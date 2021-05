Rengeteg magyar dolgozó szívhatja a fogát: hétfőtől változnak a munkaügyi szabályok

Nem csak a középiskolások és a felsősök élete változik meg hétfőtől, a nyitás újabb lépése a magyar munkahelyekre is hatással lesz. Ugyanis május 10-étől a kormányzat már nem teszi ajánlottá az otthoni munkavégzést a közigazgatásban, illetve a gazdasági szereplőknél sem. Így pedig szépen lassan vissza kell térni az irodába azoknak is, akik eddig otthonról dolgozhattak: ezt azonban a magyar dolgozók jó része nem szeretné. A Pénzcentrum felméréséből kiderült, hogy a válaszadók 16 százaléka hallani sem akar a visszatérésről, a kitöltők majdnem fele pedig bejárna ugyan, de nem egész héten.

Vége a jó világnak: azzal, hogy hétfőtől nyitnak a középiskolák, szakiskolák, valamit az általános iskolák felső tagozatai, a kormány már nem teszi ajánlottá a távoli munkavégzést a közigazgatásban, illetve a többi gazdasági szereplőnél sem. Az erről szóló rendelet tegnap jelent meg a Magyar Közlönyben.

Így pedig nem csak a középsulisok térnek vissza az iskolapadba, hanem szüleiknek is végérvényesen vissza kell térniük az irodába - legalábbis immáron nem lesz rendeletbe foglalva az otthoni munkavégzés ajánlása. Persze kérdés, mennyire akarnak visszaülni az otthoni íróasztaltól az irodaiba:

annyi biztos, hogy a munkahelyeknek nagy kihívást jelent majd megszervezni a bejárást a dolgozók átoltottságának függvényében.

Sőt, egyik napról a másikra sem lehet egyből a mélyvízbe dobni a kollégákat, éppen ezért sok cég "beszoktatással" kezdi a visszatérést. Azaz nem egész héten kell bentről melózni, elég a kijelölt napokon - így az irodák sem lesznek olyan zsúfoltak, jobban el lehet osztani, ki mikor megy be.

Most a Pénzcentrum felméréséből is az derült ki, hogy azon dolgozók közül, akiknek még eddig nem kellett visszatérni a melóba, csupán 10,1 százalék mondta azt: ő 100 százalékban vissza szeretne térni az irodába. A legtöbb válaszadó (30,76%) azzal lenne elégedett, ha csak heti 1-2 napon kellene bentről dolgozni, a többin pedig ugyanúgy otthoni munkavégzés lenne a melóban, mint eddig. 17,12 százalék megelégedne heti 1-2 nap otthoni munkával is.

Viszont a több mint 3000 válaszadó majdnem 16 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ő egyáltalán nem térne vissza az irodai munkavégzéshez.

Érdekesség továbbá, hogy a kitöltők 26 százaléka már teljesen visszatért a munkahelyére, vagy nem is volt lehetőség a home office-ra.

Komolyabb biztonsági intézkedéseket várnak el a magyar dolgozók

A Randstad Workmonitor korábbi, a témában készült felméréséből pedig az derült ki, hogy hogy érzik magukat azok, akiknek vissza kellett mennie a munkahelyükre, vagy eleve nem is dolgozhattak otthonról. A megkérdezett magyar dolgozók 61%-a úgy nyilatkozott, otthonról nem végezhető feladatai vannak és csak 37% szerint végezhető a munkája ’home office’-ból is. A munkahelyükre bejáró magyar dolgozók 71%-a visel maszkot folyamatosan munka közben, azonban 37%-uk így is folyamatosan fél a megfertőződés lehetőségétől,

egyharmaduk pedig kimondottan stresszesnek érzi magát saját és szerettei egészsége emiatt.

A vizsgált munkaerőpiacokon a dolgozók 53%-a szerint egyértelmű szabályokat hoztak mind az otthoni, mind a munkahelyi munkavégzéssel kapcsolatban, nálunk erről 43% számolt be. A dolgozók számára lényeges, hogy a munkaadók hogyan kezelik a pandémiával és a megváltozott munkakörülményekkel kapcsolatos problémákat – ezen a téren a hazai munkaadók jelenleg jól állnak. A válaszadók a nemzetközinél magasabb hányada, 59%-a maradna jelenlegi helyén – igaz, mindössze 11%-uk ajánlana egy a cégénél felmerülő munkalehetőséget saját ismeretségi körében. 27% nyilatkozott úgy, hogy a megváltozott helyzet miatt fizetésemelést vagy egyéb kompenzációt szeretne kérni.