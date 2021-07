Halált hozó rovarok fészkelnek a magyar kertekben, padlásokon: egy vagyon kiirtani őket

Lassan a nyárnak pontosan abban az időszakában járunk, amikor hirtelen elég nagy és félelmetes darázsfészkekre bukkanhatnak a magyar ingatlantulajok. A szárnyas rovarok kiirtása viszont nem egyszerű feladat, egy-egy óriási duzzadt vagy nehezen hozzáférhető fészek már komoly szakértelmet kíván. Ez viszont nem olcsó mulatság: ha valaki nem maga végzi az irtás, akkor aligha valószínű, hogy 20 ezer forint alatt megússza a dolgot, de simán lehet, hogy 30-at vagy annál többet is ki kell perkálnia a darázsmentes otthonért.

Lassan a nyárnak pontosan abban az időszakában járunk, amikor hirtelen elég nagy és félelmetes darázsfészkekre bukkanhatnak a magyar ingatlantulajok. Mint ismeretes, a szárnyas rovarok dolgozói kora tavasszal kezdik meg építeni a fészkeket, amik késő tavasszal illetve a nyár elején, közepén folyamatosan nőnek. Egészen addig, amíg augusztus környékén el nem érik csúcsméretüket. Amikorra ez bekövetkezik, a kaptárak óriási méretűvé változhatnak, és ha mindez nem lenne elég, a darazsak ekkora lesznek legagresszívabb és a legvédelmezőbbek is.

Ez pedig eredendően magával vonzza a bajokat. Egyfelől egy igen masszívra duzzadt darázskolónia megkeseríti az ott lakó emberek életét. Persze, darázsból sokféle van, de azok a darazsak, akiket a köznyelv darázsnak nevez, általában a redősszárnyú darazsak családjából kerülnek ki. Ezek közül is körülbelül maréknyian lehetnek azok, akik Magyarországon az ingatlanok környékén kellemetlenkednek. A probléma csak az, hogy a kellemetlenkedés könnyen tragédiába torkollhat. A darazsak ugyanis szúrásukkal, fullánkjaikon keresztül juttatnak többféle méreganyagból álló mixet áldozatuk bőre alá. Ez alól pedig az ember sem kivétel.

Ami viszont igazán rettegetté teszi ezeket a szárnyas rovarokat, hogy csípésük egyes emberekben olyan allergiás reakciót válthat ki, amit ha nem kezelnek gyorsan és szakszerűen,

halálos kimenetelű is lehet.

Az pedig, hogy ki allergiás ilyen nagymértékben a darázscsípésre nem lehet addig tudni, amíg nem ér valakit csípés. Ezen felül azt is érdemes kiemelni, hogy az arcot, nyakat, szájüreget ért szúrás allergiás reakció nélkül is fulladást okozhat, úgyhogy a legjobb az, ha ez ember messziről elkerüli annak a lehetőségét, hogy darázscsípés érje. Adódik azonban a kérdés, hogy a nyár – darázsügyi szempontból - legveszélyesebb időszakában, ha találunk az ingatlanunk környékén, a padláson, a tetőn vagy bárhol máshol egy lakott darázsfészket, akkor mitévők legyünk?

Darázsfészek irtása

Alapvetően kétféle lehetősége van az embernek: az egyik, hogy maga próbálja orvosolni a problémát, a másik, hogy szakembereket hív segítségül. Az előbbi természetesen nem ördögtől való, de azért nem árt résen lenni. A lódarazsak például köztudottan olyanok, hogy ott próbálják meg visszaépíteni a fészküket, ahol elveszítették azt. Így például ezeknek a fészkeknek az irtását érdemes szakemberekre bízni. Ezen felül bármilyen veszélyes darázsfajtáról is legyen szó, sokszor előfordulhat, hogy egész egyszerűen túl nagyméretű, sőt mi több, egészen elérhetetlen helyen jelenik meg a fészek. Ennek a házi kezelése pedig már önmagában is veszélyes lehet. Sőt, fészkek olyan helyen is lehetnek, amik teljesen megközelíthetetlennek számítanak házi módszerekkel.

Az ökölszabály tehát az, hogy az tavaszi fészeképítés kezdetén a legjobb nyakon csípni a rovarokat, és megakadályozni, hogy nagy fészkek létrejöhessenek. Illetve a kivárás is jó taktika lehet, ha nem égető a kérdés, és még nem érzi magát az ember veszélybe, akkor jobban teszi, ha megvárja a hideg idő beálltát, amikor is a dolgozók megfagynak, a fészek pedig lakatlan állapotban könnyen leverhető lesz. Ezzel meg lehet akadályozni, hogy azt újra benépesítsék.

Ennél persze egy fokkal nagyobb probléma, ha már egy kész, nagyobb méretű darázsfészekkel találjuk szembe magunkat. Ezt is meg lehet próbálni kiírtani, de ha valaki így járna el, okvetlenül gondoskodjon megfelelő védőruházatról, és még a nyári melegben se sajnálj a védőrétegeket, főleg az arcon, fejen, nyakon, szemen ne.

Darázsfészek kiírtása házilag:

kaptár felkutatása (érdemes megtalálni a darazsak forrását, és nem egyesével harcolni ellenük);

a darazsak hajlamosak fészkeiket laza faszerkezetekbe, akár használt szemetesekbe, redőnytokokba, óriási magasságokban is felhúzni, sőt a fészkeket falak mögé, résekbe is be tudják építeni, amiknek a kiírtása az egyik legnehezebb feladat.;

a fészektől érdemes minél hamarabb, minél gyorsabban megszabadulni, ennek a legjobb módszere, ha azt az ember rovarölő permettel lefújja, kereskedelmi forgalomban kaphatók olyan sprayk, amiket akár 20 méterről is célba jutathatunk, biztonságos távolba maradva a fészektől, akármilyen rovarölőt is használjuk, mindig tartsuk be a gyártói utasításokat;

a fészkeket füstöléssel is ki lehet hajtani, majd azután vízzel lemosni vagy bottal leütni, azonban ez a módszert nagyban függ attól, hol helyezkedik el a fészek, mennyire közelíthető meg, mennyire biztonságosan tudunk odafüstölni, darazsat kihajtani és a többi, ha tehát nem vagyunk biztosak a dolgunkban, és a fészek is kifejezetten veszélyesnek tűnik, ne kísérletezzünk!

Darázsirtók felbérelése

Ha az összes szükséges óvintézkedés figyelembevételével az ember úgy ítéli meg, a darázsfészek házilagos kiirtása túl nagy falat lenne neki, akkor érdemes inkább szakemberekhez fordulni, semmint béna akcióhőst játszani. Ez azonban egyáltalán nem olcsó mulatság. A Pénzcentrum darázsirtással foglalkozó szakemberek mustrája után kijelenthető, hogy az árazásnak három fő összetevője van:

mekkora maga a darázsfészek,

hol, milyen magasságban helyezkedik el a darázsfészek,

illetve, mennyire közelíthető meg fizikai valójában a darázsfészek.

E három tényező összessége adja ki végül a minden esetre személyre szabott árat. Budapesten és például a Balaton környékén egy kis fészket, könnyen hozzáférhető helyen 15-20 ezer forintért lehet kiirtatni. Az ár úgy számolandó, hogy egyfelől tartalmaz egy kiszállási díjat, illetve a fészek irtásával való munkadíjat.

Ugyanennél a cégnél viszont, ha valamilyen szűk helyről, hason kúszva kell kiirtani a darazsakat, akkor az már a Balaton környékén 36 ezer forintba is fájhat, míg Budapesten 31-35 ezer forintért csinálnák meg. Ezen a felületen nem sokkal marad el a hason kúszós ártól a 4 méteres vagy afeletti magasságból való irtás sem, ezek is 30 ezer forint környékén mozognak.

Webes szakemberes keresés után találtunk olyan társaságot is, amelyik 3 méter alatt látható fészket 12 900 forintért írt ki 20 perc alatt, miközben egy 3 métere feletti nem látható fészek kiirtásának az ára 17 900 forint. Ugyanitt megrendeléskor lehet kérni például pók vagy hangyairtás is, ha valakinek arra is szüksége lenne, az plusz 5 000 forintba kerül.

Egy másik vállalkozás Budapest egész területén kiszállással, számlával egységesen 30 000 forintért vállal irtást. De megjegyzik, az ár az irtás bonyolultságának függvényében változik, nem mindegy, hol fészkelnek a darazsak, ahogy az sem, hogy esetleg óriás kolóniáról van-e szó.

Találtunk olyan vállalkozót is, aki 10 000 forinttól hirdeti magát az irtást, ami csak fentebb emelkedhet attól függően, hol helyezkednek el a darazsak, milyen technológiával kell őket kiirtani, illetve, hogy hol, azaz mekkora lesz a kiszállás költsége.

Fontos, hogy az árak összehasonlításakor érdemes azt is megnézni, kik, milyen garanciát vállalnak a munkáikra. Illetve, mint minden szakemberkereséskor, ebben az üzletágban is igaz, hogy igyekezzünk megbízható, jó reputációval rendelkező szakembereket keresni. Ajánlatot pedig többektől is kérjünk, ezzel ugyanis spórolhatunk is.

Összegzés

Egy darázsfészek kiirtása bizonyos méret fölött, illetve elhelyezkedéstől függően komoly szakértelmet kíván. Ezért ha ilyen, veszélyes darázsfészekkel találjuk szembe magunkat ne habozzunk jó reputációval rendelkező szakembereket hívni. Ennek persze borsos az ár, lapunk kutatásai alapján 20 ezer forint alatt ritkán ússza meg az ember az irtást, ám a 30 ezres vagy az ennél még drágább kiszállások sem ritkák.

Természetesen, ha valaki érzi magában azt, hogy meg tud birkózni az otthonában fellelt darázsfészekkel, maga is kiirthatja azt. Ám ekkor rendkívül sok dologra kell odafigyelnie, egyfelől, ha mérget használ, akkor minden esetben tartsa be a gyártói utasításokat. Másfelől biztosítson magának megfelelő védőruházatot, illetve az irtás idejére gondoskodjon arról, hogy megfelelő távolságra legyen a rovaroktól.

A Semmelweis Egyetem által néhány éve közzétett dokumentum arról árulkodik, hogy nagyjából a gyerekek 0,4-0,8 százalékát, míg a felnőttek 3 százalékát érinti a méh-, vagy darázsméreg allergia. Nem magyar adat, de sokatmondó, hogy az USA-ban évente átlagosan 60-an haltak meg méh vagy darázs okozta csípéstől 2000 és 2017 között, miközben cápatámadásban az elmúlt években rendre kevesebben, mint 5-en.