Hivatalos, így változik a KRESZ Magyarországon: a sebességhatárhoz is hozzányúlnak

Elkészült és minisztériumközi egyeztetési fázisban van a KRESZ módosító csomag, amely több más mellett az elektromos rollerek problémáját is megoldja majd - árulta el a Telex-nek Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelő kormánybiztos.

A legutolsó hivatalos állásfoglalás szerint – amit 2019 végén Pintér Sándor belügyminiszter jelentett be a Parlamentben képviselői kérdésre -, az e-roller a segédmotoros kerékpárnak felel meg. A rendőrség számos esetben ennek megfelelően jár el ma is, ami azért probléma, mert az e-rollerrel közlekedők 99 százaléka rögtön büntethetővé is válik.

Kunhalmi Zoltán közlekedési szakértő, a KRESZ-módosítási javaslat egyik kidolgozója azt mondta, a javaslatban három definíciója van az e-rollernek:

motoros roller az, ami legalább kétkerekű, egy tengelyén kormányozott, a rajta utazó egy személyt állva szállítani képes, legfeljebb 4 kW teljesítményű motorral meghajtott jármű;

ezen belül kis teljesítményű motoros roller az a motoros roller, amit legfeljebb 350 W teljesítményű motor hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes;

nagy teljesítményű motoros roller pedig minden olyan motoros roller, ami nem kis teljesítményű motoros roller.

A kismotor-kerékpár dilemmát a javaslat úgy oldaná meg, hogy a kis teljesítményű motoros rollerre a kerékpáros közlekedés szabályai vonatkoznának, bizonyos eltérésekkel. Ilyen eltérés például, hogy rolleren utast szállítani nem lehetne, és az alkalmazható legnagyobb sebessége egységesen 25 km/óra lenne. A nagy teljesítményű motoros roller a segédmotoros kerékpárra vonatkozó szabályokat örökölné, de ezen sem lehetne utast szállítani, és ennek vezetése a 16. életév betöltéséhez kötött.