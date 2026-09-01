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Kegyetlen időszak vár a magyar iskolásokra: tízből csaknem hat gyerek küzd ezzel a súlyos problémával
Megkezdődött a 2026/27-es tanév, ami a diákok napi ritmusának hirtelen megváltozásával jár. Egy korábbi magyar HBSC-felmérés szerint a tanulók tanítási napokon átlagosan 7,59 órát alszanak, hétvégén viszont 9,64 órát. Az életkor előrehaladtával tovább csökken az alvásidő: az ötödikesek 8,53 órát, a tizenegyedikesek már csak 7,09 órát pihennek hétköznap. A kutatásban a diákok több mint fele számolt be arról, hogy hetente többször vagy akár naponta fáradtnak érzi magát. A szakértői ajánlások szerint ezért érdemes fokozatosan visszaállítani a nyári napirendet.
Kezdetét vette a 2026/27-es tanév, aminek főként az első napjai komoly megterhelést jelenthetnek az iskolás gyermekek szervezetének. A nyári, “hétvégi” időszámításból visszarázódni az órarendbe, jelentős egészségügyi változásokkal jár.
Egy korábbi magyar HBSC-felmérés (iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása) szerint a diákok tanítási napokon átlagosan 7,59 órát, hétvégén viszont 9,64 órát alszanak. Hétköznap átlagosan 22:38-kor fekszenek le és 6:12-kor kelnek, hétvégén pedig 23:44-kor kerülnek ágyba és csak 9:23-kor ébrednek. Az iskolakezdéshez kapcsolódó egészségtudatos felkészülést a Lurdy Házban elérhető egészségügyi szolgáltatások is támogatják, így a családok a szükséges beszerzések mellett több egészségügyi teendőt is egy helyen intézhetnek.
Az iskolakezdés nemcsak új órarendet, hanem hirtelen megváltozó napi ritmust is hoz a családok életébe, amihez nem egyszerű egyik napról a másikra alkalmazkodni. Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása című, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló nemzetközi kutatás magyarországi adatai szerint a tanulók 51,1 százaléka tanítási napokon legkésőbb reggel 6 órakor már ébren van, miközben mindössze 50,9 százalékuk alszik legalább nyolc órát.
Az életkor előrehaladtával tovább rövidül az alvás: az ötödikesek átlagosan 8,53 órát, a tizenegyedikesek már csak 7,09 órát alszanak hétköznap. Nem meglepő, hogy a felmérésben a tanulók 57,3 százaléka jelezte: hetente többször vagy akár naponta érez fáradtságot. A szakértői ajánlások szerint ezért a nyári, későbbre tolódott napirendet érdemes fokozatosan, napi 10–15 perces lépésekben visszaállítani, hiszen az első tanítási nap önmagában nem kapcsolja vissza a szervezetet „iskolai üzemmódba”.
A hirtelen átállás kitolja a back to school időszakot
Az első napok azonban nemcsak a napirendet írják át, hanem a bevásárlólistát is. Sok család ilyenkor szembesül azzal, hogy a nyár végén összeállított felszerelésből még hiányzik egy-egy speciális füzet, rajzeszköz, tornacipő, kulacs vagy technikai kiegészítő. Az órarend, a tanári kérések és a délutáni foglalkozások miatt szeptember első hetében gyakran indul egy második beszerzési kör.
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“Az üzletek visszajelzéseiből azt látjuk, hogy az iskolakezdési időszak nem augusztus legvégén ér véget, hanem kitolódik szeptember elejéig. A Lurdy Házban arra törekszünk, hogy ehhez minél több szükséges termékkategória és szolgáltatás legyen elérhető egy helyen, így a felkészülés és az utólagos eszközpótlások kényelmesebben megszervezhetőbbek” - nyilatkozta Darabos Andrea, a Lurdy Ház marketingvezetője.
“Ugyanakkor a Lurdy nem csupán bevásárlóhely: szolgáltatóközpontként az iskolakezdéshez és a családok mindennapjaihoz kapcsolódó egészségügyi és egyéb szolgáltatások is helyet kapnak nálunk. Így egy helyen nemcsak a hiányzó felszerelések szerezhetők be, hanem több, a hétköznapi rutin újraindításához szükséges teendő is elintézhető” - tette hozzá.
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