Nagyon fontos határidőre figyelmeztetik a magyar szülőket: már csak keddig lehet kérni az ingyenes védelmet

Azon szülőknek, akik igényelni szeretnék hetedikes gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást, keddig kell visszajuttatniuk a kitöltött beleegyező nyilatkozatot az iskolákba.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a daganatos betegségek megelőzése érdekében a fiúknak és a lányoknak egyaránt javasolja az ingyenes vakcina felvételét a humán papillomavírus (HPV) ellen. Az immunizálás a daganatos megbetegedések megelőzésének egyik leghatékonyabb eszköze. A hazai iskolai oltási programban azért a hetedikesek számára biztosítják a készítményt, mert a védettség kialakítása ebben az életkorban a legeredményesebb.

Bár az oltás nem kötelező, az egészség megőrzése és a súlyos betegségek elkerülése érdekében a beadatása kifejezetten ajánlott. A vakcina teljesen biztonságos, nem tartalmaz élő vírust, így semmilyen módon nem befolyásolja a sejtek normális működését.

Az oltóanyagot az iskolaorvos adja be a diákok felkarjába. A megfelelő védettség kialakulásához mindkét adag beadása elengedhetetlen, amelyeket hat hónap különbséggel kapnak meg a tanulók.