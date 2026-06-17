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Egészség

Mi folyik a magyar patikákban? Rengeteg gyógyszert visszahívtak, ezeket be ne vedd

Pénzcentrum
2026. június 17. 13:03

Idén több ismert gyógyszert is kivontak a forgalomból Magyarországon. A háttérben azonban nem feltétlenül súlyos egészségügyi kockázat áll, már egy csomagolási hiba, egy minőségi kifogás vagy egy gyártási folyamat során feltárt eltérés is elegendő lehet ahhoz, hogy a hatóság intézkedjen. 2026-ban eddig gyomorsavcsökkentőt, féreghajtót, pattanás elleni készítményt, magnéziumtablettát és több kórházi felhasználású gyógyszert is érintett forgalomból történő kivonás vagy visszahívás. Összegyűjtöttük, mely készítményekről van szó, milyen problémát találtak náluk, és pontosan mely gyártási tételeket érintették a hatósági döntések.

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Idén már több gyógyszert is kivont a forgalomból vagy visszahívott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatósági döntések között van olyan, amely csak egy-egy gyártási tételt érintett, de olyan is, amelynél az összes lejárati időn belüli gyógyszert visszahívták. Az intézkedések hátterében jellemzően minőségi hiba, minőségi kifogás vagy annak gyanúja állt.

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A legfrissebb határozat a Quamatel 40 mg filmtablettát érintette. A Richter készítményéből a T39091E gyártási számú tételt vonták ki a forgalomból, és elrendelték az egészségügyi szolgáltatóktól történő visszahívását. A Quamatel hatóanyaga a famotidin, amely a gyomorsavtermelés csökkentésére szolgál, így többek között refluxos panaszok, gyomor- és nyombélfekély, illetve fokozott savtermeléssel járó állapotok kezelésére használják.

A hatósági dokumentum szerint a bejelentés alapján felmerült, hogy egyes dobozokban sérült lehetett a bliszterfólia, illetve tablettahiányt is észleltek. A kivizsgálás során az is felmerült, hogy további sérült fóliával ellátott tabletták is lehetnek az ellátási láncban.

Májusban a Zineryt por és oldószer külsőleges oldathoz nevű készítmény két gyártási tételét is kivonták. Az érintett gyártási számok: D29871 és D38860. A Zineryt egy külsőleg alkalmazott, pattanásos bőr kezelésére használt készítmény, amely antibiotikumot, eritromicint tartalmaz. A határozat szerint a probléma a hatóanyag Európai Gyógyszerkönyvi Megfelelőségi Tanúsítványához kapcsolódott, amelyet hatósági inspekció során visszavontak. A dokumentum egy harmadik, D52696 gyártási számú, még fel nem szabadított tételt is említ: ezzel kapcsolatban a hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy csak akkor szabadítható fel, ha a vizsgálatok igazolják a megfelelő minőséget.

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Az egyik legszélesebb körű intézkedés a Decaris 50 mg és 150 mg tablettát érintette. A levamizol hatóanyagú készítményt bélférgesség kezelésére alkalmazzák. Az NNGYK nem egy konkrét tételt, hanem a gyógyszer összes lejárati időn belüli gyártási tételét kivonta a forgalomból. A határozat szerint az érintett gyógyszereket nemcsak az egészségügyi szolgáltatóktól, hanem a betegektől is vissza kell hívni. Aki rendelkezik Decaris 50 mg vagy 150 mg tabletta bontott vagy bontatlan dobozával, kártalanításra jogosult, ezt abban a gyógyszertárban tudja átvenni, ahol a készítményt kiváltotta. A határozat ugyanakkor külön rögzíti, hogy az intézkedés a humán célra szánt gyógyszerekre vonatkozik, az állatgyógyászati felhasználásra, vény ellenében kiadott készítmények felhasználhatók.

A kórházi és képalkotó diagnosztikai ellátást érintette az Omnipaque 350 mg I/ml oldatos injekció és a Visipaque 320 mg I/ml oldatos injekció kivonása. Ezek jódos kontrasztanyagok, amelyeket például CT-vizsgálatoknál, angiográfiás eljárásoknál és más radiológiai vizsgálatoknál használnak, hogy az erek, szervek vagy testüregek jobban láthatóvá váljanak. Az Omnipaque esetében a 17291368 és 17349069 gyártási számú tételeket, a Visipaque esetében pedig a 17291370 és 17349086 gyártási számú tételeket vonták ki a forgalomból. A határozat szerint az ügyben európai gyorsriasztás is érkezett az ír hatóságtól, amely visszahívást javasolt.

Márciusban a Ferretab kemény kapszula több tételét is kivonták. Az érintett gyártási számok: F08021, H04832 és H10761. A Ferretabot vashiány, illetve vashiányos vérszegénység kezelésére alkalmazzák, gyakran olyan esetekben, amikor a szervezet vasraktárai kimerültek. A határozat szerint a minőségbiztosítási vizsgálatok során specifikáción kívüli eredményt mértek az érintett tételeknél, ezért gyógyszernagykereskedelmi szintű kivonásról döntöttek. A dokumentum azt is rögzíti, hogy az eltérés minimális mértékű volt, ezért a nagykereskedői szintű piaci intézkedést biztonságosnak tekintették.

Szintén márciusban vonták ki a Curosurf 80 mg/ml endotracheopulmonális csepegtető szuszpenzió egyik tételét. Az érintett gyártási szám: 1210984. Ez egy speciális, kórházi környezetben használt készítmény, amelyet koraszülöttek légzési distressz szindrómájának kezelésére alkalmaznak. A határozat szerint a tétel minőségi hibával, pontosabban szennyeződéssel lehetett érintett, ezért elrendelték az egészségügyi szolgáltatóktól történő visszahívását.

A Sparsorium infantum FoNo VIII. Naturland esetében a 05350126 gyártási számú tételt vonták ki a forgalomból. A készítmény gyógyszertári forgalomban elérhető, csecsemők és kisgyermekek bőrápolására használt por. A határozat szerint a kivonást mikrobiológiai vizsgálat nem megfelelő eredménye indokolta. Ebben az esetben a hatóság nemcsak a visszahívást, hanem a betegeknél lévő készítmények cseréjét is elrendelte: aki az érintett tételszámú, bontott vagy bontatlan termékkel rendelkezik, megfelelő minőségű cseretermékre jogosult.

A Magnézium Béres 375 mg + B6 filmtabletta két gyártási tételét is érintette hatósági döntés. Az érintett gyártási számok: 252166HUAC és 252169HUAC. A készítményt magnéziumhiány megelőzésére és kezelésére alkalmazzák, gyakran izomgörcsök, fokozott fizikai vagy szellemi terhelés, illetve egyes hiányállapotok esetén. A határozat szerint az érintett tételek egy részében a flakon címkéjén feltüntetett lejárati idő eltért a külső kartonon szereplő lejárati időtől. A dokumentum szerint a külső dobozon szereplő későbbi lejárati idő, 2028.10., volt a helyes, míg a flakonon feltüntetett 2025.10. hibás volt. Az egészségügyi szolgáltatóknál fellelhető érintett tételeket kivonták, a nagykereskedelmi szinten elkülönített, illetve saját készleten lévő tételeknél pedig átcsomagolást rendeltek el.

Az év elején a BLEO-CELL 15 MG DSS 1PC SDH DE nevű készítmény egyik tételét is kivonták a forgalomból. Az érintett gyártási szám: 242129D. A bleomicin hatóanyagú gyógyszert daganatos betegségek kezelésében alkalmazzák, jellemzően kórházi környezetben. A határozat szerint a készítmény egyes tételeinél részecskeszennyezés fordult elő; Magyarországra kontingens engedély útján a 242129D gyártási számú tételből került, ezért ezt hívták vissza az egészségügyi szolgáltatóktól.

A hatósági döntésekből látszik, hogy a forgalomból történő kivonás nem minden esetben jelenti azt, hogy egy teljes gyógyszer végleg eltűnik a piacról. Sok esetben csak meghatározott gyártási számú tételeket érint az intézkedés, és a gyógyszer más tételei továbbra is forgalomban maradhatnak. 
Címlapkép: Getty Images
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