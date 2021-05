Zsebbenyúlós nyár vár a magyar kerttulajokra: százezres, sőt milliós kiadás lehet a móka vége

Lassan elkezdődik az idei grill-, és BBQ-szezon, ami a koronavírus-járvány negatív hatásai miatt idén még nagyobb népszerűségre tehet szert, mint valaha. A hússütés ugyanakkor egyszerű mókából könnyen fanatizmussá válhat, ám az induló lépések sem egyszerűek. Érdemes mindig a minőségre menni, ami azért is nehézkes, mert a piac tele van silány minőségű eszközökkel. A prioritások mentén ugyanakkor bőven lehet jól választani úgy is, hogy nem költünk vagyonokat a vállalkozásra. Akivel azonban elszalad a ló az könnyen több százezres vagy akár milliós költségekkel is szembetalálhatja magát. Persze még ez is bőven megérheti.

Bár az idei évi időjárás egyelőre nem halmozott el minket túl sok meleg nappal, azért a nyár, ha lassan is, de biztosan közeleg. Ez pedig egyet jelent azzal, hogy nemsokára kezdődik a grill-, és BBQ-szezon, amire nem árt készülni. Már csak azért sem, mert bár a koronavírus-járvány elülőben van a legtöbb EU-s tagállamban, azért a külföldi utazások szervezése idén még biztosan nem fog zökkenőmentesen menni. Már ha persze valaki akar egyáltalán számolni ezzel az opcióval.

Ha viszont nem, akkor a közelgő jó idő beköszöntével a gyakori kerti sütögetés kiváló nyári kikapcsolódás lehet az egész család számára. Ezt egyébként statisztikák is alátámasztják, ez elmúlt években ugyanis egyre népszerűbbé kezd válni Magyarországon a grillezés vagy barbecue-zás. Amin a tavalyi, 2020-as pandémiás év is nagyot lökhetett. Egyáltalán nem mindegy azonban, miként vág bele az ember ebbe a világba. A választék ugyanis elég nagy, 5 000 forint alatt is lehet például venni sütésre alkalmas eszközt, de lehet magára a készülékre akár milliókat is költeni. Hibázni pedig nagyon könnyű.

Hogyan kezdjük el a grillezést, BBQ-t?

Ökölszabály, hogy rossz készüléket könnyebb venni, mint jót. És azt sem árt észben tartani, hogy az árak bár irányadók, nem feltétlenül, minden sütési technikára az amúgy drágább eszközök a megfelelők. Mielőtt azonban alámerülnénk az eszközök áraiban, érdemes tisztázni, hogy mi a különbség a grill és a BBQ között.

A grillezés egy olyan hússütési technika, aminek során direkt hőben, magas hőmérsékleten sütünk húsokat. Ezzel szemben a BBQ technikája éppen ennek az ellenkezője, hiszen ennél az eljárásnál alacsony, 100-120 fokos indirekt hőt használó környezetből sütünk húst. Ebből az alapvető különbségtételből következik az, hogy grillezéskor általában az állatok prémiumabb részeit részesítjük előnyben, míg a BBQ esetében a kissé alulértékeltebb, nagyobb darab, zsírosabb húsoké a főszerep.

A különbségtételből természetesen adódik az is, hogy a két sütési módszerhez alapvetően két teljesen más készülékszükséglet is jelentkezik, amiben könnyű elveszni. És még arra is különösen figyelni kell, hogy a szakemberek tapasztalatai szerint

egy rosszul megválasztott első sütő az esetek 50 százalékában elfordítja a potenciális sütni vágyókat az egész vállalkozástól.

Ez persze nem is csoda, ha nem sikerül jól a hús, és mindez ráadásul egy nagyobb társaság előtt történik, könnyen elmehet az ember kedve az ilyesféle tevékenységtől. Éppen ezért a szakemberek egyetértenek abban, hogy az első grill és BBQ eszköz kiválasztása kritikus. Úgyhogy a vásárlás előtt érdemes kellően sok időt, akár hónapokat is eltölteni a potenciális eszközök mustrájával. Sőt, szakember bevonása, konzultáció is ajánlott.

Már csak azért is, mert ahogy korábban írtuk grill/BBQ eszközt például 3490 forintért is lehet vásárolni, de akár 1,8-2,3 millióért is.

Hogyan induljunk el a húskészítés útján?

Induláskor a legfontosabb, hogy az ember definiálja, milyen céljai vannak. Grillezni akar-e, barbecue-zni, vagy esetleg mind a kettőt. Érdemes megjegyezni, hogy univerzális sütőkből is bőven kapni jót, de sokak szerint a specialista sütőkkel lesz igazán nagy élmény a végeredmény. A megfelelő sütő kiválasztásával azonban az a baj, hogy

rosszabb eszközt vásárolni könnyebb, mint jót.

Jó hír azonban, hogy ma az interneten rengeteg releváns tartalmat talál az ember a témában, illetve az eszközökről, sőt magáról a sütés folyamatairól is rengeteg (tutorial) videó érhető el. Rontani tehát csak az tud, aki nem fordít kellő energiát a vásárlásra vagy az, aki az első adandó ajánlatra ráugrik akár egy nagybevásárlás során. Grill vagy BBQ-szűzként tehát jobb szaküzletben vásárolni vagy legalább a puhatolózást ott megkezdeni.

További jó hír, hogy a szakmában immáron több, akár több évtizedes múltra visszatekintő gyártó is van. Ami azért örvendetes, mert bár az ár nem mindenható, érdemes a jobb, elismertebb márkák háza táján keresgélni a számunkra legjobb ár/érték aránnyal rendelkező terméket. Fontos lehet a választás szempontjából, hogy a kiszemelt készüléknek van-e hazai márkaképviselete, és az is biztos, hogy a rozsdamentes grillrács mindig jobb, mint a krómbevonatos, de sztéksütéshez például az öntöttvas grillrács a legmegfelelőbb.

Silány minőségű készülékre nem éri meg pénzt áldozni, akkor sem, ha kevés pénzről van szó. Akkor inkább gyűjtsünk egy jobbra sütőre. Gondoljunk csak bele, ha valaki BBQ technikával akar húst készíteni, akkor az akár 12 órájába is telhet, a hőt pedig bírnia kell a berendezésnek. De ez már csak ilyen műfaj.

Milyen sütőt vegyünk?

Ahogy azt már korábban írtuk, a grillezés és a BBQ között már a készülékekben is erős határvonal húzódhat. De ugyanilyen fontos különbségtétel a sütők „hajtóanyaga” is. Ez utóbbi alapján megkülönböztetünk gázos, fatüzeléses, villanyos vagy ezek valamilyen kombinációjú sütőket. Ha az ember egyébként körbenéz a készülékek piacán, akkor látja, hogy a legtöbb ajánlatot messze a gázos készülékek között lehet megtalálni. Ez nem is véletlen.

Ez egy elég egyszerűen használható, és ami még fontosabb, szabályozható közeg, ami nem jár plusz munkával, óriási szaktudásbeli jártasságot sem követel, és fafüst sincs. Ezzel szemben természetesen sokan vannak olyanok, akik már csak elvből sem nyúlnának gázos sütőhöz, akik csak a fában, szénben hisznek. Aztán az újabb időkben ezeket a technikákat is bőven lehet kombinálni.

Gázgrill: nem igényel nagy szaktudást, kényelmes, könnyen kezelhető, hátránya, hogy alacsonyabb hőfokon kevésbé sikeres. Az árakat tekintve egy kempingdarabot akár 30 ezer forint körüli áron is be lehet szerezni, de azért a belépő szint itt inkább 50-60 ezer forint, ahonnan a határ a csillagos ég, ahogy korábban írtuk, ez akár több mint 2 millió forint is lehet – ez a készüléktípus a legelterjettebb.

nem igényel nagy szaktudást, kényelmes, könnyen kezelhető, hátránya, hogy alacsonyabb hőfokon kevésbé sikeres. Az árakat tekintve egy kempingdarabot akár 30 ezer forint körüli áron is be lehet szerezni, de azért a belépő szint itt inkább 50-60 ezer forint, ahonnan a határ a csillagos ég, ahogy korábban írtuk, ez akár több mint 2 millió forint is lehet – ez a készüléktípus a legelterjettebb. Gömbgrill: egy másik elterjedt készülékfajta, ez testesíti meg gyakorlatilag sokak szemében a grill, BBQ életérzést. Ez persze nem is csoda, hiszen ezek a berendezések általában szénnel működtethetők, aminek az eredménye a valódi füst. A baj csak az, hogy ezek profi használatához nem árt a gyakorlat, a hőszabályozás ugyanis nem megy egyik napról a másikra. A másik gond, hogy mivel a gömbgrill a maga valójában egy egyszerű kivitel, a piacon rengeteg belőle a silány darab. Igen, azok, amiknek az első használata után a vásárlók 50 százaléka fel is hagy az egész vállalkozással. Ugyanakkor ezt a terméket régi múltra visszatekintő gyártók is gyártják, jó minőségű alapanyagokból, ami azt jelenti, hogy aki már komolyabban beleugrana a grill, BBQ témába, azok relatíve alacsony, 30-50 ezer forintért már nagyon pöpec belépő szintű eszközt vásárolhatnak. E kettőségből adódik, hogy gömbgrillt 5 ezer forint alatti áron is ugyanúgy vásárolhatunk, miként 250 000 forintot is kiperkálhatunk érte.

egy másik elterjedt készülékfajta, ez testesíti meg gyakorlatilag sokak szemében a grill, BBQ életérzést. Ez persze nem is csoda, hiszen ezek a berendezések általában szénnel működtethetők, aminek az eredménye a valódi füst. A baj csak az, hogy ezek profi használatához nem árt a gyakorlat, a hőszabályozás ugyanis nem megy egyik napról a másikra. A másik gond, hogy mivel a gömbgrill a maga valójában egy egyszerű kivitel, a piacon rengeteg belőle a silány darab. Igen, azok, amiknek az első használata után a vásárlók 50 százaléka fel is hagy az egész vállalkozással. Ugyanakkor ezt a terméket régi múltra visszatekintő gyártók is gyártják, jó minőségű alapanyagokból, ami azt jelenti, hogy aki már komolyabban beleugrana a grill, BBQ témába, azok relatíve alacsony, 30-50 ezer forintért már nagyon pöpec belépő szintű eszközt vásárolhatnak. E kettőségből adódik, hogy gömbgrillt 5 ezer forint alatti áron is ugyanúgy vásárolhatunk, miként 250 000 forintot is kiperkálhatunk érte. Szmóker-királyok: az úgynevezett szmókerek szintén igen elterjedt eszközök, ezek az ofszet füstön sütő, két terű berendezések úgy működnek, hogy az egyék részükben ég a faszén vagy a fa, míg a másik részükben az így keletkező hőben és füstben készül az étel. Ezeket lehet grillezésre vagy BBQ-ra is használni, ám igen nagy gyakorlatot igényel a használatuk. Ezen felül a jó minőségű darabok beugró ára igen magas, 300-350 ezer forint környékén mozog, ahonnan a határ a csillagos ég, az akár 2,5 millió forintos készülékekig. Figyelni kell, mert ezekből a termékekből is gyártanak silány minőségűeket, úgyhogy ha valaki egy nagyon olcsó árcédulával találkozik az minimum gyanakodjon.

Természetesen a három nagyon ismert készüléktípuson felül is bőven akad még választék. Vannak például szekrény szmókerek, ám ezek induló ára is több százezer forint. Nagyon elterjedt és sokak által kedvelt termék például a Big Green Egg kamadó sütő, ám ez sem olcsó mulatság, a legkisebb darab belőle több mint 200 ezer forint, még a legdrágább már majdnem a milliót súrolja. Ehhez hasonló, szintén kerámiagrilleket is lehet még találni a piacon, de arra készüljön fel az ember, hogy zsebbenyúlós vállalkozás lesz ezeket kifizetni.

A hússütés királya

Ahogy azt a készülék-, és ármustrából láttuk, igen komoly különbségek figyelhetők meg berendezés és berendezés között a grill, BBQ piacon. Egy-egy jól megválasztott sütővel, elegendő gyakorlás után azonban olyan élményekben lehet részünk, amiről eddig álmodni sem mertünk volna. A hús sütése ugyanis egy bizonyos szint után már művészet, és még ha valaki nem is akarja az egész életét erre feltenni, mindenképp foglalkozzon a témával vásárlás előtt. Ja, és természetesen azt se felejtsük el, hogy

hússütésnél a végeredmény 60 százalékban az alapanyagon múlik, 40-ben pedig minden máson.

Kell tehát: jó sütő, jó minőségű szén - vegyszerezetlen fa (ha olyan technikával sütünk), megfelelő kiegészítő eszközök, jó minőségű hús és természetesen rengeteg gyakorlás. Ne feledjük, ennél a hobbinál tényleg mindennek klappolnia kell!