van Európában. Egy év alatt az európai piacokon 400%-ot nőttek a rezsiárak. Ez rezsiválságot is eredményezett. Magyarország továbbra is fenntartja a rezsicsökkentett árakat - mondta el Gulyás Gergely.

Minden koronavírus-adatot, amit az NNK publikálni tud és nem sérti a titoktartási jogokat, nyilvánosságra fognak hozni. Hamarosan tehát részletesebb adatok jelenhetnek meg a vakcinák hatékonyságáról, átoltottságról, fertőzésszámokról - mondta Gulyás Gergely.

Egy esetleges negyedik oltással kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy minden oltás után bizonyos idő elteltével az antitestek száma csökken. Az egész folyamatot vizsgálni kell, és könnyen lehet kell negyedik oltás is.

Gulyás szerint van egy olyan magyar tanulmány, ami egységesen, világosan megállapítja az összes itthon alkalmazott vakcina hatékonyságát, és más fontos adatokat is, amit az előző hullámok során nyilvánosságra hoztak, és most is arra kérték az NNK-t, hogy hozzák nyilvánosságra.

A miniszter ismertette a magyar vakcinakészlet jelenlegi összetételét:

3 millió Pfizer, és ebből folyamatosan érkezik az utánpótlás

1 millió Moderna

1 millió Jansen

2 millió Sinopharm

a Szputnyik V gyakorlatilag elfogyott

Elárulta azt is, hogy a mostanában beadott vakcinák kétharmada Pfizer. Arra a kérdésre, hogy miért nem hoz szigorúbb korlátozásokat a kormány, Gulyás azt monda:

Ha szükség lesz majd rá, szigorítani fogunk. Ezek olyan döntések, melyeket korábban már meghoztunk és ha szükséges, újra meg tudunk hozni

Arról is beszélt, nincs arra vonatkozó általános döntés, hogy a halasztható műtéteket felfüggesztik, csak azokban az intézményekben, ahol erre a vírushelyzet miatt szükség van. A kiskunhalasi járványkórház bármikor megnyitható, újabb korlátozó intézkedések hozhatók, de egyelőre ezekre még nem kerül sor.

Minden adatot figyelembe vesznek, konzultálnak, az alapján döntenek - mondta újságírói kérdésre Gulyás. Azt nem tudta megmondani, milyen adatok kellenek ahhoz, hogy szigorítsanak. Vannak olyan országok, ahol ehhez kötöttét a járványügyi szigorítások bevezetését. A magyar kormány nem így jár el, hetente értékelik a helyzetet, legjobb belátás szerint döntenek.

Kifejtette azt is, hogy nincs járványügyi kockázata, hogy nem lesz kötelező a maszkviselés labdarúgó válogatott mérközésén: "nem akarunk senkit eltanácsolni a maszkhasználattól" - mondta, majd hozzátette, a magyar válogatott meccsére védettségi igazolvánnyal lehet majd bemenni.

Az egyszámjegyű SZJA-kulcs nem került le a napirendről

- mondta a miniszter egy másik kérdésre, ám priorizálni kell szerinte, ez a 25 év alattiak és négygyerkesek adómentessége és a családok visszatérítése miatt merült fel. Szeretne az állam adót csökkenteni minden területen, cél, hogy a mindenkori elvonási terhek a fizetések 1/3-ára csökkennének.

