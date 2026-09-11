2026. szeptember 11. péntek Teodóra
17 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
hpv elleni védőoltás
Egészség

Nagyon fontos határidőre figyelmeztetik a magyar szülőket: már csak keddig lehet kérni az ingyenes védelmet

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 15:00

Azon szülőknek, akik igényelni szeretnék hetedikes gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást, keddig kell visszajuttatniuk a kitöltött beleegyező nyilatkozatot az iskolákba.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a daganatos betegségek megelőzése érdekében a fiúknak és a lányoknak egyaránt javasolja az ingyenes vakcina felvételét a humán papillomavírus (HPV) ellen. Az immunizálás a daganatos megbetegedések megelőzésének egyik leghatékonyabb eszköze. A hazai iskolai oltási programban azért a hetedikesek számára biztosítják a készítményt, mert a védettség kialakítása ebben az életkorban a legeredményesebb.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár az oltás nem kötelező, az egészség megőrzése és a súlyos betegségek elkerülése érdekében a beadatása kifejezetten ajánlott. A vakcina teljesen biztonságos, nem tartalmaz élő vírust, így semmilyen módon nem befolyásolja a sejtek normális működését.

Az oltóanyagot az iskolaorvos adja be a diákok felkarjába. A megfelelő védettség kialakulásához mindkét adag beadása elengedhetetlen, amelyeket hat hónap különbséggel kapnak meg a tanulók.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #iskola #oltás #védőoltás #rák #hpv #vakcina #diákok #megelőzés #szülők #egészség megőrzése #nngyk
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:00
16:48
16:32
16:16
16:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 11.
Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
2026. szeptember 10.
Kiderült a magyar luxushotelek féltett titka: erre biztos nem számítanak a tehetős vendégek
2026. szeptember 11.
6+1 szuper kutyás túra őszre, amit imádni fog a gazdi is: tappancsra és bakancsra fel, irány a magyar vidék!
2026. szeptember 11.
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
2026. szeptember 11.
Eltörli a plázastopot a Tisza-kormány? Ugrásra készen várnak a boltláncok: százával nyílhatnak új üzletek
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 11. péntek
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás
2
3 hete
Hivatalos, új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon: őket érinti a bejelentés
3
3 hete
Nagyon vigyázz, ha te is ilyen gyógyszert szedsz: súlyos mellékhatásra derült fény, rengeteg magyar van veszélyben
4
4 hete
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
5
1 hónapja
Fajsúlyos változás jön a magyar orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a lépés, erre készül Hegedűs Zsolt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fiat pénz
Mi az a fiat pénz? Nos, Fiat pénznemnek minősülnek a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközök, mint például az angol font (GBP), az euró (EUR), vagy épp a magyar forint (HUF). A fiat pénzek esetében a központi bank vagy állami hatóság gyakorlatilag bármilyen anyagot (például a könnyű, praktikus és könnyen hordozható papírt) felhasználhat fizetőeszközként.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 16:05
6+1 szuper kutyás túra őszre, amit imádni fog a gazdi is: tappancsra és bakancsra fel, irány a magyar vidék!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 14:50
Üzemanyag-támogatást jelentett be Magyar Péter: ezek az autósok jogosultak, ennyit kapnak az államtól
Agrárszektor  |  2026. szeptember 11. 16:29
Működik az új csodafegyver: már okositatókkal figyelik az állatokat