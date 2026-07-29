2026. július 29. szerda Márta, Flóra
33 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Koldus keze kevés érmével. A szegénység fogalma . Egy nyugdíjas idős ember tart érméket a fa asztalon háttérben
Megtakarítás

Sokakat érintő összefüggésre derült fény: így károsíthatja az agyat a tartós pénzhiány

Pénzcentrum
2026. július 29. 14:44

A tartós anyagi nehézségek nemcsak a lelki egészségre, hanem az agyműködésre is hatással lehetnek – erre jutott egy brit kutatás. A több mint 2700 ember évtizedeken át tartó követése alapján kiderült, hogy a hosszabb ideig pénzügyi gondokkal küzdők középkorúként gyengébben teljesítettek a különböző memória teszteken, írja a Washington Post.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egy brit kutatás szerint a tartós pénzügyi nehézségek összefügghetnek a középkorban jelentkező kognitív hanyatlással. A vizsgálatban több mint 2700 olyan embert követtek nyomon, akik 1946 márciusában születtek, és hosszú éveken át vállalták egészségi állapotuk, valamint életkörülményeik nyomon követését.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eredmények azt mutatták, hogy azok, akik húszas éveik közepétől ötvenes éveik elejéig a legalacsonyabb jövedelmű ötödbe tartoztak, lassabban dolgozták fel az információkat, és rosszabbul teljesítettek a memóriafeladatokban középkorúként. Hasonló eredményeket mértek azoknál is, akik harmincas vagy negyvenes éveikben többször számoltak be arról, hogy nehézséget okozott számukra a számlák kifizetése.

Kapcsolódó cikkeink:

A kutatók figyelembe vették a résztvevők gyermekkori körülményeit, iskolázottságát és korai kognitív képességeit is, az összefüggés azonban ezek kiszűrése után is fennmaradt. Ez arra utal, hogy a felnőttkorban felhalmozódó pénzügyi stressz hatással lehet az agy egészségére.

A kutatás szerint a későbbi életkorban a kognitív hanyatlás üteme ugyan lassabb volt azoknál, akik hosszabb ideig éltek anyagi nehézségek között, a kutatók szerint azonban ennek oka az lehet, hogy náluk a károsodás korábban megkezdődött, így később már kisebb mértékű további romlás volt mérhető.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tanulmány egyik szerzője szerint a vizsgálatnak sikerült oksági kapcsolatot kimutatnia a pénzügyi nehézségek és az agy egészsége között. A kutatók ezt többek között az olvasási és számolási sebesség, valamint az agyi vizsgálatok eredményei alapján támasztották alá.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #egészség #megtakarítás #stressz #pénzügy #kutatás #anyagi helyzet #tanulmány #kutatók #mentális egészség #pénzügyi nehézségek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:27
15:19
15:01
14:52
14:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 28. 16:50
Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
MEDIA1  |  2026. július 29. 11:53
Új YouTube-csatornát indít Ábel Anita és a Palikék Világa három másik volt munkatársa
Csak szabadon néven új YouTube-csatornát indít Ábel Anita, Dombóvári Vanda, Balázsy Panna és Wágner...
Holdblog  |  2026. július 29. 08:00
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci k...
iO Charts  |  2026. július 28. 21:12
ASML részvény: jó befektetés az AI-rali után?
Az ASML részvény árfolyama 2025-26-ban az AI hype hatására az egekbe emelkedett, kevés cég profitált...
Bankmonitor  |  2026. július 28. 10:16
Hogyan tegyek félre, ha alig marad a fizetésemből? - válaszolunk a leggyakoribb kérdéseitekre
Sokszor kapunk visszajelzéseket a követőinktől kommentben: Jó lenne félretenni, de miből? Ez nem kif...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 29.
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
2026. július 28.
Eljött a fordulópont az ingatlanpiacon: van olyan magyar város, ahol már olcsóbb megvenni a lakást, mint bérelni
2026. július 29.
Súlyos szegénységi spirálba került rengeteg magyar: sok családban már ez az alapvető étel is luxusnak számít
2026. július 29.
Komoly öröklési tévhitben él rengeteg magyar: nem a végrendelet az egyetlen megoldás
2026. július 28.
Sok magyar autós nem tudja: egy apró folt miatt is újra kellhet fényezni a kocsit, bárki belefuthat a drága javításba
NAPTÁR
Tovább
2026. július 29. szerda
Márta, Flóra
31. hét
Július 29.
Tigrisek világnapja
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 június: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán júniusban
2
2 hónapja
Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban? Ezt írja elő az esküvői etikett
3
3 hete
Ide vezetett Orbánék készpénz-mániája: kiderült, miért félnek ennyire a bankoktól a magyarok
4
2 hete
Csapdába eshetnek az 50 feletti magyar szülők: a tehermentes családi ház miatt mehet tönkre a gyerekek jövője?
5
6 napja
Tetemes vagyonnal köszönt le Sulyok Tamás: luxusnyugdíjas lesz a leváltott államfő
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jegyzés
A befektetőnek, az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 29. 13:00
Súlyos szegénységi spirálba került rengeteg magyar: sok családban már ez az alapvető étel is luxusnak számít
Pénzcentrum  |  2026. július 29. 10:01
Komoly öröklési tévhitben él rengeteg magyar: nem a végrendelet az egyetlen megoldás
Agrárszektor  |  2026. július 29. 14:32
Egyre nagyobb a baj: már ebben a régióban is terjed a rettegett kór