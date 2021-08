Szépen telnek a magyar gáztározók: nagy lemaradásban Európa

A magyar piacon gyorsított ütemben halad a földgázbetárolás, a tavaly júniusi mennyiség kétszerese került idén a tárolókba, miközben szinte egész Európa le van maradva - tájékoztatott csütörtökön a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

A MEKH friss piacmonitoring riportja alapján arról is beszámolt, hogy a nyár elején jelentős drágulás jellemezte az európai földgázpiacot, tavaly júniushoz viszonyítva négyszeresére nőttek az árak.

Jelentősen emelkedő gázárak jellemezték a júniusi hónapot: egyetlen hónap alatt több mint 8 euró/MWh volt az áremelkedés a spot piacokon, tavaly júniushoz viszonyítva négyszeresére nőttek az árak. Az áremelkedést elsősorban az okozta, hogy globálisan vált szűkössé a gázpiac: az ázsiai kereslet gyorsan nőtt, így Európába alig érkezett LNG.

A nyári karbantartások miatt a csővezetékes szállítók kínálata is korlátozott volt, miközben szinte egész Európa le volt maradva a betárolással. Bár Ukrajna felől lett volna elérhető szállítókapacitás, az Északi Áramlattal kapcsolatos nemzetközi tárgyalások előtt az orosz földgáz kínálata is csökkent. Az alacsony tárolói készletszint miatt a piac arra számít, hogy a piaci szűkösség az egész gázévben fennmarad. Így a 2022-re várt gázárak is 25 euró/MWh fölé emelkedtek, a kereslet és kínálat egyensúlyba kerülését és az árak mérséklődését csak 2023-tól várják a kereskedők.

Az európai trendekkel ellentétben a magyar piacon gyorsított ütemben haladt a betárolás, a tavaly júniusi volumen kétszerese került a tárolókba. Az extra betárolás forrása az Ukrajna és kisebb mértékben a Románia felől érkező import volt. Bár a hazai piac jellemzően olcsóbb volt, mint az osztrák, Ausztria felől mégis importált Magyarország, miközben Szlovákia felé a kiszállítás volt jellemző.

Az LNG-terminál átadása óta a horvát és a magyar piac egyre jobban integrálódik, amit jól mutat, hogy a rendszeres tranzitszállítások megszűnése ellenére egyre nagyobb a kétirányú kereskedelmi áramlás a két piac között - közölte a MEKH.