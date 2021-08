Tömegével költöznek csodaszép településekre a pestiek: itt vesznek most a legtöbben családi házat

Több olyan település is található Magyarországon, amelyik az elmúlt 5 évben megduplázta a lakosságát, és ezek között nem csak törpefalvak vannak. Budapest környékén, Pest megyében egy valóban festői szépségű község lett az emberek legnagyobb kedvence, míg a legdurvább költözési hullámok Győr-Moson-Sopron megyében történtek, Győr közvetlen közelébe, illetve közvetlenül az osztrák és szlovák határ mellé.

Az elmúlt 5 évben, 2016-2021 között jócskán akadtak olyan települések Magyarországon, amiknek kiugróan megszaladt a lakossága. Tudunk olyan községekről, ahol több mint 100 százalékos volt a növekedés ez idő alatt. De a számokból kiolvashatjuk azt is, hogy a budapesti tömegek vélhetően melyik agglomerációs, pest megyei településre vándorolnak a legszívesebben.

Brutális a népességrobbanás Pest megye településein

A Belügyminisztérium hivatalos statisztikái szerint Pest megyében 2016 január 1. és 2021 január 1. között Délegyházon nőtt a legnagyobb mértékben a település lakossága. Számszerűen 5 év alatt 40,91 százalékkal, 3 945 főről 5 559 főre. A növekedésben nem sokkal maradt el Nagytarcsa községe sem, ott 5 év alatt 4 000 főről 5 580-ra emelkedett a népesség. Miközben a dobogó harmadik fokát Remeteszőlős szerezte meg, a községben idén már 1 081-en éltek, szemben a 2016-ban mért 816-al.

Az adatokból az is kiolvasható, hogy a három legjobban gyarapodott Pest megyei településen 5 év leforgása alatt 3 459-el nőtt a lakosság szám, tehát összességében majdnem annyival, mint amennyien 2016-ban a valóban festői szépségű Délegyházán éltek. A táblázatból ezen felül kiolvashatjuk azt is, hogy arányait tekintve jobbára Pest megyei községek voltak azok, amik növekedni tudtak. A top 10-be mindössze két város, Halásztelek és a 10. helyen Gyömrő fért be.

Előbbi település esetén a 2016-ban számolt, majd 10 ezres lakosságból majdnem 12 ezres lett 2021-re, míg Gyömrő immáron a 20 ezret ostromolja, a 2021-es 19 675 fős népességi adatával. Ezzel immáron alig több mint 500 fővel van csupán lemaradva a 20 197 főt számláló Versegyháztól. A közkedvelt agglomerációs célvárosban 5 év alatt 13,8 százalékkal emelkedett a népesség, ami itt is majdnem 3 000 embert jelentett.

A top 20 Pest megyei település közé még további két város fért be, a 12. helyen Diósd, illetve a 20. helyen Dunavarsány. Az összes többi csúcsnövekvő település község volt, egyetlen kivételtől eltekintve. Mogyoród ugyanis nagyközségként van számon tartva, pedig a 2016-os 6 617 lakosról, mára már ők is majdnem elérik a 8 000-es lakosságot (7 457).

Törpeközség népessége robbant legnagyobbat Magyarországon

Országos szinten is bőven találni olyan településeket, amiknek egészen elképesztően kiugrott a népességnövekedés az elmúlt 5 évben. Az éllovas, BAZ megyében található, gyönyörű törpefaluban, Gagyapátiban például 2016-ban még csak 21-en éltek, 2021-ben viszont már 46-an. Természetesen is rendkívül kicsik a számok, a növekedés mértéke viszont itt volt a legnagyobb, 119 százalékos.

A második helyen tanyázó Vámosszabadi azonban már közel sem törpefalu. A Győr szomszédságában található községre egészen sok, vélhetően győri költözött ki. A népesség szám ugyanis 5 év alatt megduplázódott (!). Hiszen míg 2016-ban 1 797-en éltek itt, addig 2021-re ez a szám már 3 738-re rúgott. Az összes növekedés mértéke 108 százalékos volt.

Szintén ugyanebben a megyében található a harmadik csúcsnövekvő Rajka is. Rajkát nyugatról Ausztria, északról pedig Szlovákia határolja. Az előnyös fekvésre pedig elég sokan felfigyelte. 5 év alatt is itt megduplázódott a lakosság, hiszen míg Rajkát 2016-ban 2 941-en lakták, addigra ez a szám 2021-re 6 111-re nőtt. Mindez azt is jelenti, hogy Magyarország 5, arányait tekintve legnagyobb népességnövekedésén (2016-2021) átesett településén összességében 5 136-al laknak most többen, mint 2016-ban.

Az országos összevetésben több érdekesség is található. Az első, hogy a top 20-ba (!) csupán három, a Pest megyei első három fért be, azaz sorrendben: Délegyháza, Nagytarcsa és Remeteszőlős. Érdemes persze kiemelni azt is, hogy országosan a top 20 legjobban növekedő település között egészen pontosan 10 olyan található, ahol a népesség 2016-ban nem érte el a 100 főt sem. Tehát mindegyik esetében abszolút törpefaluról van szó.

E 10 település közül, hiába az óriási, arányait tekintve nagy (!) növekedés, továbbra is van 7, ahol a népesség még mindig nem éri el a 100 főt. A példának okáért Iborfián, ahol 2016-ban 10-en laktak, 2021-ben már 14-en laknak. Ez persze negyven százalékos növekedés, de pusztán négy embert jelent.

Az országos listát nézve meglepő az is, hogy város egyáltalán nem került be a legtöbb népesség-növekedést produkáló települések közé. Ez azt jelenti, hogy ha a 10 igazán törpefalut leszámítjuk, a maradék 10 település is község volt. A két legnagyobb, a már korábban bemutatott Délegyháza és Rajka volt. Érdekesség egyébként, hogy Rajka annyira kapós volt, hogy 2016-ban még 1 000 fővel kevesebben laktak ott, mint a Pest megyei Délegyházán, 2021-re azonban Rajka lakossága átlépte a 6 ezret, míg Délegyháza az 5 600-at ostromolja.

(Címlapkép - MTI/Mohai Balázs)