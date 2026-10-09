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Egészség

Súlyos dolog derült ki a bolti zöldségekről: milliók fogyasztják így, ezzel az egészségükkel játszanak

Pénzcentrum
2026. október 9. 09:12

A zöldségek és gyümölcsök tápanyagtartalma az 1960-as évek óta a felére csökkent egy friss brit kutatás szerint, aminek fő oka a talajállapot folyamatos romlása. A folyamat a testsúlycsökkentő készítmények terjedésével párhuzamosan jelentős közegészségügyi kockázatot hordoz - számolt be az Independent.

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A Deep Science Ventures (DSV) kutatói megállapították, hogy ma kétszer annyi zöldséget és gyümölcsöt kellene elfogyasztanunk ahhoz, hogy ugyanannyi káliumhoz, magnéziumhoz vagy rézhez jussunk, mint hatvan évvel ezelőtt. A gabonafélék, a kenyér, valamint a sárgarépa, az alma és a borsó egyes létfontosságú tápanyagaik 20–50 százalékát veszítették el az elmúlt évtizedekben.

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A szakértők szerint a háttérben a hozamnövelésre összpontosító, évtizedes nemesítési és agrotechnológiai gyakorlat áll. A gabonafélék hektáronkénti termésátlaga 215 százalékkal emelkedett az 1960-as évek óta, aminek köszönhetően az alultápláltság aránya a fejlődő országokban 35-ről 12 százalékra esett vissza. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor világszerte több mint kétmilliárd ember szenved legalább egy mikrotápanyag klinikai szintű hiányától. Ez a probléma a fejlett gazdaságokban is jól dokumentált: az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban a lakossági étrend gyakran kalóriadús, ám tápanyagokban szegény.

A tanulmány konkrét példákat is felsorakoztat. A búza szelénszintjének csökkenése miatt például egy nőnek ma négy szelet teljes kiőrlésű kenyeret kellene elfogyasztania ahhoz, hogy a napi ajánlott szelénbevitel mindössze egyharmadát fedezze. Emellett az 1960-as évek óta nemesített kenyérbúzafajták kevesebb mint harmada éri el az ajánlott cinktartalmat.

A tápanyaghiány egészségügyi következményei kifejezetten súlyosak. A szelénhiány gyengíti az immunrendszert és növeli a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, a cinkhiány a bőr és a haj állapotát, valamint az immunrendszert károsítja, míg a vashiány fáradtságot és koncentrációs zavarokat idéz elő. Az alacsony káliumbevitel emellett akár 21 százalékkal is növelheti a stroke kockázatát.

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A helyzetet tovább súlyosbíthatja a GLP-1 típusú testsúlycsökkentő készítmények – mint az Ozempic és a Mounjaro – gyors terjedése. Mivel ezek a gyógyszerek csökkentik az étvágyat, a páciensek kevesebbet táplálkoznak, miközben az elfogyasztott élelmiszerek tápanyagsűrűsége már eleve alacsonyabb. A szakértők becslése szerint ez a kettős hatás az Egyesült Királyságban mintegy ötmillió munkaképes korú felnőttet sodorhat a létfontosságú vitaminok és ásványi anyagok elégséges szintje alá.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a megoldáshoz szükséges eszközök – a tudatos nemesítés, a talajminőség javítása, a piaci ösztönzők és a szakpolitikai intézkedések – már mind rendelkezésre állnak. Edig csupán az hiányzott, hogy a problémát a gyökereinél, a forrásánál mérjék fel és kezeljék.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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