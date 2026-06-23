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Véget ért a rémálom: hazatérhettek a halálos vírus miatt karanténba zárt utasok
Sikeresen véget ért az a 42 napos hatósági karantén, amelyet egy tengerjáró hajón kirobbant, halálos hantavírus-járvány miatt rendeltek el az Egyesült Államokban. A nebraskai speciális karanténközpontból hétfőn az utolsó nyolc amerikai állampolgár is hazatérhetett, miután a megfigyelési időszak alatt egyiküknél sem jelentkeztek a betegség tünetei - számolt be a CNN.
A rendkívüli óvintézkedésekre azt követően volt szükség, hogy a holland MV Hondius tengerjáró hajón felütötte a fejét a hantavírusok csoportjába tartozó Andes-vírus. Ez a kórokozó a többi vírustörzzsel ellentétben, ritka esetekben akár emberről emberre is képes terjedni. A dél-atlanti útvonalon haladó hajón összesen tizenhárom fertőzöttet azonosítottak, közülük hárman életüket vesztették.
A spanyolországi Kanári-szigeteken végrehajtott evakuálás során több mint 120 utast szállítottak le a fedélzetről, akik közül tizennyolc amerikai állampolgár a nebraskai Omahában működő Nemzeti Karanténközpontba került. A hatóságok a rendkívül hosszú, hathetes elszigetelés mellett döntöttek, mivel a vírus lappangási ideje a korábbi megfigyelések szerint akár a 42 napot is elérheti.
A karantén alá vont csoportból korábban tízen engedéllyel távozhattak azzal a feltétellel, hogy lakóhelyükön szigorú egészségügyi megfigyelés alatt tartják őket. A létesítményben maradt utolsó nyolc utas közül heten önként vállalták a teljes időszak letöltését, egy floridai nőt azonban hatósági határozattal köteleztek a maradásra, mivel saját állama nem vállalta a szövetségi szinten előírt, folyamatos otthoni felügyelet biztosítását.
Az Egyesült Államok Egészségügyi és Humánszolgáltatási Minisztériuma megerősítette, hogy a karanténidőszak hivatalosan is véget ért, így az érintettek hazautazhattak. A tárca közleménye szerint a szövetségi és a helyi szervek szoros együttműködésének köszönhetően sikerült megakadályozni a vírus belföldi elterjedését, és a járványügyi válaszintézkedések eredményesen zárultak.
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