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Rendkívüli vizsgálat indult a magyar rákintézetben: súlyos vádak miatt robbant a bomba
Átfogó vizsgálatot rendelt el az egészségügyi miniszter az Országos Onkológiai Intézetben (OOI) egy olyan bejelentés nyomán, amely az állami és a magánegészségügyi ellátás vélt összefonódására hívta fel a figyelmet. A tárcavezető kiemelte, hogy az eljárást nem a közelmúltbeli sajtóhírek indokolták, és annak lezárultáig a zavartalan betegellátás biztosítása a legfőbb prioritás - írta a HVG.
Hegedűs Zsolt hétfőn közölte, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság és az illetékes államtitkárság bevonásával már a múlt héten megkezdődött az eljárás. A miniszter hangsúlyozta, hogy a vizsgálatnak minden körülményre ki kell terjednie, és kizárólag az elfogulatlan tényeken alapulhat. Hozzátette, hogy az intézet vezetéséről még nem született döntés, a vizsgálat lezárásáig ugyanis senkit sem lehet előzetesen elmarasztalni vagy felmenteni.
A tárcavezető egyeztetett prof. dr. Dank Magdolna főigazgatóval is, akivel egyetértettek abban, hogy az intézmény stabil működése és a betegek biztonsága a legfontosabb szempont. Az OOI vezetése mindenben együttműködik a hatóságokkal, és a szükséges információkat a vizsgálók rendelkezésére bocsátja.
Noha a miniszteri döntés egy független bejelentésen alapult, az ügy egybeesik az eLitMed portál napokban megjelent cikkével. Az írás rendszerszintű visszaélésekről, valamint az állami és a magánszféra tiltott összefonódásáról számolt be, amelyben a lap szerint az intézmény főigazgatója és orvosigazgatója is érintett lehet. Példaként egy emlőrákkal diagnosztizált beteg esetét említették, akit állítólag azzal tereltek a magánegészségügy felé, hogy az állami rendszerben kizárólag a daganat eltávolítását végzik el, a másik mellet érintő megelőző beavatkozást már nem.
A sajtóban megjelent vádakra reagálva az intézet vezetése is megszólalt, és jelezte, hogy ők maguk is kérték az egészségügyi minisztertől a cikkben szereplő feltételezések teljes körű, minden érintett meghallgatására kiterjedő és pártatlan kivizsgálását. Az eredményekről és az esetleges intézkedésekről a minisztérium a későbbiekben tájékoztatja a nyilvánosságot.
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Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt
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