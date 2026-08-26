Rendkívüli riasztás a forgalmas reptéren: az egyik géppel érkezhetett a halálos kór, egy dolgozó életét vesztette

Életét vesztette a frankfurti repülőtér egyik dolgozója maláriában, további öt alkalmazott pedig orvosi kezelést kap a fertőző betegség miatt. A fertőzések hátterében feltehetően egy olyan szúnyog áll, amely még júliusban érkezhetett repülőgéppel Németországba egy maláriával érintett térségből. - írta az euronews.

A repteret üzemeltető Fraport tájékoztatása szerint a vállalat jelenleg a megelőzésre és az informálásra összpontosít, így arra kérik a dolgozókat, hogy a betegségre utaló tünetek esetén azonnal forduljanak orvoshoz, és jelezzék repülőtéri munkavégzésüket. A helyszínen szúnyogcsapdákat is kihelyeztek a rovarok laboratóriumi vizsgálata érdekében.

A német járványügyi hatóság, a Robert Koch Intézet (RKI) hangsúlyozta, hogy az ilyen esetek "rendkívül ritkák". A fertőzést az Anopheles-szúnyogok terjesztik, amelyek korábban maguk is megfertőződtek a kórokozóval. Az RKI szerint Németországban is jelen vannak olyan Anopheles-fajok, amelyek megfelelő környezeti feltételek mellett képesek lennének átadni a betegséget, ám erre eddig szinte egyáltalán nem volt példa.

A frankfurti egészségügyi hivatal kiemelte, hogy az úgynevezett "repülőtéri malária" rendkívül ritka terjedési mód a fertőzéssel nem érintett régiókban, ráadásul az emberről emberre történő átvitel nem játszik benne szerepet. Egy, az 1969 és 2024 közötti európai, repülőtéri és poggyásszal összefüggő maláriaeseteket vizsgáló tanulmány mindössze 145 esetet azonosított, amelyek közül kilenc történt Németországban.

A malária életveszélyes betegség, amelynek főbb tünetei közé tartozik a láz, a fejfájás, a légzési nehézség és a görcsroham. A német külügyminisztérium figyelmeztetése szerint a fertőzés – különösen a magas kockázatú csoportokba tartozóknál – kómához és halálhoz is vezethet.