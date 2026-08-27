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Vigyázz, nagyon könnyű túladagolni az allergiagyógyszert: ezekkel a tünetekkel azonal fordulj orvoshoz
Az allergiaszezonban könnyű belecsúszni abba, hogy az erősebb tünetek miatt a szokásosnál több antihisztamint veszünk be, vagy bizonytalanságból még egy tablettával rásegítünk. Bár egy véletlenül bevett dupla adag nem feltétlenül okoz súlyos problémát, az antihisztaminok is túladagolhatók, nagyobb mennyiségben pedig komoly, akár életveszélyes tüneteket is okozhatnak - különösen gyermekeknél.
Az allergiaszezonban sokan naponta szednek antihisztamint, így könnyen előfordulhat, hogy valaki egy különösen erős tünetekkel járó napon a szokásos egy tabletta helyett kettőt vesz be. Az is gyakori hiba, hogy valaki egyszerűen nem emlékszik, bevette-e már az aznapi gyógyszerét. De vajon mekkora baj lehet egy dupla adagból, és mikor kell orvosi segítséget kérni?
Az antihisztaminok megfelelő adagban általában biztonságosan alkalmazhatók, de ezek a gyógyszerek is túladagolhatók. A kockázat nagyban függ attól, hogy pontosan milyen hatóanyagot, milyen mennyiségben és ki vett be. Az életkor, a testsúly, az egyéb betegségek és a párhuzamosan szedett gyógyszerek szintén számítanak - áll a brit NHS tájékoztatójában.
Nem szabad duplázni az adagot
Ha egy egészséges felnőtt véletlenül kétszer veszi be a szokásos napi adagját, abból nem minden esetben alakul ki súlyos probléma. Ettől azonban nem érdemes saját döntés alapján megduplázni az adagot, még akkor sem, ha az allergiás tünetek a szokásosnál erősebbek.
A Poison Control kifejezetten arra figyelmeztet, hogy nem érdemes ráduplázni az antihisztaminra, és két különböző antihisztamint sem ajánlott egyszerre bevenni orvosi vagy gyógyszerészi egyeztetés nélkül. Egyes készítmények ráadásul szintén tartalmazhatnak antihisztamint, így könnyű észrevétlenül több hatóanyagot bevinni a szervezetbe.
Az sem mindegy, hogy melyik készítményről van szó. Az antihisztaminok között vannak álmosító, úgynevezett első generációs, illetve újabb, kevésbé álmosító készítmények is. Az NHS például a difenhidramint, hidroxizint és prometazint az álmosító antihisztaminok között említi, míg a cetirizin, a fexofenadin és a loratadin jellemzően kevésbé okoz álmosságot.
Nem mindegy, milyen tünetek jelentkeznek
A túladagolás tünetei az enyhébb panaszoktól egészen a súlyos mérgezésig terjedhetnek. Az első generációs antihisztaminok nagyobb mennyiségben különösen veszélyesek lehetnek, mivel a központi idegrendszerre is hatnak. Túladagolás esetén jelentkezhet:
- erős álmosság,
- szédülés és bizonytalan mozgás,
- nyugtalanság vagy izgatottság,
- zavartság,
- szájszárazság,
- homályos látás,
- kitágult pupilla,
- szapora szívverés,
- hányinger és hányás.
Súlyos mérgezés esetén hallucináció, delírium, görcsroham, veszélyes szívritmuszavar, kóma, illetve légzési elégtelenség is előfordulhat. A modernebb, kevésbé álmosító antihisztaminok túladagolása sok esetben enyhébb tünetekkel jár, de ez nem jelenti azt, hogy korlátlanul szedhetők. Nagyobb adag esetén ezeknél is kialakulhat például álmosság, szédülés, fejfájás vagy szapora szívverés.
A gyerekeknél különösen veszélyes lehet
A gyógyszereket minden esetben gyermekektől elzárva kell tartani. Egy felnőtt számára esetleg csak kisebb túladagolást jelentő mennyiség egy kisgyermeknél már jelentős mérgezést okozhat.
A Poison Control szerint a gyermekeknél a véletlen antihisztamin-túladagolás komoly mérgezéshez vezethet, ezért a tablettákat, szirupokat és más gyógyszerformákat is olyan helyen kell tartani, ahol a gyerekek nem férhetnek hozzá. Különösen az első generációs antihisztaminok nagyobb mennyisége jelenthet komoly veszélyt: zavartság, nyugtalanság, nagyon gyors szívverés, görcsroham és akár eszméletvesztés is bekövetkezhet.
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Mikor kell azonnal segítséget kérni?
Ha valaki biztosan vagy valószínűleg az előírtnál több antihisztamint vett be, érdemes orvosi vagy toxikológiai tanácsot kérni, különösen gyermek, idős ember vagy alapbetegséggel élő személy esetében.
Sürgős segítségre van szükség, ha olyan tünetek jelentkeznek, mint:
- nehéz ébreszthetőség vagy eszméletvesztés,
- görcsroham,
- nehézlégzés,
- nagyon gyors vagy szabálytalan szívverés,
- súlyos zavartság vagy hallucináció,
- hirtelen rosszullét.
Az NHS mérgezés gyanúja esetén azonnali orvosi segítséget javasol, különösen eszméletvesztés, légzési nehézség vagy görcsroham esetén.
Ha megtörtént a túladagolás, érdemes megőrizni a gyógyszer dobozát vagy betegtájékoztatóját, mert az ellátás során fontos információ lehet a hatóanyag, a tabletta erőssége, a bevett mennyiség és a bevétel időpontja.
Ha nem használ eléggé az allergiagyógyszer, ne vegyünk be automatikusan még egyet
Az egyik legfontosabb szabály, hogy az erősebb allergiás tünetek nem feltétlenül jelentik azt, hogy több antihisztaminra van szükség.
Ha a készítmény a javasolt adagban nem enyhíti megfelelően az orrfolyást, tüsszögést, viszketést vagy egyéb allergiás panaszokat, érdemes gyógyszerésszel vagy orvossal egyeztetni. Lehet, hogy más hatóanyag, más gyógyszerforma vagy kiegészítő kezelés lenne megfelelőbb. Az NHS is azt javasolja, hogy bizonytalanság esetén a gyógyszer adagolásáról és az esetleges más gyógyszerekkel való kölcsönhatásokról kérjünk tanácsot.
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