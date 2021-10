Durva, ami a budapesti bicikliboltokban történt: 2021-ben jöhet a fekete leves?

2020-ban brutálisan növekedett a biciklipiac Európában, ezt a bővülést itthon is megérezték. Az ellátási láncokat ugyanakkor nagyon megterheli a járvány, a szűkös szállítási kapacitások pedig továbbtetézik a bajt. Budapesti bicikliboltosokat kérdeztünk tapasztalataikról, valamint arról, hogy mire számítanak a következő időszakban.

A nemzetközi sajtóban egyre több cikk jelenik meg arról, hogy a 2020-as felfutást követően, mára felhők gyülekeznek a kerékpáros piac fölött. A Guardian cikke szerint az Egyesült Királyságban 400-nál is több üzlettel rendelkező, motoros és biciklis termékekre specializálódott áruházlánc, a Halfords eladásai 26 százalékkal estek vissza 2021-ben, de a német piacon is hasonló csökkenést tapasztaltak – igaz, az e-biciklik eladása 9 százalékkal nőtt, ahogy az export is emelkedett 11 százalékkal.

Az értékesítési volumen csökkenése mögötti okok a globális ellátási lánc problémáira vezethetők vissza, ezek közé tartozik, hogy egyre drágább a biciklik gyártásához szükséges nyersanyag, valamint, hogy a koronavírus-járvány miatt le-leállnak a gyárak, amelyek amúgy sem tudtak alkalmazkodni a szintén a járvány miatt megugrott kereslet-növekedéshez. Az Egyesült Királyságban ráadásul a helyzetet tetézi, hogy a Brexit miatt iszonyú hiány alakult ki kamionsofőrökből is.

Kíváncsiak voltunk, hogyan alakult az elmúlt év néhány nagyobb hazai kerékpárüzletben, és hogy mennyire sújtják a hazai piacot az ellátási lánccal kapcsolatos problémák, mint például az áruhiány. Az általunk megkeresett boltok vegyes képről számoltak be a Pénzcentrumnak.

Tavaly nagyon ment, de most megreccsen a piac?

Néhány kereskedés elmúlt évekbeli beszámolóját elnézve, a tavalyi év itthon is jól sikerült a bicikliboltosoknak. A Berguson nettó árbevétele 2020-ban egy év alatt 486 millió forintról 789 millió forintra nőtt, a Bringalandé 344 millióról 672 millióra, a Mesterbike-é pedig 79 millióról 142 millióra.

Aki már rohanna is bicikliboltot nyitni egy üres üzlethelyiségbe a körútra, néhány szempontot jó, ha figyelembe vesz: például, hogy 2023 előtt nemigen lesz bicikli a boltban, és van olyan cég is, ahol már csökkenő eladási volumenekről számoltak be.

Augusztusban eltűntek a vásárlók

„2021 első része még a 2020-at is fölülmúlta, augusztus-szeptemberben viszont mintha elvágták volna az érdeklődést, jelentősen visszaestek az eladások, és mind e-mailen keresztül, mind pedig személyesen kevesebb lett az érdeklődő” – közölte a Pénzcentrummal Nagy András, a Berguson cégvezeteője. A szakember mindemellett bizakodó:

még ha a lanyha érdeklődés – amely szeptemberben már a 2019-es szintet is alulmúlta – meg is marad, akkor is legalább hozni fogják a tavalyi értékesítési számokat, de még a növekedést sem zárták ki.

Nagy András ugyanakkor az ellátási láncok akadozását megerősítette a Pénzcentrumnak. Június-júliusban például jelentős áruhiánnyal küzdöttek, sokkal jobb eladási számokat produkáltak volna, ha lett volna elég árujuk.

Az általánosságban erős első félévet annak köszönhették, hogy tavaly arra tettek: folytatódni fog a biciklis boom, ezért óriási készlettel – több ezer biciklivel – vágtak neki az idei évnek. A biciklis szakmában egyébként egyre inkább tudni kell előre tervezni: 2020-at megelőzően még elég volt a következő évi előrendeléseket az előző év augusztus-szeptemberi időszakában leadni, és a bicikliket el is kezdték szállítani októberben. Idén viszont már márciusban le kellett adni a 2022-es előrendeléseket, sőt, van olyan gyártó, aki már a 2023-as igényeket is bekérte.

Iszonyúan megnőtt a beszállítók szállítási ideje a gyártók felé, így a nagykereskedőknek és a boltoknak is jóval korábban kell megrendelni az árut

– közölte Nagy. Hozzátette: ez finanszírozási kihívás elé is állítja a boltokat, korábban ugyanis rugalmas fizetési kondíciókat biztosítottak a nagykereskedők az előrendelésekre, most viszont ezek megszűntek. A leszállított mennyiséget azonnal ki kell fizetni, ezt pedig tetézi, hogy míg korábban elég volt az éves eladás 30 százalékát előrendelni – a többit évközben is be lehetett szerezni –, ma már a teljes éves eladandó mennyiséget egyszerre kell berendelni, ami azt is jelenti, hogy szállításkor az egészet egyben kell majd kifizetni.

A piaci viszonyokra jellemző, hogy az egyik német gyártó már most jelezte nekik: a 2022-re berendelt mennyiség harmadát fogják csak tudni leszállítani, egy másik gyártónál pedig mindössze félóra alatt elkapkodták a kereskedők a jövő évre előirányozott 120 ezres volument.

Mi a feleségemmel, aki az üzlettársam is, ott ültünk a gépnél 7:50-kor, így mi tudtunk rendelni, de 8:30-kor elfogyott az összes bicikli

– szemléltette a helyzetet.

Az eladott kerékpárok árával kapcsolatban Nagy András közölte: az elmúlt másfél évben eleve 15 százalékot drágultak a kerékpárok, a következő egy évben pedig hasonló emelkedésre számít, de még ezen felül is elmondható, hogy eleve megindult a kereslet a drágább kerékpárok iránt.

„Korábban 120 ezertől indultak nálunk a kerékpárok, most már inkább 150 ezer forinttól. Ugyanakkor már nem nyelnek akkorát a vásárlók, ha érdeklődésre elmondjuk, hogy egy adott bicikli 300-400 ezer forintban kerül” – közölte. Elmondása szerint már az 500-650 ezer forint közötti eladások sem ritkák, ugyanakkor e fölött már kevesebb a tranzakció. Úgy látja, ennek az az oka, hogy itt már elérhető közelségbe kerülnek a jobb elektromos biciklik, így sokan ebben az árkategóriában úgy döntenek, inkább még ráfizetnek néhány százezer forintot, és beruháznak egy elektromos rásegítéssel rendelkező modellre.

„L”-es mountain bike nem volt hónapokig

A Bringalandnál szintén megerősítették a Pénzcentrumnak, hogy ők is szenvedtek idén az áruhiánytól, ugyanakkor ők nem számoltak be volumencsökkenésről az elmúlt időszakban, és a teljes 2021-es év tekintetében is enyhe növekedéssel kalkulálnak.

2020 tavaszától óriási kereslet lett a kerékpárokra világszerte, Magyarországra pedig ez kiemelten jellemzővé vált

– közölte a Pénzcentrummal Kusz Mátyás, aki a Bringalandnál a beszerzéssel foglalkozik.

A szakember elmondta: a keresletnövekedés arányosan azért magasabb Magyarországon, mint a régió más országaiban, mert jóval alacsonyabb bázisról indultunk. Nemcsak magára a biciklis tevékenységre költenek itthon jóval kevesebbet a vásárlók, mint Ausztriában, Csehországban vagy akár Szlovákiában, de ezekben az országokban jellemzően drágább bicikliket is értékesítenek.

„Ausztriában és Németországban az értékesítés harmadát már bőven kiteszik a 3 000 [kb. 1 millió forint – a szerk.] euró fölötti e-biciklik” – mondta el Kusz. Hozzátette: itthon erről még szó sincs, az értékesített kerékpárok átlagára a fele, harmada, mint az említett országokban. Mindemellett arra is felhívta a figyelmet, hogy kizárólag a hazai költések alapján nem lehet megítélni a helyzetet, a nagyobb nyugat-európai biciklis webshopok ugyanis értékesítenek Magyarországra is.

Az ellátási láncot sújtó problémákkal kapcsolatban elmondta, hogy sem a gyártók nem tudják tartani a lépést a megnövekedett igényekkel, sem pedig a szállítmányozást végző cégek. Kusz is megerősítette, hogy sokkal korábban kell leadni a rendeléseket, mint a 2020-as évet megelőző időszakban, és még így, előre tervezve is okoznak meglepetéseket a leterhelt kapacitások.

Egy konténernyi biciklit korábban 3-4 ezer dollárért szállítottak el Ázsiából Európába, ma már ez az ár 10-15 ezer dollár, karácsonyra pedig azt hallani, hogy 20-25 ezer dollár is lehet. Egy konténerben 200-250 bicikli fér el, így ez már önmagában is jelentősen emeli a kerékpárok árát

– közölte.

Kusz Mátyás is úgy látja: egyre fontosabb, hogy egy bolt tudjon előre tervezni, mert csak korai rendeléssel biztosítható, hogy megfelelő mennyiségben kapjon árut, ugyanakkor ez sem garantálja mindig, hogy ki tudják elégíteni a vevői igényeket. Idén például hónapok teltek el úgy, hogy nem volt „L”-es méretű mountain bike-juk, pedig egyszerre 300-500 bringa is van az üzletükben, és rengetegen keresték ezt a típust ebben a méretben.

A teljes hazai piac tekintetében inkább stagnálásra vagy kis mértékű csökkenésre számít, de szerinte ennek az egyik oka, hogy még mindig viszonylag magas a kisebb bicikliboltok piaci részesedése. Ezekben az üzletekben jellemzően 10-20 bicikli van készleten, a többit igény szerint rendelték be. Vagyis rendelnék be, mert bár ez a gyakorlat 2020 előtt jól működött, ma már nem kivitelezhető, mert nincs készlet a nagykereskedőknél.

A Bringalandnál 200 és 300 ezer forint között kezdődnek a biciklik, az átlagos eladásuk 300 ezer forint körül alakul.

Ez ugyanakkor csak az átlag, aki országúti kerékpárt keres, az jellemzően többet, akár 800 ezer forintot is áldoz rá, de nem ritka a másfélmilliós értékesítés sem

– mondta el Kusz Mátyás. Hozzátette, hogy már a 2,5 milliónál drágább bicikli értékesítése sem kuriózum, ami viszont viszonylag ritka, hogy valaki 4,5 milliónál többet költsön el egy kerékpárra.

Hosszú távon úgy látja: a hazai piacban még nagy potenciál van, hiszen sokakat lehet még bevonni a kerékpározásba, de világszinten sem számolnak jelentős visszaeséssel a következő években, inkább a kapacitásbővítésről szólnak a hírek a gyártók közeléből.

Nagyobb is lehetett volna a bővülés

„Idén is nőtt a forgalmunk, de jobban is nőhetett volna, ha minden igényt ki tudunk elégíteni” – közölte a Pénzcentrum megkeresésére Szép András, a Mesterbike & coffee tulajdonosa. Hozzátette: az idei évre jellemző volt, hogy nemcsak a tavasz-nyári időszakban történt sok vásárlás, hanem például februárban is, hiszen sokan, tanulva abból, hogy 2020-ban esetleg nem sikerült kerékpárt vásárolniuk, 2021-ben már korábban léptek.

Az áruhiánnyal kapcsolatban közölte: fitness és crosstrekking kerékpárok például nehezebben voltak beszerezhetők, s mivel ezekben a kategóriákban a belépőmodellek nem számítanak kifejezetten drágának, ezért ezekből többet is el tudtak volna adni.

Mindemellett az elmúlt két évében a Mesterbike-nál is érzékeltek elmozdulást a drágább modellek felé. Egyfelől elkezdődött egy kultúraváltás a kerékpárok felé mutatott attitűdök terén, tehát többen elkezdték érzékelni, hogy mennyivel jobb élményt nyújt egy magasabb kategóriájú biciklin ülni, és ezért egyre kevésbé rökönyödtek meg azon, ha mondjuk egy kerékpár egymillió forintnál is többe kerül.

Másfelől jelentkezett egyfajta FOMO-hatás is, azaz, hogy senki nem akart kimaradni a kerékpáros boomból.

„Ha valaki az látta, hogy a környezetében sokan vesznek jobbnál jobb kerékpárokat, esetleg még ki is próbálta őket, majd pedig azzal szembesült a bringaboltokat járva, hogy nincs olyan bicikli, ami neki elérhető lenne, az fokozhatta a vásárlási kedvet” – számolt be az áruhiány kerékpáros körökben megélt hatásáról a szakember.

A Mesterbike által forgalmazott biciklik körülbelül 350 ezer forinttól indulnak, a legkelendőbbnek pedig az 500 ezer és egymillió forint közötti modellek számítanak, melyek jellemzően gravel vagy országúti kerékpárok. Idén ugyanakkor – valószínűleg a gravel farvizén – a mountain bike-ok is elkezdtek visszakapaszkodni.

Szép Andtrás elmondása szerint 3 millió forint fölött már ritkán értékesítenek biciklit, még az elektromos összteleszkópos kerékpárok értékesítése is jellemzően megáll ennél a határnál, városi társaik pedig jellemzően kevesebből is kijönnek.

Az elmúlt időszakban tapasztalt emelkedő költési szintet fűthette az is, hogy sokan nem akartak bizonytalan ideig várni egy adott kerékpárra, tehát ha elindultak például félmilliós büdzsével biciklit venni, de azt látták, hogy ennél valamivel drágábban – mondjuk 650 ezer forintért – tudnak azonnal egy, az eredetileg kiszemeltnél egyébként jobb felszereltségű kerékpárt venni, akkor gyakran elvitték azt. Évközben ugyanis egyre hosszabbak és bizonytalanabbak a várakozási idők.

Megerősítette, hogy szezonközben csak nehezen tudnak beszerezni bicikliket, nekik is szinte mindent elő kell rendelni, ráadásul nem is egy évre. A 2022-es évre már idén márciusban, 2023-ra pedig júniusban és szeptemberben leadták az igényeiket.

A szakember nem vár csökkenést a következő években sem: egyfelől meglehetősen alacsony bázisról indult a bicikliértékesítés felfutása Magyarországon – nemcsak nyugat-európai, de régiós viszonylatban is –, így van még hely a piac bővülésére.

Másfelől pedig úgy látja: a bringa jó helyzetben van egy olyan világban, ahol a zöld szempontok egyre fontosabbá válnak. A járvány ráadásul sok embert arra sarkalt, hogy nyisson az egyszerűbb, helyben élvezhető megoldások felé. Egy bicikli pedig egy országon belül is ki tudja tolni a szabadidő-eltöltés vagy a sportolás határait – még akkor is, ha épp kijárási korlátozás van érvényben vagy épp az országhatár van lezárva.

Néhány kockázatot mindemellett lát a jövővel kapcsolatban: egy járványhelyzet miatti néhány hetes gyárleállás – főleg a gyártók beszállítói esetében – akár hónapokkal is lassíthatja a biciklik gyártását, ráadásul más Távol-Keleten gyártott árucsoportok felé is megnőtt a kereslet, és ezek a termékek is ugyanazokat a szállítási kapacitásokat terhelik, melyeken keresztül a biciklik eljutnak Európába. Ez a verseny pedig nemcsak a leszállított biciklik számát csökkentheti, de a szállítmányozás árát is az egekbe srófolhatja.