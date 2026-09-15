2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
20 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hands in blue surgical gloves holding Ozempic Insulin injection pen for diabetics.
Egészség

Mélyütést kaphatnak a legkevesebb pénzből élők: így lesz hamarosan már az egészséges életmód is luxus számukra

Borbándi Dániel
2026. szeptember 15. 06:33

Az elhízás kezelésében áttörést ígérő gyógyszerek csökkenthetnék az egészségügyi egyenlőtlenségeket, de az üzleti érdekek akár az ellenkező irányba is terelhetik a folyamatot. Miközben a magas árak sokakat kizárnak a kezelésekből, az élelmiszeripar már a kisebb étvágyú fogyasztókban is új piaci lehetőséget lát.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A fogyásról szóló közbeszéd egyik meghatározó témájává váltak a GLP-1-alapú gyógyszerek – ennek legismertebb terméke az Ozempic, amelyből sokáig hiány is kialakult a patikákban a hatalmas kereslet miatt. Az ilyen készítmények hatásossága mellett egyre több szó esik a gyógyszerek áráról, hozzáférhetőségéről, és arról is, hogyan alakíthatják át az elhízás megítélését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A készítmények körül közben egész üzleti ökoszisztéma épül: a gyógyszergyártók mellett élelmiszeripari vállalatok és életmódprogramokat kínáló szolgáltatók is igyekeznek részesedni a piacból.

Mennyire biztonságosak ezek a gyógyszerek?

Korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy több mint kétszáz halálesetet és mintegy 158 ezer feltételezett mellékhatást jelentettek a brit gyógyszerhatóságnak (MHRA) a súlycsökkentésre és cukorbetegség kezelésére használt készítményekkel kapcsolatban. A bejelentések a Mounjaro, az Ozempic, a Wegovy és a Saxenda hatóanyagait is érintették.

Ezek az adatok azonban nem bizonyítják, hogy a panaszokat vagy a haláleseteket a gyógyszerek okozták: a rendszer a bejelentők által feltételezett összefüggéseket rögzíti. Az MHRA hangsúlyozta, hogy a számokat a Nagy-Britanniában felírt több millió recept összefüggésében kell értékelni. A bejelentések mennyiségét a készítmények terjedése és a lehetséges mellékhatásokkal kapcsolatos növekvő tudatosság is befolyásolhatja.

A hatóság szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, az engedélyezett alkalmazásnak megfelelő használat mellett a kezelések előnyei továbbra is meghaladják a lehetséges kockázatokat. A biztonságosságukat folyamatosan felülvizsgálják, és szükség esetén tájékoztatják a betegeket és az egészségügyi szakembereket az új kockázatokról.

A megelőzés azonban legalább olyan fontos, mint a gyógyszer hozzáférhetősége

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megjelentette első globális iránymutatását a GLP-1-készítmények elhízás kezelésében történő alkalmazásáról. A szervezet a méltányos hozzáférés elősegítése mellett az egészségtelen élelmiszer-környezet megváltoztatását is szorgalmazza. A Science folyóiratban megjelent elemzés szerint azonban az üzleti szereplők érdekei mindkét törekvést akadályozhatják. 

Az új gyógyszerek egyik lehetséges társadalmi hozadéka, hogy árnyalhatják az elhízással kapcsolatos előítéleteket. Az étvágy és a sóvárgás befolyásolásával segíthetnek megérteni: a testsúly alakulását nem lehet egyszerűen az egyéni akaraterőre visszavezetni. Szerepet játszik benne az a környezet is, amelyben könnyen hozzáférhetők a túlevésre ösztönző, különösen ízletesre tervezett, ultrafeldolgozott élelmiszerek.

Az optimista forgatókönyv szerint ez a felismerés az élelmiszeripar felelősségére is ráirányíthatja a figyelmet, és ösztönözheti az egészségesebb választást megkönnyítő szabályozást.

A gyógyszerek pedig mérsékelhetnék az egészségügyi különbségeket, hiszen az elhízás gyakrabban érinti a hátrányos helyzetű közösségeket. Ehhez azonban éppen ezekben a közösségekben is elérhetővé kellene válniuk a kezeléseknek.

A magas árak újabb egyenlőtlenségeket teremthetnek

Az elemzés szerint a piacvezető Eli Lilly és Novo Nordisk az elhízás krónikus, visszatérő betegségként való értelmezését erősíti. A szerzők attól tartanak, hogy az egyéni gyógyszeres kezelés előtérbe helyezése háttérbe szoríthatja a társadalom egészét érintő megelőzést.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Közben az Amazonhoz és a WeightWatchershöz hasonló szereplők távorvoslási szolgáltatásokat, életmódprogramokat és gyors gyógyszerkiszállítást kínálnak.

Ezek költsége azonban sokak számára megfizethetetlen.

A méltányos hozzáféréshez megfelelő finanszírozásra és jogi eszközökre is szükségük lenne az egészségügyi rendszereknek. A szabadalmi védelem alatt álló készítmények magas ára ráadásul piacot teremthet a nem engedélyezett gyógyszerváltozatoknak és a veszélyes fogyasztótermékeknek is. Az elemzés ezek között tiltott anyagokat tartalmazó fogyasztóteákat is említ.

Az élelmiszeripar a kisebb étvágyból is üzletet csinálhat

A gyógyszerek terjedése az élelmiszergyártókat is alkalmazkodásra készteti. Az ultrafeldolgozott termékek fogyasztásának visszaesését például a GLP-1-kezelést követő életmódhoz illeszkedő, „funkcionális élelmiszerként” reklámozott termékekkel próbálhatják ellensúlyozni.

A kisebb étvágy a kiszerelések csökkentéséhez is kézenfekvő indok lehet, ami a vásárlók szempontjából rejtett drágulást jelenthet. A szerzők szerint a vállalatok emellett még vonzóbb ízekkel és a gyorsabb fogyasztást elősegítő állaggal is igyekezhetnek fenntartani a keresletet.

Az elemzés arra figyelmeztet, hogy az élelmiszeripar korábban is sikeresen alakította piaci lehetőséggé az egészséggel kapcsolatos aggodalmakat. Így az új gyógyszerek térnyerése önmagában nem garantálja, hogy egészségesebb vagy megfizethetőbb lesz az élelmiszer-kínálat.

A szerzők ezért a WHO kettős megközelítését támogatják: a gyógyszeres kezelések hozzáférhetőségét és az egészségesebb táplálkozás feltételeit együtt kell javítani.

Ehhez a kormányoknak és az egészségügyi döntéshozóknak olyan szabályokat kell kialakítaniuk, amelyek mellett a növekvő üzleti lehetőségek nem szorítják háttérbe a közegészségügyi célokat. Különben a fogyasztószerek forradalma éppen azokat hagyhatja hátra, akik számára a legnehezebben elérhető a kezelés és az egészségesebb étrend.
Címlapkép: Getty Images
#elhízás #egészség #fogyás #egészségügy #gyógyszerek #túlsúly #táplálkozás #egészséges életmód #élelmiszeripar #gyógyszeripar #egészségügyi világszervezet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:59
08:44
08:33
08:27
08:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 15.
Váratlan nyugdíjkorhatár-csökkentés jöhet Magyarországon? Ez mindent átírna, százezernyi idős magyarnak lenne megváltás
2026. szeptember 14.
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
2026. szeptember 14.
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
2026. szeptember 14.
Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár
2026. szeptember 14.
Nem várt csapás érte a magyarok kedvenc alapanyagát: katasztrofális év vár a hazai hagymára, ezt hozhatja a bolti árakban
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 15. kedd
Enikő, Melitta
38. hét
Szeptember 15.
A demokrácia nemzetközi napja
Szeptember 15.
Nemzetközi prosztata nap
Szeptember 15.
A mozdonyvezetők napja
Szeptember 15.
Limfóma világnap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás
2
3 hete
Hivatalos, új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon: őket érinti a bejelentés
3
3 hete
Nagyon vigyázz, ha te is ilyen gyógyszert szedsz: súlyos mellékhatásra derült fény, rengeteg magyar van veszélyben
4
1 hónapja
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
5
1 hónapja
Fajsúlyos változás jön a magyar orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a lépés, erre készül Hegedűs Zsolt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jutalék
a biztosító a biztosításközvetítő (alkusz, ügynök) eredményes munkáját, a szerződés létrejötte vagy fennmaradása érdekében kifejtett tevékenységét jutalékkal honorálja. A jutalék megállapítható szerződésenként (darabjutalék) is, de általában a biztosítási összeghez igazodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 15. 08:33
Kilőtt a magyar ipar: megugrott a termelés, de nem mindenhol jó a helyzet
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 15. 07:23
Durva egérinvázió jöhet idén ősszel: hazai szakértő elárulta el, mit rontunk el, és hogyan tarthatjuk távol őket
Agrárszektor  |  2026. szeptember 15. 08:16
Figyelmeztető táblák fogadják a vásárlókat sok boltban: ezért rakják ki őket