Új boltlánc tarolná le Magyarországot: nemsokára nyitnak, retteghet a Spar, Auchan, Kifli?

"Szeptemberben tervezzük meghonosítani először Budapesten, aztán lehet, hogy a többi városban is, ahol már saját raktárakból, saját, házon belüli beszerző kollégák állítják össze azt a portfóliót, amit alapvetően élelmiszerrel fogunk kezdeni a Wolton keresztül, ennek Wolt Market lesz a neve" - mondta el a Pénzcentrum interjújában Tajta Ákos. A Wolt ügyvezetőjével többek között az ősszel induló új projektjükről; az online kiskereskedelemben tapasztalható óriási versenyről; illetve arról is beszélgettünk, számítanak-e arra, hogy a vendéglátóhelyek folyamatos újranyitása miatt sok futár hagyja majd el a céget.

Pénzcentrum: Most, hogy eljött a nyári nyitások időszaka, a pandémia is elülőben van, tapasztaltok visszaesést a rendelésekben a Woltnál?

Tajta Ákos: Sokáig rossz idő is volt tavasszal, hiába nyitottak ki az éttermek teraszai, azt láttuk, hogy az időjárás alapvetően befolyásolja azt, hogy nálunk mekkora a volumen. Ezek alapján pedig egyáltalán nem láttunk visszaesést. Sőt, az általában megszokott szezonalitás is nagyon enyhe egyelőre, persze majd meglátjuk, hogy a nyár további részében mi fog történni.

Titeket érint valamennyire, hogy a tavalyihoz képest idén jóval alacsonyabb például a külföldi turisták száma Magyarországon?

Egyáltalán nem. Amikor nyaralni megy az ember, akkor van ideje arra, és szeretne is beülni egy étterembe, úgyhogy amúgy sem rendelne. A mi üzletünket ilyen szempontból nem befolyásolja a turizmus.

A foci Eb és rögtön utána az Olimpia hozott valamilyen változást az ételkiszállítás világában? Mióta Magyarországon jelen vagytok nem voltak ilyen jellegű nagy sportesemények, készültetek, készültök erre?

Most például a foci Eb nagyon egybeesett azzal, hogy kinyitottak a vendéglátóhelyek, kifejezetten az Eb-re nagy teraszok és képernyők állnak rendelkezésre, tehát valószínű, hogy szívesebben elmennek az emberek otthonról. Ennek ellenére készültünk akciókkal, foci Eb-s kampánnyal, de ez is olyan volument tud hozni, mint egy átlagos kampányunk, sem többet, sem kevesebbet.

A tavaly begyűrűzött világjárvány miatt a vendéglátóhelyek bezárásával sokan veszítették el a munkájukat, közülük rengetegen láttak lehetőséget abban, hogy ételfutárként helyezkedjenek el. Most az újranyitással tapasztaljátok a visszaáramlást?

Egy kicsit látjuk ezt a mozgást, illetve azt is, hogy nem annyian jelentkeznek, mint korábban, és ez valószínűleg ennek tudható be.

De mivel a volumenünk sem növekszik nyáron, ez most még nem fáj, nem érezteti a hatását üzleti oldalon. Nem tudom, hogy ősszel ez hogyan fog alakulni, én is kíváncsi vagyok arra, hogy a turisták mikor jelennek meg a városban, mert az éttermeknek akkor kell majd kapacitást növelniük, ami minden bizonnyal új emberek felvételével fog járni. Lehet, hogy az nagyobb hatással lesz ránk, mint most.

Tehát készültök erre?

Igen, figyeljük, de nem tudjuk, hogy mekkora hatás lesz, és mikor. Nehéz megjósolni, hogy mikor jönnek vissza a turisták Budapestre, de ez egy olyan kockázat, amivel számolunk és készülünk rá.

Márciusban körülbelül 4000 fő volt az aktív futárkapacitásotok. Ez még áll?

Igen. Lehet, hogy egy kicsit több is. Azóta sok új várost nyitottunk ki, ami szintén hozott pluszt nekünk. Most mondhatjuk azt, hogy a bevehető létszám 4500-5000 fő közé tehető.

Milyen várakozásaitok voltak 2021 elején, és most mit láttok, hová tart ez az év?

Még mindig növekedés van az ételkiszállításban, az emberek használják a szolgáltatásunkat, sokkal több felhasználónk lett tavaly, olyanok akik rájöttek, hogy ez egy hasznos kényelmi szolgáltatás, ami innentől már megmarad az életükben. Úgyhogy bizakodva várjuk az őszt, szezonalitás alapján ősszel lesz egy növekedésünk, és nem csak a meleg étel üzletágunkban. Egyre több olyan partnerünk van a platformon, aki élelmiszer, drogéria vagy más cikkeket árul.

Márciusban arról is beszélgettünk, hogy a lezárások miatt az utcákon jóformán csak ételfutárokat lehetett látni jönni-menni a fővárosban. Egy ekkora piacot, mint Budapest, be lehet teríteni? Meddig képes Budapest elbírni ezt a nagy robbanást?

Nemcsak Budapesten, hanem a többi magyar városban is azt látjuk, hogy van igény a kiszállításra. Ha megnézzük, hogy a lakosság hány százaléka használja a szolgáltatásunkat abban a 16 városban, ahol jelen vagyunk, az még mindig elenyésző a lakosság teljes méretéhez képest. Úgy gondolom tehát, hogy mindig van lehetőségünk a terjeszkedésre és bővülésre, főleg az új szegmenseinkkel, ami már nem csak meleg étel.

Azzal mi a tervetek, hogy vannak még Budapesten is olyan területek, ahová nincs kiszállítás?

Tavasszal sok városban és Budapesten is sok területet nyitottunk meg. Földrajzilag fogunk még terjeszkedni ősszel is. Ehhez persze az kell, hogy minél több éttermi partner legyen az adott lokációban, minél több olyan bolt, amit szeretnek a helyiek, és van még potenciál a kisvárosokban is. Van most például egy olyan szolgáltatásunk, amit szintén nemrég indítottunk, ez a delivery access service. Ez azt jelenti, hogy ha egy online shopnak, legyen az akár lánc vagy egy kis online áruház azt mondja, hogy nem feltétlenül csak postán küldi el a termékeket vagy GLS-sel másnapra a megrendelőinek, hanem olyat is fel akar ajánlani a weboldalán, hogy azonnali szállítás, akkor mi arra technikailag fel vagyunk készülve, hogy ezeket a kiszállításokat becsatornázzuk a woltos flottánkba.

Tehát akár fél órán belül ki tudjuk vinni egy webshop termékeit akkor is, ha azt nem a mi platformunkon keresztül adta fel a vásárló. Ebben hatalmas lehetőséget látunk.

Máshol nagyon drága az azonnali szállítás. Nálatok ez 500-600 forintért megoldható lenne?

Azzal a különbséggel, hogy mivel ez nem a mi felhasználónk, nekünk nincs ráhatásunk arra, hogy mi lesz a kiszállítás ára. Persze megegyezünk a weboldal üzemeltetőjével, de hogy ő mennyiért adja ezt tovább, erre nincs ráhatásunk. Az is lehet, hogy ingyen, az is lehet, hogy olcsóbban, ez csak a partnertől függ.

A pandémia segített abba, hogy a partnerek fejében megváltozzon az, hogy igenis van az azonnali/aznapi szállításra. Jó pár éve volt egy kutatás, aminek az volt az egyik fő megállapítása, hogy a magyarok vásárlók az a legfontosabb, hogy amikorra mondják nekik, akkora ott legyen az, amit rendeltek. Az viszont sokkal kevésbé volt fontos, hogy akár aznapra megkapják a csomagjukat. Szerinted ez áll még a mai napig is?

Szerintem van rá igény, mert bár elsődlegesen mindenki az árban tud versenyezni, hiszen a termékek nagyon hasonlók vagy akár ugyanazok is. De ha versenyezni tudunk gyorsaságban is, az egy újabb esély, hogy tudjuk növelni a megrendeléseket. Ahogy Amerikában, Ázsiában és Nyugat-Európában ez már egy igény, ha ez ár/érték arányban megfelelő, akkor itt is egyre inkább igény lesz.

Mekkora változást hozna, ha mondjuk az Amazon betörne erre a piacra?

Az Amazonnak is többfajta modellje van. Vannak saját termékei, amiket árul, van, hogy csak felrakja más webshopok termékeit, és egy csatornaként üzemel. Mi is nagyon hasonlóak vagyunk ebből a szempontból, lehetőséget adunk éttermeknek, boltoknak, kereskedőknek, hogy eljussanak felhasználókhoz, és adunk mellé egy kiszállítási szolgáltatást

De azon gondolkozunk, és szeptemberben szeretnénk ezt el is elindítani Magyarországon, hogy saját boltot, raktárat üzemeltetve, saját beszerzéssel ugyanúgy a woltos platformon keresztül adjunk el termékeket.

Mit takar pontosan ez az új szolgáltatás?

Szeptemberben tervezzük meghonosítani először Budapesten, aztán lehet, hogy a többi városban is, ahol már saját raktárakból, saját, házon belüli beszerző kollégák állítják össze azt a portfóliót, amit alapvetően élelmiszerrel fogunk kezdeni a Wolton keresztül, ennek Wolt Market lesz a neve. Ezzel pedig mi is megcsináljuk azt a modellt, ahol eggyel nagyobb szeletet veszünk ki mind operációban, mind az értékesítési láncban azzal, hogy ezeket a saját raktárakat üzemeltetni fogjuk. Ezáltal egy sokkal pontosabb, sokkal rugalmasabban alakítható termékskálát tudunk adni a woltos felhasználóknak.

Teljes Budapesttel indítotok?

Igen, most fogjuk pontosan meghatározni a raktárak helyszínét, hogy ezek milyen kiszállítási területtel induljanak. Még sok minden nincs kőbe vésve, de szeretnénk, hogy őszig ez az operáció felálljon.

Miért pont most, és miért éppen az élelmiszer szegmensben? Itt azért már elég sok szereplő van, ráadásul rendkívül nagyok, hipermarket-, szupermarketláncok, mint az Auchan, a Spar vagy a Tesco, de akár ide sorolhatom a szintén pár éve megjelent, innovatívnak számító, aznap szállítós Kiflit is.

Mindenképpen azt szeretnénk, amit eddig is megszoktak tőlünk a felhasználóink, hogy egy nagyon jó ügyfélszolgálati élményt, vásárlási élményt kapjanak, a tervünk az, hogy nagyon gyors legyen a kiszállítás, hogy fél órán belül érjen oda a csomag, amit megrendelt a vásárló. De lehet majd rendelni egy bizonyos időpontra előre is, akár egy héttel is, és nem kell időablakokat megadni, hogy otthon kelljen várni a futár érkezését. Az tény, hogy itt tényleg óriási a verseny, és nagyon sok nagy szereplő van ezen a piacon, de hiszünk abban, hogy megtaláljuk azt a pozíciót, amitől majd minket preferálnak az ügyfelek. Akár árazásban, akár termékskálában, úgy hogy közben nagyon flexibilisek és gyorsak tudunk lenni abban, ha új ügyféligények merülnek majd fel.

Mekkorára tervezitek a szortimentet?

Egy olyan alapvető élelmiszerbolt-szortimenttel szeretnénk indulni, ahol a mindennapi élelmiszerekből egy kategóriában akár több márkát is elérnek az ügyfelek, többféle árszint közül tudnak választani egy kategóriában. De hiszünk természetesen abban, hogy ezt majd folyamatosan kell bővítenünk.

El fog ez jutni oda, hogy akár ruhát vagy elektronikai cikkeket is lehet majd rendelni?

Ez is benne van. Most is lehet tőlünk rendelni Vans cipőt, a Dorko termékeit, és minden hónapban újabb termékekkel jövünk. Ez még partnereken keresztül történik, nem mi szerezzük be és értékesítjük, de amire igény van, azt megnézzük, hogy hogyan van értelme árulni.

A felület igazából már most is megvan, ha jól értem, igazából a felhasználók számára másodlagos, hogy pontosan honnan, milyen áruházból, de tud rendelni.

Így van, a felhasználó számára ez egy pluszelem, egy pluszlehetőség, hogy máshonnan is tudjon rendelni. Vagy azért, mert az ár kedvezőbb, vagy azért, mert más a szortiment, és az általa kedvelt termékek vannak. Ez most is így van, több nagy márka, élelmiszerlánc is elérhető a Wolton, mi egy platformként tekintünk magunkra. Ahol az a legfontosabb, hogy a felhasználónak lehetőséget adjunk a választásra.

Mennyire kiélezett most a verseny a piacon?

Egyértelműen nagy a verseny. A pandémia az online teret előrehozta a retailben, mindenki próbál építkezni.

Ami nálunk egyedülálló, hogy a logisztikai háttér megvan, ezért profitábilisan tudjuk üzemeltetni a kiszállításra épülő kereskedést. Az persze biztos, hogy sok mindent meg kell tanulnunk a retail piacról, de 2-3 országban már bevezettük ezt a modellt, azt látjuk, hogy nagy potenciál van benne, mert máshol is növekedést látunk. A vásárlók pedig majd eldöntik, hogy kitől vásárolnak.

Mik a külföldi tapasztalatok a Wolt Markettel kapcsolatban?

Finnországban már több lokációban vannak ilyen raktárboltok, Görögországban, Athénban is megnyitottuk, és más országok is jönnek ősszel. Azt látjuk, hogy mivel a vásárlók ismerik a szolgáltatásunkat, szívesen rendelnek tőlünk. Ezért gondoljuk azt, hogy Magyarországon is érdemes ebbe invesztálni.

Magyarország milyen helyet foglal el a cég életében, tekintetek rá egyfajta kísérleti laborként, hogy ami itt bejön, az befog máshol is, vagy akár éppen fordítva?

Azért invesztálunk, mert Magyarország az egyik kiemelt és méretében is a legnagyobb piacunk jelenleg. Ezért gondoljuk azt, hogy ezzel a felhasználóbázissal új vertikumokban is sikert tudunk elérni. Az egy törekvés, hogy a jelenlegi woltos országokban bizonyos ütemezés mellett valószínűleg mindenütt szeretnénk elindítani a szolgáltatást.

Mennyire számít a startupoknál, hogy egy love brandet kell létrehozni, aztán a vásárlók már azért vásárolnak itt, mert szeretik a márkát?

Az elején lehet, hogy így működik, de egy ekkora operációnál, ügyfél- és tranzakciószámnál nagyon fontos, hogy jó és pontos legyen a kiszolgálás, az ügyfélnek azonnali lehetősége legyen, hogy megoldja a problémát az ügyfélszolgálaton keresztül, akár egy perc alatt. Az is hozzátartozik ehhez persze, hogy nálunk az ügyfélélmény az applikáció dizájnja és funkcionalitása már a kezdetektől innovatívnak számított Magyarországon, amihez persze hozzá lehetett fejlesztődni a versenytársaknak, ezt le lehetett másolni. De mi itt nem álltunk meg, folyamatosan fejlesztjük az applikációt, a webes felületünket, pontosan azért, hogy ez ne csak egy ételrendelős logikára épüljön, hanem elkülönülten gyorsan és egyszerűen lehessen élelmiszert is rendelni. Folyamatosan költünk ezekre a fejlesztésekre, hogy továbbra is mi legyünk azok, akiknél megéri vásárolni, mert a vásárlók tudják, hogy ez jó élménye lesz.

A melegétel-rendelésekhez képest mennyire növekszik nálatok a már most is elérhető élelmiszer vagy boltos rendelés?

Ez még 10 százalék alatt van, de azt gondoljuk, hogy a jövőben ez mindenképpen nagyobb volumen lesz.

A Wolt Markettel hogy számoltok?

Szép lenne elérni a 10 százalékot majd ott is, de tudni kell, hogy a meleg ételben három év alatt jutottunk el a jelenlegi volumenszintünkre, ezért nem akarunk olyan álmokat szövögetni, amik nem válnak valóra.

A melegétel-kiszállításban a Netpincérrel ketten vagytok meghatározó szereplők. Látsz esélyt arra, hogy ide belépjen még valaki?

Reális, hogy a jövőben többszereplős lehet a piac. Minden új belépőnek ez egy nagy invesztíció, ez egy nehéz döntés, de ha körülnézek, mert most már a cseh és a szlovák piacért is felelek, valamint a balti államokért is, sok helyen 3-4 szereplő is van. Ez mára abszolút jellemzőnek mondható.

Ezek a lehetséges versenytársak szerinted inkább helyi szerveződésből fog kialakulni vagy egy nagy hal fog érkezni?

Ez nagyon nagy tőkeigényű üzlet, úgyhogy a nagy cégek tudnak ehhez reálisan hozzászólni. Ahol elkezdtek belépni tavaly, tavalyelőtt, azok mind multicégek platformjai voltak.

Mire készülhetnek a budapestiek ősszel?

Ősszel elindítjuk a Wolt Marketet, amit ugyanúgy a Wolt platformján lehet elérni. De ez már egy saját üzemeltetésű, kezdetben élelmiszerbolt, ahol azt szeretnénk elérni, hogy a lehető legjobb szortimentet tudjuk nyújtani a felhasználóknak. Ezt pedig majd bővíteni és akár több városba is eljuttatni. Ezen felül pedig továbbra is maga színvonalon vinni a meleg-ételkiszállítást, a delivery access service-t is folyamatosan fejlesztve.