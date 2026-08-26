2026. augusztus 26. szerda Izsó
28 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
tigrisszúnyog
Egészség

Rendkívüli riasztás a forgalmas reptéren: az egyik géppel érkezhetett a halálos kór, egy dolgozó életét vesztette

Pénzcentrum
2026. augusztus 26. 12:49

Életét vesztette a frankfurti repülőtér egyik dolgozója maláriában, további öt alkalmazott pedig orvosi kezelést kap a fertőző betegség miatt. A fertőzések hátterében feltehetően egy olyan szúnyog áll, amely még júliusban érkezhetett repülőgéppel Németországba egy maláriával érintett térségből. - írta az euronews.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A repteret üzemeltető Fraport tájékoztatása szerint a vállalat jelenleg a megelőzésre és az informálásra összpontosít, így arra kérik a dolgozókat, hogy a betegségre utaló tünetek esetén azonnal forduljanak orvoshoz, és jelezzék repülőtéri munkavégzésüket. A helyszínen szúnyogcsapdákat is kihelyeztek a rovarok laboratóriumi vizsgálata érdekében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A német járványügyi hatóság, a Robert Koch Intézet (RKI) hangsúlyozta, hogy az ilyen esetek "rendkívül ritkák". A fertőzést az Anopheles-szúnyogok terjesztik, amelyek korábban maguk is megfertőződtek a kórokozóval. Az RKI szerint Németországban is jelen vannak olyan Anopheles-fajok, amelyek megfelelő környezeti feltételek mellett képesek lennének átadni a betegséget, ám erre eddig szinte egyáltalán nem volt példa.

Kapcsolódó cikkeink:

A frankfurti egészségügyi hivatal kiemelte, hogy az úgynevezett "repülőtéri malária" rendkívül ritka terjedési mód a fertőzéssel nem érintett régiókban, ráadásul az emberről emberre történő átvitel nem játszik benne szerepet. Egy, az 1969 és 2024 közötti európai, repülőtéri és poggyásszal összefüggő maláriaeseteket vizsgáló tanulmány mindössze 145 esetet azonosított, amelyek közül kilenc történt Németországban.

A malária életveszélyes betegség, amelynek főbb tünetei közé tartozik a láz, a fejfájás, a légzési nehézség és a görcsroham. A német külügyminisztérium figyelmeztetése szerint a fertőzés – különösen a magas kockázatú csoportokba tartozóknál – kómához és halálhoz is vezethet.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #fertőzés #szúnyog #halál #repülőtér #németország #betegség #repülőgép #tünetek #meghalt #láz
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:18
14:59
14:47
14:31
14:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 26.
Elképesztő trükkel palástolják a tanárhiányt az iskolákban: kiderült, kik taníthatják valójában a gyerekeket 2026 őszén
2026. augusztus 25.
Kassai Lajos: új honfoglalásra van szükség, különben kiszárad a Kárpát-medence
2026. augusztus 26.
Kiderült a magyar energiarendszer sötét titka: durván bezuhant a szén, de itt a következő nagy akadály
2026. augusztus 26.
Ledobta a retro-bombát a Renault: villanyos lett a legendás népautó, teszten az új 4-es
2026. augusztus 25.
Itt a számvetés 2026 legpusztítóbb eseményéről: vaskos számlát kap miatta rengeteg magyar, temérdek közpénzt költünk a kármentésre
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 26. szerda
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás
2
3 napja
Hivatalos, új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon: őket érinti a bejelentés
3
2 hete
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
4
3 hete
Fajsúlyos változás jön a magyar orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a lépés, erre készül Hegedűs Zsolt
5
4 hete
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
THM - Teljes Hiteldíj Mutató
A Teljes Hiteldíj Mutató rövidítése a köznyelvben használt THM, amely a fogyasztók érdekében lett bevezetve, segítségével a bankok által kínált hitelek összehasonlíthatóvá váltak. Erről a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet rendelkezik. A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, d��j- és kezelési költséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 26. 13:19
Így látta a világot Nádas Péter: íme tíz elgondolkodtató idézet a Kossuth-díjas magyar írótól
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 26. 13:01
Kiderült a magyar energiarendszer sötét titka: durván bezuhant a szén, de itt a következő nagy akadály
Agrárszektor  |  2026. augusztus 26. 14:28
Kitört a rovarfehérje-őrület: elképesztő fejlesztés tarolhatja le Európát